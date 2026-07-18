Что будет, если месяц не пить алкоголь: 6 заметных изменений

Большинство обещаний самому себе не дают быстрого результата и требует месяцев работы. За месяц сложно заметно похудеть или накачать мышцы. А вот отказ от алкоголя на один месяц многие ощущают довольно быстро — без весов и анализов. За рубежом такой эксперимент называют «сухим январём»: человек на месяц убирает спиртное и следит за своим состоянием. Тем более что мозг начинает восстанавливаться уже в первые дни после отказа. Ниже — шесть изменений, которые можно заметить за это время. Конечно, за месяц организм не перестроится полностью, а часть эффектов исчезнет после возвращения прежних привычек.

Настроение улучшается: алкоголь — это депрессант

Звучит странно: бокал вина вроде бы расслабляет. Но по своей биохимии алкоголь относится к депрессантам — веществам, которые угнетают нервную систему. Пока действует опьянение, человек чувствует расслабление. Когда эффект проходит, настроение нередко проседает, а тревога после алкоголя становится сильнее.

Поэтому после отказа от спиртного у многих людей самочувствие становится ровнее. Исследование, опубликованное в журнале Канадской медицинской ассоциации, показало: те, кто вообще не пил или бросил, отмечали более высокое качество жизни и улучшение психического благополучия.

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Уходит лишний вес и «жидкие» калории

Здесь работает простая арифметика. В одном грамме алкоголя 7 калорий — почти вдвое больше, чем в белках и углеводах, где всего по 4. И это ещё без учёта сахара.

Особенно коварны сладкие коктейли. Какая-нибудь пина колада может незаметно добавить к рациону столько калорий, сколько вы вряд ли съели бы осознанно. Поэтому алкоголь мешает похудению, даже когда человек пьёт нечасто. Убрали спиртное — убрали и эти «жидкие» калории.

Есть и второй момент: под алкоголь люди обычно больше едят. Закуски, ночная еда, «ну ещё кусочек» — всё это увеличивает общую калорийность дня. Конкретный результат зависит от остального рациона, но отказ от спиртного заметно упрощает контроль веса.

Сон становится крепче через пару недель

Распространённое заблуждение: бокал перед сном помогает заснуть. Уснуть он действительно может помочь, а вот выспаться — нет. Алкоголь ухудшает качество сна, и это одно из самых заметных изменений после отказа от него.

Спиртное нарушает нормальную структуру сна и работу внутренних биологических часов. Сначала человека клонит в сон, но во второй половине ночи пробуждения учащаются — именно поэтому алкоголь будит вас ночью. На восстановление привычного режима может уйти несколько недель.

Поэтому месяц выбран не случайно. Отказавшись от алкоголя примерно на 30 дней, вы даёте организму время перестроиться. К концу срока сон у многих становится глубже, а утреннее пробуждение — легче.

Пищеварение приходит в норму после отказа от алкоголя

Вздутие, тяжесть, изжога и дискомфорт в животе могут быть связаны со спиртным, особенно если неприятные ощущения появляются после застолий.

Алкоголь раздражает желудок и кишечник, а также может нарушать нормальную моторику пищеварительной системы. На этом фоне усиливаются тошнота, вздутие, изжога и ощущение тяжести.

Если спиртное регулярно провоцировало такие симптомы, несколько недель без него могут заметно улучшить самочувствие. У некоторых людей живот перестаёт беспокоить уже к середине месяца.

Кожа и суставы: меньше воспаления в теле

Кожу и суставы редко связывают с алкоголем в первую очередь. Однако регулярное употребление может поддерживать воспалительные процессы, обезвоживать организм и расширять кровеносные сосуды.

На фоне воспаления у некоторых людей сильнее беспокоят суставы, а кожа выглядит сухой, отёчной и покрасневшей. Причём алкоголь вредит коже не только из-за обезвоживания: он также ослабляет её защитный барьер и мешает восстановлению.

Есть и конкретные цифры. В исследовании с участием более 3000 женщин у тех, кто выпивал больше восьми порций алкоголя в неделю, чаще встречались морщины в верхней части лица, отёки под глазами, потеря объёма и сосудистые звёздочки. За месяц кожа полностью не «омолодится», но её состояние может стать заметно лучше.

Иммунитет крепнет: микробиом восстанавливается

В кишечнике живут триллионы бактерий — их совокупность называют микробиомом. Регулярное употребление алкоголя может нарушать их баланс и сокращать разнообразие полезных микроорганизмов.

От состояния кишечника зависит не только пищеварение. Кишечник связан с иммунитетом, поэтому нарушения микробиома могут ослаблять защитные реакции организма. Если убрать алкоголь, состав кишечной микрофлоры постепенно начинает восстанавливаться. Особенно если при этом нормально питаться, высыпаться и больше двигаться.

Отказ от спиртного даёт микробиому возможность постепенно восстановиться. Вместе с нормальным питанием, сном и физической активностью это помогает организму лучше сопротивляться инфекциям.

«Сухой» месяц или «влажный»: что выбрать

Полностью отказываться от спиртного на месяц необязательно. Кроме «сухого» варианта существует более мягкий — «влажный месяц», когда алкоголь не исключают совсем, но сильно ограничивают.

При этом людям, которые пьют ежедневно и в больших количествах, нельзя резко бросать без консультации врача: синдром отмены может быть опасным. Для остальных полезно заранее определить чёткое правило и считать порции — это один из немногих способов пить меньше алкоголя, который проверяли в исследованиях.

Варианты могут быть такими:

один бокал раз в неделю;

алкоголь только по особым случаям;

полный отказ на все 30 дней.

Кому-то проще правило «не пью вообще» — так не приходится каждый раз торговаться с собой. Другим лучше подходит постепенное ограничение, особенно если жёсткие запреты раньше заканчивались срывами. Важно выбрать вариант, которого вы действительно сможете придерживаться.

Стоит ли пробовать месяц без алкоголя

Месяц без алкоголя — не проверка силы воли ради галочки. Это короткий эксперимент, который позволяет оценить изменения в настроении, сне, пищеварении, состоянии кожи и общем самочувствии.

Часть эффектов исчезнет, если вернуться к прежним привычкам. Но в этом и смысл эксперимента: за 30 дней можно понять, насколько алкоголь влиял именно на ваше самочувствие. Тем более что представление о полностью безопасной дозе алкоголя всё чаще ставят под сомнение.

После такого месяца проще понять и решить, хочется ли возвращаться к прежнему режиму.