Почему кошки ненавидят закрытые двери, даже если им туда совсем не нужно

Закрываешь дверь в спальню — и через минуту с другой стороны уже мяукают, скребут когтями и просовывают лапу в щель. Открываешь — кошка заглядывает, разворачивается и уходит. Знакомо? Желание быть рядом с человеком здесь действительно играет роль, ведь кошки скучают по хозяевам, но с закрытыми дверями всё немного интереснее.

Дверь внезапно меняет привычную карту дома

Для нас закрытая дверь означает всего лишь «сюда пока нельзя». Для кошки это часть знакомого пространства, которая вдруг стала недоступной.

Кошки любят хорошо знать свою территорию: где можно спрятаться, откуда слышен шум, куда ушёл человек и что происходит в соседней комнате. Согласно ветеринарным рекомендациям, знакомая обстановка, возможность выбора и ощущение контроля помогают кошкам чувствовать себя спокойнее. И тут привычный порядок ломается: ещё минуту назад туда можно было пройти, а теперь нельзя. Причём совершенно неважно, собиралась ли она туда вообще.

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Особенно заметно это у животных, которые привыкли свободно ходить по всей квартире. Если дверь обычно открыта, а сегодня внезапно закрылась, проверить её становится почти делом принципа.

Кошке часто нужна не комната, а возможность туда попасть

Отсюда знакомая сцена: дверь открыли, а кошка заглянула внутрь и тут же передумала заходить. Ветеринарные специалисты объясняют такое поведение сочетанием любопытства, контроля территории и желания понимать, что происходит вокруг. Проще говоря, кошачья версия FOMO — страха пропустить что-нибудь интересное.

За дверью может шуршать человек, работать вода, появиться новый запах или просто происходить что-то, чего кошка не видит. Иногда весь интерес заканчивается в ту же секунду, когда дверь наконец открывают.

По этой же причине некоторых кошек особенно раздражают закрытые двери ванной или туалета. Хозяин только что был рядом, потом куда-то исчез — причём в пределах собственной территории кошки. Как тут не проверить?

А если питомец в целом остро реагирует на изменения дома, полезно знать, чего на самом деле боятся кошки.

Откуда берутся мяуканье, царапанье и лапы под дверью

Самый очевидный способ разобраться с дверью — попробовать её открыть. Поэтому кошка толкает её лапой, цепляется когтями за край или просовывает лапу снизу.

С мяуканьем ещё проще. Взрослые кошки активно используют его именно при общении с людьми и быстро замечают, на какие звуки хозяин реагирует. Если кот помяукал — и человек открыл дверь, эксперимент оказался успешным.

То же касается царапанья. Если после скрежета дверь регулярно открывается, кошка быстро понимает, как заставить вас её открыть. Так довольно быстро формируется обычная привычка: помяукал или поскрёбся — дверь открылась. Царапанье при этом само по себе нормально: кошки используют его в том числе для маркировки территории. А двери и проходы как раз относятся к заметным границам пространства.

Поэтому один кот тихо посидит у двери минуту и уйдёт, а другой устроит полноценную операцию по её вскрытию.

Можно ли просто закрывать дверь перед кошкой

Конечно. Кошке не нужен круглосуточный доступ ко всем комнатам квартиры. Главное, чтобы были понятные и постоянные правила.

Если спальня всегда закрыта ночью, большинство животных со временем к этому привыкают. Гораздо сложнее ситуация «сегодня можно, завтра нельзя, а послезавтра дверь откроют после десяти минут мяуканья». Тогда кошке есть смысл продолжать попытки.

Но есть один момент, который нельзя игнорировать: за закрытой дверью не должны оставаться необходимые ресурсы — вода, еда, безопасное место или единственный туалет. Это особенно важно в доме с несколькими животными. Кстати, вы в курсе, сколько лотков нужно кошке и почему одного бывает недостаточно?

Если же кошка устраивает буйные митинги под дверью, специалисты советуют не кричать на неё и не брызгать водой. Наказание способно только добавить тревоги. Лучше действовать так:

заранее поиграть с кошкой и дать ей занятие, особенно перед сном;

поставить рядом подходящую когтеточку, если страдает дверь;

открывать дверь не во время мяуканья и царапанья, а в момент тишины;

придерживаться одного постоянного правила доступа в комнату;

убедиться, что у кошки остаётся доступ к воде, еде, туалету, лежанке и игрушкам.

Главное — не превращать дверь в автомат по выдаче награды за мяуканье. Иначе кошка быстро поймёт правила игры — и играть придётся уже по её правилам.

Если же раньше питомец спокойно относился к закрытым дверям, а теперь внезапно начинает истошно кричать, метаться, тяжело успокаивается или одновременно изменились аппетит, сон и походы в лоток, такое поведение лучше обсудить с ветеринаром. Резкая перемена привычек иногда говорит уже не о кошачьем любопытстве, а о стрессе или проблемах со здоровьем.