Батареи горячие, а дома холодно: 5 мест, через которые уходит тепло

Осенью отопление включили, батареи горячие, а дома всё равно прохладно. Иногда из-за этого люди включают кондиционер или обогреватель, из-за чего приходят большие счета за электричество. Часто причина не в радиаторах: квартира теряет тепло быстрее, чем они успевают его отдать. Это особенно заметно вечером — от окна тянет холодом, пол ледяной, а в одной из комнат почему-то холоднее, чем в остальных. Почти в каждом доме есть несколько типичных мест, через которые уходит тепло. Если их найти, в квартире станет заметно теплее без дополнительного обогрева.

Пластиковые окна пропускают холод через уплотнители и щели

Многие думают, что после установки пластиковых окон о холоде можно забыть. Но со временем резиновые полоски по краю створки, уплотнители, твердеют и трескаются, и между рамой и створкой появляются щели. Ещё бывает, что окно плохо отрегулировано и створка неплотно прилегает к раме или плохо заделаны швы между рамой и стеной. Кроме того, у окна может быть прохладно, даже если оно вообще не пропускает воздух: стекло охлаждает воздух рядом с собой, этот воздух опускается вниз, и кажется, что дует.

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Прижим проверяется просто: зажмите полоску бумаги между рамой и закрытой створкой. Если она вытягивается почти без усилия, в этом месте прижим слабый. Потрескавшиеся или затвердевшие уплотнители лучше заменить, а на ночь стоит задёргивать плотные шторы, только так, чтобы они не закрывали батарею. Переключать все окна в «зимний режим» без нужды не стоит: он есть не у каждой фурнитуры, а слишком сильный прижим быстрее изнашивает уплотнители.

Входная и балконная двери охлаждают квартиру у порога

От окон перейдём к дверям. Холодом от входной двери особенно тянет в домах с холодным подъездом и неотапливаемой лестницей. Даже массивная металлическая дверь может почти не держать тепло: внутри у неё иногда почти нет утеплителя, металл быстро остывает, а через зазоры проходит воздух. Чаще всего дует по краям полотна, у порога и там, где дверная коробка примыкает к стене. Балконная дверь пропускает холод по тем же причинам, что и окно, а если балкон не утеплён, зимой это чувствуется особенно сильно.

Для начала проверьте уплотнитель по всему периметру и посмотрите, нет ли щели у порога: её можно закрыть подходящим дверным уплотнителем. Проведите рукой вдоль наличников и коробки, оттуда тоже может дуть. Но если холодным оказывается само полотно, уплотнитель или вторая дверь помогут мало, и тогда понадобится утеплить дверь или заменить её.

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Наружные стены и углы забирают тепло из комнаты

Стены тоже пропускают тепло, особенно в старых панельных домах и угловых квартирах. Хуже всего обычно не середина стены, а углы и места, где сходятся разные части конструкции. В панельных домах со временем портятся швы между плитами, и через них начинает проникать холодный воздух. Строители называют такие слабые участки мостиками холода: тепло уходит через них гораздо легче, чем через соседние участки стены. Кроме того, у холодной стены зябко даже при нормальной температуре воздуха, потому что тело отдаёт тепло холодным поверхностям рядом.

Потрогайте наружные стены и углы, особенно за шкафами. Большую мебель лучше не ставить вплотную к холодной стене: за ней хуже движется тёплый воздух и выше риск плесени. Если дует из межпанельных швов, обращайтесь в управляющую компанию, потому что это ремонтируют снаружи, на фасаде. Если стена промерзает, её стоит обследовать тепловизором (о таких приборах для дома мы уже рассказывали). А вот утеплять стену изнутри пенопластом без расчёта не стоит: внутри конструкции может начать копиться влага, и появится плесень.

Холодный пол на первых этажах и над подвалами

Бывает, что воздух в комнате тёплый, а пол такой холодный, что босиком не походишь. Чаще всего так бывает на первых этажах и в квартирах над неотапливаемым подвалом, аркой или проездом: тепло уходит вниз через перекрытие. Ещё хуже, если есть щели у плинтусов и вокруг труб, потому что тогда холодный воздух поступает прямо к полу и держится внизу. На плитке холод чувствуется особенно сильно: она быстро забирает тепло от ступней, поэтому кажется холоднее ковра или дерева, даже если температура у них одинаковая.

Проверьте щели у плинтусов и вокруг труб, а там, где вы чаще ходите босиком, постелите ковры. С ними станет уютнее, хотя утепление они не заменят. Если под квартирой холодный подвал, стоит выяснить, утеплено ли перекрытие, а в частном доме нужно проверить пол и фундамент. Если же квартира на среднем этаже и снизу соседи с отоплением, через пол много тепла обычно не уходит, и дело скорее в покрытии или в холодном воздухе, который тянется по полу.

Потолок и крыша на последних этажах и в частных домах

В частных домах и квартирах на последнем этаже тепло часто уходит через крышу. Тёплый воздух поднимается к потолку и через щели уходит на чердак, а часть тепла проходит прямо через перекрытие, даже если в нём нет ни одной дырки. Хуже всего в домах с холодным чердаком, где утеплителя нет, он намок или лежит с пропусками. В частном доме есть ещё одно слабое место: неплотно закрытый чердачный люк.

Хозяевам частного дома стоит подняться на чердак, проверить утеплитель и убедиться, что люк утеплён и плотно закрывается. На последнем этаже многоквартирного дома с проверкой чердака, крыши и перекрытия нужно обращаться в управляющую компанию. Если на потолке появились мокрые пятна, сначала нужно найти и устранить причину влаги, а утеплять уже потом. Обычная квартира, над которой живут соседи, через потолок почти не теряет тепла.

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Прежде чем покупать обогреватель или менять окна, проверьте эти пять мест: часто помогает замена уплотнителей и заделка щелей, а не дорогой ремонт. Посмотрите также, не закрыты ли батареи шторами, мебелью или декоративными экранами. Если сами батареи только чуть тёплые, дело может быть в настройке отопления или циркуляции воды, и тогда полезно знать, когда батарея греет неравномерно. И главное: не заклеивайте вентиляцию ради тепла. Без притока воздуха в квартире копится влага, а в помещениях с газовыми приборами это ещё и опасно.