Кондиционер или обогреватель: чем дешевле греть квартиру осенью

Осенью, пока центральное отопление еще не включили, люди всеми способами пытаются согреть свою квартиру. Многие достают обогреватель, но если на стене висит кондиционер с режимом обогрева, выбор становится неочевидным. Кажется, что любой прибор, который греет, потребляет примерно одинаково. Но это не так. Устройства используют разные принципы работы, и разница в счетах за электричество может оказаться заметной.

Кондиционер греет эффективнее обогревателя

Кондиционер не производит тепло из электричества напрямую. В режиме обогрева он просто забирает тепловую энергию у наружного воздуха и переносит ее внутрь комнаты. Даже если на улице около нуля, в воздухе все равно есть тепло, которое поглощается холодным хладагентом в наружном блоке, затем сжимается компрессором и отдается в квартиру.

Благодаря этому сплит-система выдает в несколько раз больше энергии, чем потребляет из розетки. Для оценки этой эффективности используют коэффициент COP. У современных бытовых моделей COP обычно составляет 3,6–3,9. Это значит, что на каждый 1 кВт·ч электричества прибор даёт 3,6–3,9 кВт·ч тепла. При тарифе 7 ₽ за 1 кВт·ч и месячной потребности около 480 кВт·ч тепла кондиционер потратит примерно 860–930 рублей, тогда как обычный обогреватель — около 3360 рублей. Особенно удобны инверторные модели: они не выключаются со щелчком, а плавно снижают мощность компрессора.

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На морозе кондиционер теряет эффективность

Главный недостаток сплит-системы проявляется при снижении уличной температуры. Идеальные условия для нее — от +5 до +15 градусов Цельсия. Когда холодает, эффективность падает, а наружный блок начитает покрываться слоем инея.

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Чтобы не превратиться в кусок льда, устройство периодически включает режим оттайки. На 4–10 минут обогрев комнаты прекращается, а тепло направляется на разморозку уличного радиатора. В это время из внешнего блока может активно течь вода. Если она замерзнет на козырьке этажом ниже, это станет проблемой.

Кроме того, один внутренний блок в гостиной не сможет равномерно прогреть спальню за несколькими дверными проемами. Важно помнить и про температурные лимиты: простые модели рассчитаны на работу только до -7 градусов, а продвинутые инверторные выдерживают до -15 или -30 градусов. Запускать прибор за пределами этих значений нельзя.

Обогреватель выручает в мороз и для малой зоны

Несмотря на энергозатратность, списывать радиаторы со счетов не стоит. Если кондиционера в доме нет, покупать его исключительно ради пары недель межсезонья бессмысленно.

Обычный обогреватель остается лучшим выбором в следующих ситуациях:

нужно прогреть маленькую отдельную комнату или рабочую зону;

температура за окном опустилась ниже допустимой для сплит-системы;

требуется полностью бесшумное устройство для чуткого сна;

нужен дешевый резервный источник тепла.

Инфракрасные панели, например, могут греть конкретного человека на рабочем месте, не тратя энергию на долгий прогрев всей площади квартиры с 17 до 23 градусов.

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Обогреватель тратит больше электричества

Внутри масляного радиатора, конвектора или тепловентилятора стоит нагревательный элемент, который преобразует ток в тепло. Физику здесь не обмануть: сколько киловатт прибор взял из розетки, ровно столько же он отдал в комнату. Любые обещания маркетологов про повышенный КПД не меняют сути процесса.

Именно поэтому расход электричества у обогревателя всегда будет в 2,5–4 раза выше, чем у кондиционера на стене. Также мощные грелки создают серьезную нагрузку на проводку. По данным МЧС, использование старых удлинителей или горячая вилка в розетке — первый сигнал к немедленному отключению прибора, чтобы избежать пожара.

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При плюсовой температуре выгоднее кондиционер

Если сплит-система уже висит на стене, в сентябре и октябре греть квартиру при помощи нее значительно выгоднее. Это лучший вариант для поддержания тепла во всем помещении до подачи центрального отопления. Достаточно выбрать 21–23 градусов и позволить автоматике сделать свою работу, не завышая температуру на пульте в надежде на быстрый результат.

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Если же кондиционера нет, нужен точечный бесшумный прогрев конкретной зоны или за окном уже ударили морозы, недорогой конвектор или масляный радиатор останется самым разумным решением. Вы переплатите за электричество, но сэкономите десятки тысяч рублей на покупке и монтаже сложных систем.