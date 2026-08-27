Что необычного нашли в крови людей, которые дожили до 110 лет

Старение обычно воспринимается как постепенное угасание всех систем организма. Но люди вроде Марии Морера, которая дожила до 122 лет, живут по другим правилам. Их кровь хранит нечто необычное, что не встречается у обычных пожилых людей. Ученые выяснили, что их организм сопротивляется старости не так, как мы привыкли думать.

Иммунитет долгожителей не слабеет, а эволюционирует

Ученые из Осакского университета в Японии под руководством Косуке Хасимото решили проверить, что именно происходит в крови людей экстремально преклонного возраста. Для этого они взяли образцы у 28 человек, разделив их на три возрастные группы.

Результаты эксперимента показали интересную динамику. Исследователи искали специфические иммунные клетки — CD4 цитотоксические Т-лимфоциты. В норме это довольно редкий вид клеток, но с возрастом их доля парадоксальным образом начинает расти:

у людей от 70 до 99 лет они составляют около 4% от общего числа Т-клеток;

в группе от 100 до 109 лет показатель вырастает до 9,6%;

у тех, кому исполнилось 110 лет и больше, концентрация достигает внушительных 17,6%.

По словам Хасимото, это означает, что иммунное старение — это не просто спад. Организм целенаправленно увеличивает армию специфических защитников, чтобы справляться с новыми, возрастными проблемами.

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Клетки-убийцы собираются в огромные клональные армии

Когда в организм проникает инфекция или появляется другая угроза, Т-лимфоциты не просто плывут к ней поодиночке. Они используют процесс клонального расширения, то есть начинают стремительно создавать собственные копии, чтобы задавить противника числом.

Ученые проанализировали рецепторы этих клеток у участников эксперимента и выяснили, что у долгожителей процесс клонирования работает с невероятным размахом. В среднем самый крупный «отряд» одинаковых клеток составлял треть от всех CD4 CTL в крови человека. А у одного из столетних участников единственный клон занимал почти 54% от всей популяции этих лимфоцитов.

Такая плотная концентрация говорит о том, что иммунитет этих людей не отдыхает, а ведет постоянную, скрытую позиционную войну с какой-то перманентной угрозой.

Тайная борьба со скрытыми опухолями

С чем именно сражаются эти огромные клеточные армии? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи сравнили генетические последовательности рецепторов доминирующих Т-лимфоцитов с открытыми медицинскими базами данных.

Произошло неожиданное: обнаружилось около трех десятков совпадений с клетками людей, у которых были диагностированы онкологические заболевания (в частности, рак легких, груди и печени). Фокус в том, что ни у одного из обследованных супердолгожителей рака не было.

Ученые предполагают, что обильное размножение CD4 CTL — это реакция на ранние стадии появления потенциально раковых клеток. Если эта гипотеза верна, то иммунитет супердолгожителей успевает распознать и уничтожить угрозу до того, как она превратится в полноценную опухоль.

Что в этом открытии доказано, а что пока нет

Хотя результаты выглядят многообещающе, исследование, подробности которого были опубликованы в августе в авторитетном научном журнале Cell Reports, имеет свои ограничения.

Во-первых, высокий уровень клеток-убийц сам по себе не гарантирует защиту от рака и не является прямым эликсиром долголетия. Ученые обнаружили сильную связь, но пока не могут утверждать, что одно является строгой причиной другого. Интересно, что в рамках исследования самый высокий процент CD4 CTL был зафиксирован у человека, которому еще не исполнилось ста лет. Значит, процесс запускается индивидуально.

Во-вторых, наука пока видит лишь часть картины. В текущей работе изучались только те Т-лимфоциты, которые циркулируют в крови. Как эти же клетки ведут себя непосредственно внутри тканей и органов человека — загадка, которую команде Хасимото еще предстоит разгадать.

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Тем не менее, эта работа переворачивает наше представление о старении. Оказывается, с накоплением мутаций и аномальных клеток наше тело не всегда сдается. У тех, кому суждено прожить больше века, оно до последнего адаптируется, находя новые способы продлить свою нормальную работу.