7 способов, которыми продавцы обманывали покупателей в СССР

Истории о том, как в СССР обвешивали и обсчитывали покупателей, знакомы многим. Кто-то слышал их от родителей, кто-то застал сам. Но это не просто байки: обман в торговле был массовым явлением. И обман мог произойти даже при покупке колбасы, которая в советское время, якобы, была лучше, чем сейчас. Государство боролось с ним проверками, штрафами и уголовными делами. Однако проблема не исчезала. Почему так происходило, какие схемы использовали и как покупатели пытались защититься?

Недовес и махинации с гирями

В Советском Союзе многие продукты продавались на развес без заводской упаковки. Продавец лично нарезал колбасу, накладывал крупу или конфеты, что открывало огромный простор для манипуляций с граммами. Во время масштабной проверки МВД в 1947 году инспекторы обнаружили тысячи неисправных измерительных приборов, которые показывали неправильные значения.

Самым простым способом обвесить покупателя была спешка. Уставший человек в длинной очереди редко возмущался, когда продавец бросал кусок мяса на чашу и снимал его еще до того, как стрелка механических весов окончательно останавливалась. Иногда в ход шли специально облегченные гири или незаметные предметы, которые подкладывали под платформу весов для увеличения показателей.

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Продажа бумаги по цене сливочного масла

Этот трюк технически относился к недовесу, но приобрел статус самостоятельного явления. Жирные или влажные продукты вроде сливочного масла и мяса нельзя было класть прямо на металлическую чашу весов. Для гигиены использовали знаменитую плотную оберточную бумагу, которая сама по себе весила немало.

По правилам продавец должен был обнулить прибор или вычесть вес тары, чтобы взять деньги только за чистый продукт. На практике же на весы часто клали сразу несколько слоев толстой бумаги, а сверху бросали кусок масла. В итоге из условных двухсот граммов покупки человек оплачивал пятнадцать граммов макулатуры по стоимости дорогого деликатеса.

Обсчет на кассе и скрытые ценники

До массового появления электронных касс со сканерами штрихкодов итоговую сумму покупки считал человек с помощью деревянных счетов или простых вычислений в уме. Если покупатель брал сразу много разных товаров, продавец мог легко прибавить к чеку несколько десятков лишних копеек, сославшись на случайную ошибку в расчетах.

Более наглый вариант заключался в том, чтобы взять за товар сумму выше установленной государством. Магазины не имели права сами менять стоимость продуктов, но предприимчивые работники просто прятали официальный прейскурант от глаз посетителей. Именно поэтому сокрытие настоящих ценников приравнивалось законом к серьезному правонарушению.

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Подмена сортов и смешивание товаров

Прием, известный как пересортица, позволял продавать дешевые продукты под видом дорогих. Проще всего это работало с товарами, в которых обычному человеку было трудно на глаз определить класс: с развесными конфетами, мясом, рыбой или крупами. Если в гастроном поступало два вида похожей продукции, их могли просто поменять местами на витрине.

Часто продавцам даже не требовалось полностью подменять партию, достаточно было смешать разные классы в одну кучу. Например, в архивах правоохранительных органов за 1934 год зафиксирован случай, когда работники торговой сети смешали полтонны дешевого повидла с дорогим и успешно продали получившуюся массу по цене высшего сорта.

Разбавление водой и утяжеление продуктов

Стремление увеличить объем товара приводило к самым невероятным кулинарным экспериментам прямо в подсобках. Воду щедро добавляли не только в молоко или повидло, но и в дорогие жидкие продукты, так что в этом плане советские автоматы с газировкой были куда честнее работников некоторых баз. Иногда продавцы намеренно добавляли в бочки с соленой рыбой лишнюю соль, чтобы увеличить итоговую массу.

Порой изобретательность доходила до абсурда. В отчетах упоминаются случаи, когда куски сыра специально размачивали в кипятке для утяжеления. Масштабы таких махинаций поражали: в одном из районов Москвы только за квартал продавцы пропустили через схему с отливом и разбавлением 115 тысяч бутылок спиртного.

Продажа дефицита из-под прилавка

Эта схема возникла как прямое следствие нехватки качественных товаров. Когда в магазин привозили импортную обувь, хороший кофе или сырокопченую колбасу, они редко доходили до открытых витрин. На вопрос случайного покупателя о наличии дефицита работник торговли привычно отвечал отказом.

На самом деле ценные вещи спокойно лежали на складе и ждали своих покупателей — начальство, нужных знакомых или тех, кто готов переплатить. Формально товар пробивали через кассу по низкой государственной цене, а разницу в виде наценки продавец забирал себе, превращая дефицит в мощный инструмент влияния и теневого заработка.

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Покупка ненужных вещей в нагрузку

Явление под названием «нагрузка» отличалось от прямого воровства, так как покупатель получал все оплаченные товары, но был вынужден тратить больше запланированного. Популярные и редкие вещи принципиально отказывались продавать по отдельности. Чтобы получить заветную банку хороших консервов, приходилось брать целый продуктовый набор.

В таких наборах к желанному дефициту обязательно прилагался залежавшийся товар, который никто не хотел брать по доброй воле: непопулярная крупа, серые макароны или никому не интересные книги. Это было не столько мошенничеством, сколько способом магазинов выполнить план продаж за счет безвыходного положения клиентов.

Теневая экономика советских гастрономов

Смысл всех этих ухищрений заключался в формировании неучтенных излишков. Если недовесить каждому покупателю всего двадцать граммов масла или недолить немного сметаны, к концу смены в магазине оставалось несколько килограммов продукта. Формально вся партия уже считалась проданной, а деньги были честно сданы в кассу.

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Оставшиеся излишки можно было спокойно пустить в дело второй раз, положив чистую выручку в карман. Несмотря на строгий контроль МВД и обязательную установку в торговых залах контрольных весов, искоренить эти схемы полностью так и не удалось. Закрытая система с фиксированными ценами, тотальным дефицитом и огромными очередями делала обман неизбежным спутником советской торговли.