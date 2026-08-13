Белые ночи или полярный день: в чём разница и где Солнце не садится неделями

На фотографиях белые ночи и полярный день легко перепутать: и там и там можно выйти на улицу глубокой ночью и увидеть светлое небо. Но есть одна деталь, которая сразу всё расставляет по местам — закат. Недавно мы уже разбирались, где бывают белые ночи в России. Теперь посмотрим, где Солнце летом вообще перестаёт садиться и можно ли действительно увидеть его в два часа ночи.

Белые ночи и полярный день — в чём разница

Белая ночь — это всё-таки ночь. Солнце уходит за горизонт, просто опускается не настолько низко, чтобы небо успело как следует потемнеть. Вечерние сумерки почти незаметно переходят в утренние — отсюда и ощущение бесконечного заката.

При полярном дне всё иначе: Солнце не заходит вообще. Оно опускается к горизонту, проходит самую низкую точку и снова начинает подниматься. Заката как события просто нет.

Причина у обоих явлений одна — наклон земной оси. Летом Северное полушарие повернуто к Солнцу, и чем дальше мы забираемся на север, тем длиннее становится световой день. Как объясняет NASA, в высоких широтах наступает период круглосуточного солнечного света. А максимум приходится на время летнего солнцестояния — о том, как меняется длина дня, мы рассказывали отдельно.

Получается простое правило: есть закат — это белая ночь. Нет заката — полярный день.

Где бывает полярный день и сколько он длится

Искать настоящий полярный день нужно в основном за Северным полярным кругом. Причём он бывает не только где-то у полюса: в России есть вполне обычные города, где летом Солнце неделями не скрывается за горизонтом.

По астрономическим расчётам для 2026 года картина такая:

Мурманск — с 22 мая по 22 июля. Получается 62 дня без заката. Ещё 21 мая Солнце ненадолго скрывается, а 22 мая уже остаётся над горизонтом круглые сутки. 23 июля закаты возвращаются.

Получается 62 дня без заката. Ещё 21 мая Солнце ненадолго скрывается, а 22 мая уже остаётся над горизонтом круглые сутки. 23 июля закаты возвращаются. Норильск — с 20 мая по 24 июля. Здесь полярный день длится 66 дней.

Здесь полярный день длится 66 дней. Певек — с 19 мая по 26 июля. Почти 70 суток, а точнее 69 дней подряд без заката.

Почти 70 суток, а точнее 69 дней подряд без заката. Диксон — с 4 мая по 10 августа. Здесь Солнце не садится уже 99 дней — больше трёх месяцев.

То есть правило работает буквально: чем севернее, тем дольше день.

За пределами России одно из самых известных мест — норвежский Тромсё, где полуночное Солнце обычно наблюдают примерно с 20 мая по 22 июля. А в Лонгйире на Шпицбергене оно не садится с 19 апреля до 23 августа — больше четырёх месяцев подряд.

Вообще полярный день есть во всех высоких широтах: на севере Норвегии, Швеции и Финляндии, в Гренландии, Канаде и на Аляске. А в Южном полушарии то же самое происходит в Антарктике, только во время нашего зимнего сезона.

Кстати, на Шпицбергене зимой наступает ровно противоположная крайность. Как там живут люди, когда Солнца нет неделями, можно почитать в материале про город, где месяцами нет Солнца.

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Что происходит ночью при полярном дне

Самое интересное начинается около полуночи. Солнце оказывается низко над горизонтом, свет становится мягче, тени вытягиваются, а пейзаж может часами выглядеть так, будто вот-вот начнётся закат. Только самого заката не будет.

Поэтому при полярном дне ночью светло, но это похоже на полдень. Света достаточно, чтобы спокойно гулять, читать или фотографировать без фонаря, но Солнце стоит заметно ниже. Туристические службы Тромсё даже отдельно называют это время «золотыми часами»: привычный вечерний свет там может тянуться очень долго.

Отсюда ещё один популярный вопрос: можно ли летом одновременно увидеть полярный день и северное сияние? Увы, практически нет. По данным NOAA, само сияние может происходить и летом, но на светлом небе его не видно. Для наблюдений нужна темнота. Поэтому поездку за полуночным Солнцем и поездку за авророй лучше считать двумя разными путешествиями.

Если аврора интересует больше, у нас есть неожиданные факты о северном сиянии — в том числе о том, где её можно увидеть в России.

Когда лучше ехать за полярным днём

Если хочется увидеть явление без пограничных дат, проще выбирать вторую половину июня. В это время Северное полушарие находится рядом с летним солнцестоянием, поэтому Солнце ночью стоит выше всего. В 2026 году солнцестояние приходится на 21 июня.

А вот тем, кто хочет своими глазами поймать момент перехода от белых ночей к полярному дню, интереснее Мурманск примерно 21–23 мая. 21 мая здесь ещё есть очень короткий заход Солнца, а 22 мая он исчезает совсем. Обратный переход можно застать 22–23 июля.

Есть ещё несколько полезных моментов:

круглосуточное Солнце не означает круглосуточное тепло — в Арктике даже летом пригодятся тёплая одежда и защита от ветра;

чтобы увидеть именно солнечный диск в полночь, нужен открытый горизонт и нормальная погода — горы или плотная облачность запросто спрячут весь эффект;

маска для сна очень пригодится. Свет — один из главных сигналов, по которым организм настраивает суточные ритмы, что подтверждают данные NIH. Плотные шторы или маска помогают сделать спальню действительно тёмной. О том, почему маска для сна действительно помогает, у нас тоже есть отдельный материал.

И всё же самое необычное в полярном дне даже не количество света. Странно посмотреть на часы в два часа ночи, выйти на улицу и увидеть Солнце, которое даже не собирается заходить.