Где находится город, в котором солнце не показывается несколько месяцев

На нашей планете есть место, где солнце не появляется над горизонтом по несколько месяцев подряд. Не из-за туч и не из-за смога, просто яркое Солнце физически не поднимается выше линии горизонта. При этом там живут люди, работают, ходят в магазины, заводят детей. Как выглядит их день и как организм справляется с такой темнотой? Ведь солнечный свет очень важен для человека, потому что от него зависит наша продуктивность!

Город с самой долгой полярной ночью

Самый известный населенный пункт с таким экстремальным режимом это Лонгйир на архипелаге Шпицберген. Можно подумать, что это просто крошечная база полярников, но нет. Это полноценный город с населением около 2,5 тысячи человек, который административно принадлежит Норвегии. Он расположен далеко за Северным полярным кругом, посреди Арктики, откуда до Северного полюса остается всего около тысячи километров.

Лонгйир стоит примерно на 78-й параллели северной широты. Для сравнения, условная граница Арктики проходит по 66,5-й параллели. Именно из-за такого экстремального расположения полярная ночь здесь длится невероятно долго. Солнце полностью прячется за горизонтом с конца октября до середины февраля.

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Почему в полярных городах долгая полярная ночь

Главная причина этого природного явления кроется в наклоне земной оси. Наша планета вращается вокруг Солнца не ровно, а под углом примерно 23,5 градуса. Из-за этого Северное и Южное полушария по очереди получают больше или меньше солнечного света, что формирует на Земле времена года.

Зимой Северное полушарие сильно отклоняется от светила. Если представить настольную лампу в виде Солнца и наклоненный глобус, то макушка Земли постоянно будет оставаться в тени при вращении. Обычного суточного оборота планеты просто не хватает для восхода солнца в районе полюсов. Светило продолжает свое движение, но делает это скрыто, проходя глубоко под горизонтом.

Царит ли в полярную ночь кромешная тьма

Многие думают, что полярная ночь это абсолютная чернота 24 часа в сутки, но реальность выглядит иначе. В начале ноября и ближе к февралю солнце подходит близко к горизонту, создавая красивые синие, розоватые и фиолетовые сумерки. Возникает стойкое ощущение, что рассвет вот-вот наступит, однако через несколько часов небо снова полностью темнеет.

Настоящая густая темнота накрывает Лонгйир ближе к декабрьскому солнцестоянию. Спасает ситуацию белоснежный снег, который отлично отражает свет Луны и звезд, а также мощное искусственное освещение. Улицы города залиты светом фонарей, витрин и автомобильных фар. А еще долгая тьма дарит уникальную возможность: только здесь можно наблюдать яркое северное сияние прямо посреди дня.

Как жители заполярных городов живут без дневного света

Лонгйир может похвастаться вполне современной инфраструктурой. Здесь работают детские сады, школы, университетский центр, большая библиотека и даже аэропорт с регулярными рейсами. Люди передвигаются на машинах и снегоходах, просто делают это в сумерках или при свете фар. Однако постоянная темнота влияет на организм, так как отсутствие утреннего света жестоко сбивает наши внутренние биологические часы.

Из-за нехватки солнца жители Крайнего Севера часто сталкиваются со следующими проблемами:

постоянная сонливость и хроническая усталость;

серьезные нарушения режима сна и бессонница;

заметное ухудшение настроения и снижение концентрации;

потеря ощущения времени, когда день и ночь сливаются воедино.

Чтобы мозг не путался во времени, норвежские врачи советуют соблюдать строгий распорядок дня. Местные жители стараются вставать и ложиться в одни и те же часы, ярко освещают комнаты по утрам и обязательно поддерживают высокую физическую активность.

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Жизнь после полярной ночи

Ситуация начинает кардинально меняться в середине февраля, когда над горизонтом наконец-то появляется край солнечного диска. Сначала светило выглядывает буквально на несколько минут, но весной световой день начинает стремительно увеличиваться.

Примерно с апреля полярная ночь уступает место полярному дню. Солнце перестает садиться за горизонт вплоть до конца августа, двигаясь по кругу над головой даже глубокой ночью.

Подобные климатические явления хорошо знакомы и жителям России. Население Мурманска, Норильска и Певека тоже знает, что такое жизнь без солнца, но там этот темный период длится значительно меньше. Например, в чукотском Певеке ночь продолжается около 50 дней. Именно поэтому норвежский Лонгйир с его рекордными тремя с половиной месяцами темноты остается самым известным городом, победившим полярную ночь.

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Как вы могли понять, организм человека удивительно гибок и умеет адаптироваться к очень даже суровым условиям. И город Лонгйир доказывает, что при правильном подходе к своему здоровью и быту люди могут вести полноценную жизнь даже в самых темных и экстремальных уголках нашей планеты.