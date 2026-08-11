Не только Петербург: 7 городов России, где бывают белые ночи

Многие уверены, что белые ночи бывают только в Санкт-Петербурге и всего пару недель в году. На самом деле светлыми ночами можно любоваться в целом ряде российских городов — примерно с середины мая до конца июля, а где-то и до начала августа. А в высоких широтах зимой бывает противоположная крайность — солнце не показывается месяцами. Разберёмся, что это за явление и куда за ним ехать, чтобы попасть точно в сезон.

Почему летом на севере не темнеет по ночам

Белые ночи — это когда вечерние сумерки почти сразу переходят в утренние, и ночью на улице остаётся достаточно светло, чтобы гулять без фонаря. Солнце просто не опускается за горизонт настолько глубоко, чтобы наступила настоящая темнота.

Всё дело в наклоне земной оси: летом северное полушарие получает больше света, а чем выше широта, тем дольше солнце остаётся у горизонта.

Главное правило простое: чем ближе город к полярному кругу, тем длиннее и светлее его белые ночи. Именно поэтому северные города выглядят в это время эффектнее, чем более южный Петербург, — хотя славу этому явлению принесла именно Северная столица.

Мурманск: единственный город с двумя сезонами

Мурманск стоит за полярным кругом, и у белых ночей здесь необычный график. Сезонов сразу два: первый идёт с начала мая примерно до 21-го числа, а второй — с конца июля до середины августа. Между ними наступает полярный день, когда солнце вообще не заходит. Летом сюда едут за круглосуточным светом, а зимой — за северным сиянием, которое в Мурманской области видно регулярно.

Гулять лучше всего у Семёновского озера в парковом комплексе имени Найдёнова — там есть колесо обозрения, прокат лодок и смотровая площадка. За видом на Кольский залив с высоты поднимаются на гору Горелую: по сопке проложена оборудованная экотропа. А любители тишины идут на пляж у Нижне-Ростинского шоссе — смотреть на корабли или рыбачить.

Архангельск и Петрозаводск: фестивали под светлым небом

В Архангельске белые ночи держатся с середины мая до конца июля — один из самых долгих сезонов в списке. Под них здесь приходится немало летних событий: в конце июня проходит Международный фестиваль уличных театров, где вечерние спектакли под открытым небом можно смотреть бесплатно. Тогда же идёт летний фестиваль «Белый июнь» с книжной ярмаркой, лекциями, кино и блюдами поморской кухни. От речного вокзала стоит сплавать на остров Кегостров прямо в черте города — там памятники деревянного зодчества и песчаный пляж.

В Петрозаводске светлые ночи стоят с конца мая до середины июля. Главное место притяжения — набережная Онежского озера, где во время фестиваля «Созвучие белых ночей» скульпторы выставляют работы из дерева и карельского гранита. Отсюда можно уйти на каяках встречать рассвет, а вечером попасть на специальную ночную экскурсию по городу. День города здесь тоже отмечают в белые ночи — в последнюю субботу июня. И, конечно, отсюда плывут на Кижи с их деревянными храмами. Если захочется продолжить маршрут по Карелии, на Онежском озере есть ещё мыс Бесов Нос с древними петроглифами и местными легендами.

Петербург и Вологда: классика и старина

В Санкт-Петербурге белые ночи — самые известные, но и одни из самых коротких: с середины июня по начало июля. Зато программа плотная: развод мостов, прогулки на корабликах, круглосуточные кафе и ночные экскурсии в музеях — в 2025 году, например, Этнографический музей открыл гостям обычно закрытый музейный дворик и верхнюю галерею Мраморного зала. Есть даже забег «Белые ночи» — от Дворцовой до Сенатской площади. А ещё фестивали и «Алые паруса». Если парадной классики мало, у Петербурга есть и совсем другие истории — например, отель «Северная корона», который построили почти полностью, но так и не открыли.

Вологда ловит белые ночи примерно в те же сроки — с середины июня по начало июля. Сюда едут за атмосферой старины: кремль, отреставрированные деревянные особняки и тот самый резной палисад из песни. Музей-заповедник устраивает вечерние подъёмы на колокольню Софийского собора — прекрасную смотровую площадку с часами и коллекцией колоколов. День города здесь тоже приходится на последнюю субботу июня — с ярмаркой северных ремёсел и концертами.

Якутск и Магадан: белые ночи на Дальнем Востоке

Белые ночи бывают не только на европейском севере. В Якутске их видно с июня до середины июля. Вечерами гуляют по историческому кварталу «Старый город» с деревянными домами, а виды открываются со смотровой на сопке Чочур-Муран высотой 192 метра. Даже обычная городская застройка здесь устроена непривычно: дома поднимают над землёй на опорах, чтобы не нагревать многолетнюю мерзлоту.

Главное событие сезона — национальный праздник лета Ысыах: его отмечают 21 июня, в день летнего солнцестояния, хотя в разных улусах дата плавает с 10 по 25 июня. На нём знакомят с якутскими обрядами, кухней и национальными видами спорта — борьбой, поднятием и переносом камня.

В Магадане светлые ночи длятся примерно столько же — с июня до середины июля. Лучшее место для прогулок — набережная между парком «Маяк» и сквером «Морской», со смотровой площадкой над бухтой Нагаева в Охотском море; отсюда уходят на морские прогулки и рыбалку. Иногда можно попасть на эвенский Бакылдыдяк — «встречу», праздник первой рыбы, с обрядами, хороводом хэде под бубны и ярмаркой мастеров. Но ловить его сложно: праздник проводят раз в два года, последний раз он проходил в 2024-м.

Ещё больше познавательных статей в нашем канале в MAX. Подпишись прямо сейчас!

Как выбрать город и не промахнуться со сроками

Если коротко, ориентироваться проще всего по срокам. Самый ранний старт — в Мурманске и Архангельске, самый поздний финал — снова в Мурманске, где есть второй сезон.

Мурманск — два сезона: начало–конец мая и конец июля–середина августа;

Архангельск — с середины мая до конца июля;

Петрозаводск — с конца мая до середины июля;

Санкт-Петербург и Вологда — с середины июня по начало июля;

Якутск и Магадан — с июня до середины июля.

Если хочется продолжить путешествие по стране уже без привязки к белым ночам, можно собрать маршрут по другим необычным местам России — от старинных городов до мест, которые выглядят почти сказочно.