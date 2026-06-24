Корейский дерматолог назвал главного врага красивой кожи — и это не сладости

Вы тщательно умываетесь, но прыщи не уходят, цвет лица тускнеет, а первые морщины появляются раньше срока? А что, если в этом виновато то, что лежит на вашей кухонной полке? Недавно корейский врач назвал список продуктов, которые работают против вашей внешности. Возможно, вы уже давно догадывались, что некоторые продукты вредят вашему внешнему виду. Возможно, этот список вас не удивит, но все же интересно, как еда и напитки сделают нас некрасивыми.

Откуда взялся список вредных для кожи продуктов от врача

То, что мы едим и пьем, напрямую отражается не только на весе и самочувствии, но и на лице. Корейский дерматолог на сайте The Korea Herald составил перечень из пяти позиций, которые, по его наблюдениям, чаще всего связаны с тусклой, обезвоженной и быстрее стареющей кожей. После публикации список быстро стал вирусным.

Важно сразу честно сказать, что это не строгое научное исследование с контрольными группами, а экспертное мнение врача, основанное на известных механизмах влияния питания на кожу. То есть перед нами скорее предупреждение и повод задуматься, чем доказанный приговор каждому продукту.

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Как алкоголь вредит коже и внешнему виду

Неожиданно для многих верхнюю строчку занял алкоголь, а не еда. По словам врача, спиртные напитки обезвоживают кожу, ослабляют ее защитный барьер и ускоряют старение. А ведь в 2021 году я уже писал о том, что отказ от алкоголя улучшает кожу и помогает сбросить вес.

Также алкоголь снижает функцию печени, а это, в свою очередь, может приводить к тому, что кожа становится темнее и теряет здоровый вид. Получается двойной удар — и по самой коже снаружи, и по работе организма изнутри. Если коротко, регулярная выпивка делает лицо более уставшим и тусклым быстрее, чем кажется.

Как сахар и сладости ускоряют старение кожи

Вторая частая проблема — избыток сахара. Сладкое не зря попадает почти во все антирейтинги для кожи. Большое количество сахара связывают с потерей упругости и более ранним появлением морщин.

Дело в том, что лишний сахар в организме способен склеивать белки, отвечающие за гладкость и эластичность кожи. В результате лицо выглядит более вялым и быстрее теряет свежесть. Моя коллега Вера Макарова, кстати, писала про признаки того, что вы едите слишком много сладостей. Рекомендую к прочтению!

Почему соленая еда вызывает отеки

Третий пункт — слишком соленая пища. Здесь механизм понятен почти каждому, потому что соль задерживает воду в организме, и наутро после соленого ужина лицо нередко выглядит отекшим.

А еще регулярный перебор соли это дополнительная нагрузка на сосуды. Внешне это читается как припухлость и не самый свежий вид. Хорошая новость в том, что эффект от соли во многом обратимый: стоит снизить ее количество и пить достаточно воды, и отеки обычно уходят.

Почему соль соленая, а сахар сладкий: научное объяснение, которое вы искали

Вред жирной и жареной еды для кожи

Четвертый и пятый пункты традиционно связаны с тяжелой едой — жирным и жареным. Такая пища считается одной из причин воспалений и проблемной, жирной кожи.

Избыток жирного и жареного может усиливать работу сальных желез и провоцировать высыпания, особенно у тех, кто и без того склонен к проблемной коже. Плюс это тяжелая нагрузка на пищеварение, которая тоже не добавляет лицу свежести. Речь не о том, чтобы навсегда отказаться от любимых блюд, а о том, что их регулярный перебор отражается на внешности заметнее, чем хотелось бы.

Как уменьшить вред продуктов для кожи лица

Главная мысль врача не в том, чтобы запугать, а в том, что внешность во многом зависит от повседневных привычек. Если свести все к простому списку, то осторожнее стоит относиться к таким позициям:

алкоголь обезвоживает кожу и ускоряет ее старение;

обезвоживает кожу и ускоряет ее старение; сахар и сладости связаны с потерей упругости и ранними морщинами;

связаны с потерей упругости и ранними морщинами; слишком соленая еда задерживает воду и дает отеки;

задерживает воду и дает отеки; жирная пища усиливает воспаления и жирность кожи;

усиливает воспаления и жирность кожи; жареная еда это дополнительная нагрузка и риск высыпаний.

Никто не призывает полностью вычеркнуть все это из жизни. Но если кожа стала тусклой, отечной или проблемной, имеет смысл честно посмотреть на свой рацион, потому что нередко причина лежит именно там.

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Этот вирусный список — хороший повод вспомнить простую вещь: лицо отражает то, что мы едим и пьем изо дня в день. И пусть это мнение одного дерматолога, а не масштабное исследование, описанные механизмы давно известны. Так что иногда самый доступный уход за кожей — это не новая баночка крема, а чуть меньше алкоголя, сахара и соли в обычном меню.