Карманные кражи в России 2026: как воруют телефоны и почему это всё ещё легко

Может показаться, что сегодня в основном нужно бояться мошенников в интернете. Это так, но воры-карманники в России тоже никуда не исчезли. Например, в октябре 2026 года в Екатеринбурге задержали группу из 11 человек, которую подозревают в кражах у пассажиров автобусов. В целом по стране такие преступления случаются реже, чем раньше, но телефон из кармана всё ещё могут вытащить так, что пропажу вы заметите только через несколько часов. Как действуют современные воры и что помогает от них защититься?

В Екатеринбурге задержали группу из 11 карманников

Этот случай хорошо показывает, как действуют такие воры. По данным E1.ru, участники группы садились в переполненные автобусы в час пик и специально устраивали давку. Пока пассажиры пытались устоять на ногах, подозреваемые вытаскивали у них из карманов телефоны и кошельки.

Если кто-то замечал пропажу, сообщники затевали ссору или как-то иначе отвлекали внимание. Только за один день, 6 октября, следствие насчитало украденных телефонов больше чем на 230 тысяч рублей. Суд отправил под стражу всех 11 обвиняемых.

Получается, что речь не только о воришках-одиночках, которые хватают оставленный без присмотра телефон. Есть и организованные группы, где у каждого своя роль.

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Статистика МВД: краж стало меньше, но про карманные кражи данных нет

При этом в целом ситуация становится лучше. МВД 30 октября 2026 года опубликовало сводку: с января по сентябрь зарегистрировали на 8,9% меньше краж, чем за те же месяцы 2025 года. Уличных краж стало меньше на 16,4%, а преступлений на транспорте в целом — на 15,9%.

Но эти цифры описывают разные виды преступлений. Отдельной статистики по карманным кражам по всей стране в сводке нет, поэтому сказать, что карманников стало меньше на те же 8,9%, нельзя. Мы знаем только общий тренд и знаем, что на транспорте по-прежнему воруют.

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Давка, очереди и вокзалы: где чаще всего воруют

Карманнику удобнее всего там, где людно и никто не удивляется, если его случайно задели. В переполненном автобусе пассажиры всё время толкают друг друга, поэтому чужую руку возле кармана легко принять за случайное касание. Самые рискованные места такие:

автобусы, трамваи и метро, особенно когда люди входят и выходят и в час пик, ведь в это время человек следит за дверями и остановками, а не за карманами;

магазины, рынки и очереди, где покупатель занят выбором товара или оплатой, а сумка в это время может быть открыта;

вокзалы, аэропорты и туристические места, где люди отвлекаются на билеты, чемоданы и фотографии;

кафе и фастфуд, где сумку часто вешают на спинку стула или ставят на соседний стул.

Правило везде одно: чем больше вокруг отвлекающих факторов, тем проще не заметить, что кто-то лезет в вашу сумку.

Карманника выдаёт поведение, а не внешность

По внешности вора не определишь. Он может быть хорошо одет, говорить по телефону, носить рюкзак и выглядеть совершенно спокойным. Воруют и мужчины, и женщины разного возраста.

Настораживать должно поведение. Например, человек несколько раз подходит к вам вплотную, хотя места вокруг хватает. Или смотрит не на дорогу и не на людей, а на чужие сумки и карманы. Ещё один признак: кто-то прижимается к вам при посадке и не отходит, даже когда в салоне стало свободнее.

Особенно внимательным стоит быть в таких ситуациях:

вас неожиданно толкнули, а потом начали извиняться или возмущаться, и всё ваше внимание ушло на этот конфликт;

незнакомец говорит, что у вас испачкана одежда, и сразу предлагает её почистить;

несколько человек создают тесноту у дверей или в очереди, хотя никакой причины для этого нет;

один человек заговаривает с вами или загораживает проход, а второй в это время стоит рядом с вашими вещами.

Каждая такая ситуация по отдельности ничего не доказывает: люди и правда бывают неловкими или просто хотят помочь. Но если совпало сразу несколько признаков, лучше отойти, убрать ценные вещи и перейти в другое место.

Главный приём карманника — отвлечь внимание

Все эти признаки объединяет одно: вора интересует ваше внимание. Человеку трудно одновременно следить за разговором, за тем, что происходит вокруг, и за своими вещами. Карманник пользуется именно этим.

Самый опасный момент наступает при посадке в транспорт. Допустим, пассажир посмотрел время на смартфоне, сунул его во внешний карман куртки и пошёл к дверям переполненного автобуса, где все начинают толкаться одновременно. В такой момент телефон защищён гораздо хуже, чем обычно.

Ещё один приём — работа вдвоём или группой: один отвлекает, другой ворует. Именно так, по версии следствия, действовала группа из Екатеринбурга. При этом особая ловкость рук ворам часто и не нужна. Иногда достаточно найти человека, у которого телефон торчит из заднего кармана, сумка расстёгнута или он с головой ушёл в просмотр видео.

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Простые привычки, которые мешают украсть телефон

Высматривать в толпе подозрительных людей утомительно и не особенно полезно. Гораздо надёжнее устроить всё так, чтобы украсть у вас было неудобно. Обычно хватает нескольких простых привычек.

В тесном транспорте рюкзак за спиной вы почти не контролируете, поэтому его лучше снять, а небольшую сумку держать перед собой закрытой. Телефон безопаснее носить не в заднем кармане брюк, а в глубоком переднем или во внутреннем кармане куртки, лучше на молнии. Молния не гарантирует защиту, но открыть застёгнутый карман незаметно гораздо сложнее, чем вытащить вещь из открытого.

Не храните деньги, карты и документы в одном кошельке, иначе при краже потеряете всё сразу. Расплатившись в магазине, сразу убирайте кошелёк и закрывайте сумку. А телефон лучше спрятать ещё до того, как начнёте заходить в переполненный автобус, а не в давке.

Сам смартфон тоже стоит защитить: через него открываются банковские приложения, почта, мессенджеры и документы. Поставьте надёжный пароль на экран, включите функцию поиска потерянного устройства и двухфакторную аутентификацию, то есть вход в аккаунты с дополнительным кодом. И не вводите пароль так, чтобы его видели окружающие.

Порядок действий после кражи телефона или кошелька

Если вещь всё-таки пропала, действовать нужно быстро, особенно если украли телефон или банковские карты.

Убедитесь, что вы просто не переложили вещь в другое место, и вспомните, где держали её в последний раз. Заблокируйте карты через приложение банка на другом устройстве или по телефону горячей линии. Заблокируйте смартфон удалённо через функцию поиска, попросите оператора заблокировать SIM-карту и при необходимости выйдите из важных аккаунтов на всех устройствах. Обратитесь в полицию по номеру 102 или в ближайший отдел, а в экстренной ситуации звоните на 112. Расскажите подробности: время, место, номер маршрута или станцию метро и кто вёл себя подозрительно. Это поможет полиции проверить записи камер.

Если функция поиска показывает, где сейчас телефон, не езжайте за ним сами и не вступайте в конфликт. Передайте эти данные полиции. И даже если вы заметили пропажу только дома, заявление всё равно стоит подать: то, что никто не видел кражу, не значит, что её нельзя раскрыть.

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Бояться каждого, кто случайно задел вас в автобусе, не нужно. Карманники пользуются старыми приёмами: толкаются, отвлекают разговором и работают вместе. Поэтому лучшая защита тоже простая: закрытые карманы, сумка перед собой и привычка не отвлекаться на незнакомцев в давке.