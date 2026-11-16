Готовим мясо с киви: оно становится мягче всего за 20 минут. Но есть нюанс

Иногда даже после долгого маринования мясо получается жёстким. А ведь обычный киви способен сделать его заметно мягче всего за 15–20 минут! Мы уже рассказывали, что происходит с мясом при нагревании, но повлиять на его текстуру можно ещё до жарки. Правда, с киви есть одна опасность: если немного перестараться, вместо сочных кусочков получится почти мясное пюре.

Киви размягчает мясо не из-за кислоты

Всё дело в актинидине — особом ферменте, который содержится в киви. Он расщепляет белки мышечных волокон, из-за чего мясо становится мягче и его легче жевать. Причём киви действует не просто как кислый маринад, а буквально меняет структуру мясных белков.

Лучше всего для этого подходит обычный зелёный киви с пушистой кожурой. В исследовании 2024 года его сок размягчал свинину эффективнее, чем сок золотистого киви с жёлтой мякотью.

Но есть ограничение: фермент работает преимущественно на поверхности мяса и плохо проникает вглубь толстого куска. Поэтому быстрее всего результат заметен на небольших кусочках и тонких ломтиках.

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Всего 15–20 минут — и мясо уже мягче

Для небольших кусочков говядины или свинины разумно начать с 15–20 минут в маринаде с киви. Причём это не просто кулинарная хитрость из интернета.

В одном эксперименте свинина после 20 минут обработки соком киви получила удачную мягкую текстуру. А вот после 24 часов мясо стало настолько рыхлым, что участникам уже не понравилось.

Оставлять мясо с киви на всю ночь точно не стоит. При этом даже получасовая выдержка может оказаться избыточной для тонких кусочков, особенно если фруктов много.

Для какого мяса киви подходит лучше всего

Киви особенно пригодится, если нужно быстро приготовить довольно плотную говядину, свинину или баранину. Например, кусочки для шашлыка или тонкие полоски мяса для жарки на сковороде.

А вот с нежными отрубами лучше не экспериментировать. Мы уже объясняли, почему мраморная говядина такая нежная. Дополнительное размягчение ей обычно ни к чему.

С курицей тоже нужна осторожность: для начала попробуйте выдержку всего 10–15 минут. А рыбу лучше вообще не мариновать таким способом — её нежная структура может быстро пострадать.

И помните: киви не превратит любой жёсткий кусок в нежную вырезку. Если в мясе много плотной соединительной ткани, длительное тушение всё равно может оказаться лучшим решением.

Простой маринад с киви для шашлыка и жарки

На 1 кг мяса для начала достаточно одного небольшого зелёного киви. Очистите его, разомните вилкой или измельчите в пюре. Добавьте нарезанный лук, соль, перец и немного растительного масла по вкусу.

Перемешайте маринад с мясом, накройте и уберите в холодильник примерно на 15 минут. Перед жаркой удалите остатки фруктового пюре и промокните кусочки бумажным полотенцем, чтобы они лучше подрумянились.

Самая удобная хитрость — добавлять киви в самом конце маринования. Например, мясо можно заранее подготовить с луком и специями, а фрукт вмешать только за 15–20 минут до приготовления.

Кстати, есть способ ещё проще: производитель киви Zespri советует натирать мясо внутренней стороной кожуры, на которой осталась мякоть. Так что даже очистки могут пригодиться!

Главная ошибка, которая превращает мясо в кашу

С киви не работает привычное правило «чем дольше маринуется, тем вкуснее». Актинидин продолжает расщеплять белки, пока сохраняет активность. Если передержать мясо, его поверхность станет слишком рыхлой, а после приготовления будет неприятно разваливаться.

И есть ещё один важный момент: киви размягчает мясо, но не обеззараживает его. Поэтому рекомендуется мариновать мясо только в холодильнике. А использованный маринад нельзя добавлять к готовому блюду без предварительного кипячения.

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