7 неожиданных фактов о Северном сиянии, которые переворачивают представление о нем

Северное сияние, которое с Земли и из космоса выглядит совершенно по-разному, — это одно из самых узнаваемых явлений природы, но и одно из самых недопонятых. Кто-то уверен, что оно бывает только у Северного полюса, кто-то связывает его с погодой, а кто-то думает, что оно всегда зелёное. На самом деле сияние рождается из сложного взаимодействия Солнца и магнитного поля Земли, и учёные до сих пор уточняют детали того, как именно оно возникает. Ниже — семь самых живучих мифов о Северном сиянии и факты, которые стоят за ними. Разобравшись в них, вы будете смотреть на зелёные и пурпурные «занавеси» в небе совсем иначе.

Слышно ли Северное сияние: загадочный треск в небе

Считается, что северное сияние абсолютно беззвучно — и в большинстве случаев это правда. Авроры происходят слишком высоко в атмосфере, чтобы звук от них напрямую долетал до земли. Но история сложнее, чем кажется.

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Некоторые наблюдатели сообщают, что во время особенно ярких вспышек не только видели его, но и слышали слабый треск или шипение. Явление до сих пор обсуждается, но исследователи всерьёз изучают возможные объяснения, связанные с электрической активностью у самой поверхности Земли. Важно, что сообщения о звуках сияния не отмахивают как чистую выдумку — у них может быть физическая причина.

Какого цвета Северное сияние

Зелёный — самый частый цвет полярного сияния, но далеко не единственный. Цвет зависит от газа и высоты, на которой происходит свечение.

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Кислород даёт зелёные или красные оттенки, а азот — синие, фиолетовые и розовые. Во время мощных геомагнитных бурь наблюдатели могут видеть сразу несколько цветов, и небо превращается в те самые многоцветные «занавеси», которые так любят фотографы. Так что разноцветное сияние — не фотомонтаж, а результат того, какие именно атомы в атмосфере получают энергию.

Где можно увидеть северное сияние в России

Северное сияние действительно чаще всего встречается у Арктики, но это не его «прописка». Сильные солнечные бури могут смещать свечение гораздо южнее.

В России северное сияние регулярно видят жители Якутии, на Чукотке, Камчатке, а также в Мурманской области, куда долететь из Москвы можно всего за 2,5 часа. Просто берете билет на Победу за 3-5 тысяч рублей и летите наслаждаться красотой.

Авроры на других планетах: Юпитер, Сатурн и Марс

Земля — не единственный мир со светящимся небом. Учёные наблюдали авроры на Юпитере, Сатурне и Марсе, а также на ряде других тел Солнечной системы.

Механизм в основе похож: заряженные частицы взаимодействуют с атмосферой и магнитной средой планеты. Но внешний вид и поведение сияния сильно отличаются от мира к миру. Изучение таких «инопланетных» авроров помогает исследователям лучше понимать атмосферы планет и их магнитные поля — а значит, и условия, при которых далёкие миры могли бы быть пригодны для жизни.

Северное сияние и погода: почему аврора рождается в космосе

Распространённый миф — что сияние вызывает земная погода. На деле аврора относится к космической погоде, а не к привычным дождям и облакам.

Оно возникает, когда заряженные частицы от Солнца взаимодействуют с магнитным полем Земли и сталкиваются с газами в верхней атмосфере. Эти столкновения высвобождают энергию в виде цветного света. Облака могут закрыть вам обзор, но само явление рождается на высоте в сотни километров — намного выше любых погодных систем. Если вам интересны неожиданные факты о привычных вещах, загляните и в подборку про автомобильный гудок — там логика похожая.

Хороший прогноз сияния не гарантирует, что вы его увидите

Даже сильный прогноз аврор — лишь половина дела. Видимость зависит от облачности, светового загрязнения, лунного света и вашего географического положения.

Даже во время мощной геомагнитной бури плотные облака способны полностью скрыть представление. Именно поэтому опытные охотники за сиянием следят за прогнозом погоды не менее внимательно, чем за прогнозом солнечной активности. Чтобы реально увидеть аврору, полезно держать в голове сразу несколько условий:

сила геомагнитной бури и солнечная активность

отсутствие плотной облачности над точкой наблюдения

минимум светового загрязнения от городов

тёмное небо без яркой Луны

достаточно высокая широта

Северное сияние наблюдали тысячи лет назад

Кажется, что интерес к авроре — примета современности с её ночными фотосессиями. Но люди наблюдают сияние уже тысячи лет.

Древние культуры Скандинавии, Северной Америки, Азии и Европы придумывали мифы и легенды, чтобы объяснить загадочные огни в небе. Задолго до того, как наука узнала о солнечном ветре и магнетизме, люди связывали сияние с духами, предзнаменованиями, воинами или небесными существами.

Современная наука объяснила механизм явления, но чувство восхищения, которое оно вызывает, не изменилось. Кстати, традиции и легенды разных стран — отдельная увлекательная тема: чего стоит хотя бы Южная Корея с её неожиданными фактами.

Что важно понять про природу Северного сияния

Северное сияние — не каприз погоды и не редкость одного полюса, а проявление космической погоды, которое опоясывает планету и встречается даже на других мирах. Понимание того, как оно работает, не убивает магию, а делает её осмысленной.

За каждой зелёной или пурпурной вспышкой стоит конкретная физика взаимодействия Солнца и Земли. А отдельные загадки — вроде того самого треска во время ярких сияний — учёным ещё предстоит разгадать, и наблюдать за этим будет особенно интересно.