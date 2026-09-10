10 приборов для дома, которые показывают невидимое: радиацию, тепло, поля и нитраты

Человек — плохой измерительный прибор. Он не чувствует ни радиацию, ни электромагнитные поля тоже, ни даже температуру, сколько губами лобик не трогай. Зато на AliExpress полно гаджетов, которые всё это невидимое честно показывают циферками на экране, и стоят они уже не как оборудование для лаборатории, а как обычная бытовая техника. Я собрал десять таких штук: от карманного дозиметра и нитратомера до тепловизора, который просто цепляется к смартфону. А если интересно, почему нос так легко обмануть, у Hi-News есть отдельный материал о том, почему мы не чувствуем запах своего дома.

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Цифровой микроскоп с экраном вместо лупы для пайки

Микроскоп с экраном — вещь, о которой я мечтал бы в детстве, а сейчас она стоит как ужин на двоих. Вот он стоит себе на стойке, показывает увеличенную плату или деталь прямо на экране 4,3 дюйма, и никаких тебе окуляров и прищуренных глаз. Вокруг объектива восемь независимых светодиодов с регулируемой яркостью, так что тень от паяльника не мешает.

Он делает фото, пишет видео и подключается к компьютеру для вывода картинки на большой монитор. Сценарий у меня в голове простой: посмотреть, что за маркировка на крошечном SMD-компоненте, найти трещину в пайке, разглядеть насекомое или структуру ткани просто из любопытства.

Только не ведитесь на цифры: увеличение 1000x тут цифровое и заявлено производителем, а фото пишется всего в 720P. Для науки это игрушка, для пайки и любопытства — вполне рабочий инструмент.

Цена: 3858 рублей

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Детектор электромагнитных полей для проверки техники в квартире

Про электромагнитные поля вокруг техники ходит столько мифов, что мне давно хотелось просто взять прибор и посмотреть цифры. Детектор электромагнитного поля как раз для этого: синий подсвеченный экран, на котором одновременно горят магнитное поле в µT и электрическое в V/m, а рядом шкала и надпись Safe, если всё в норме.

Прибор умеет три вещи: магнитное поле, электрическое поле и температуру. Есть кнопка HOLD, чтобы зафиксировать показания, не отводя его от микроволновки или роутера, и переключение диапазона RANGE. Сценарий очевидный: обойти квартиру, потыкать в розетки, зарядки, холодильник и удивиться, где фонит, а где вообще пусто.

Я бы не делал из этого науку — прибор бюджетный, и цифры тут скорее ориентир, чем истина. Но стоит он не так дорого, и вопрос про «вредный вайфай» закрывается один раз и навсегда.

Цена: 1700 рублей

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Thermal Master T2S Pro: тепловизор, который подключается к смартфону

А вот тут начинается уже серьёзная игрушка. Тепловизор Thermal Master T2S Pro выглядит как маленький кубик, который втыкается прямо в смартфон, и на экране телефона появляется цветная тепловая картинка с точками измерения и температурами. Пирометр показывает одно число, а здесь вы сразу видите всю карту: понятно, какой участок платы греется сильнее остальных, и не приходится тыкать в каждую точку по очереди.

Матрица здесь работает с ИК-разрешением 256×192, а измеряет прибор от −20 до 450 °C с точностью ±2 °C. Главная фишка прячется в регулируемом объективе 8 мм: можно навести резкость на микросхему и различить резисторы размером 0,25 мм. Если вы паяете и ищете, какой чип коротит, это почти чит.

Цена тут уже никак не тянет на игрушку — за прибор просят больше 30к рублей. Плюс он совместим не со всеми смартфонами: надо сверяться со списком и брать версию под свой разъём. Но ради возможности буквально увидеть тепло я бы такое простил. Хотя брал бы его только под конкретную задачу, а не «чтобы было».

Цена: 35 000 рублей

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Нитратомер Greentest 2F вместо веры в надпись «фермерское»

К нитратомерам я отношусь с интересом, но без фанатизма: половина тревог про овощи надуманная, а вот вторая половина — не очень. Нитратомер Greentest 2F работает максимально просто: втыкаете щуп в огурец или яблоко, выбираете продукт, и на экране число в мг/кг вместе с нормой именно для этого продукта. Зелёный PASS — едим, жёлтый CAUTION — задумались, красный HIGH LEVEL — на выброс.

В памяти база больше 60 видов фруктов и овощей со своими нормами: картофель, капуста, морковь, банан, груша и так далее. Аккумулятор на 720 мА*ч заряжается от USB и держит до 20 часов, так что прибор можно таскать в магазин и тыкать в арбузы прямо у прилавка — на это, конечно, нужна некоторая смелость.

Есть неприятный момент: на карточке заявлены тесты мяса и рыбы, а у модели 2F на экране только два режима — FRUIT и VEGETABLES. То есть обещаний больше, чем есть на деле. И 17к рублей — это уже цена, при которой надо реально хотеть знать, что внутри у морковки. Я бы подумал, но ребёнок, который ест огурцы вёдрами, для меня аргумент.

Цена: 17817 рублей

Купить Greentest 2F

Пирометр-пистолет с лазером за смешные деньги

Вот пирометр — штука, которую я советую всем, кто хоть раз ругался на холодную батарею или перегретую сковородку. Термометр-пистолет MESTEK IR02C работает как в кино: наводите красную лазерную точку на объект, и на цветном экране сразу температура. Диапазон от -50 до 800 °C, отклик меньше половины секунды.

При этом он ещё показывает температуру и влажность воздуха с точкой росы и умеет сигналить, если значение вышло за заданный порог. А в комплекте лежит контактная термопара K-типа — ей можно померить уже не поверхность, а воду в кастрюле или мясо внутри. Два способа измерения в одной коробке, логично же.

Есть нюанс с оптикой: соотношение D:S = 12:1, то есть чем дальше от объекта, тем больше пятно замера. Мелкие детали приходится мерить вблизи, иначе в цифру попадёт всё вокруг. Стоит он чуть больше рубля, так что к оптике я бы особо не придирался. Из мелочей, которые лучше знать заранее: батарейки в коробке нет, а выносной щуп показывает температуру, только пока держите курок нажатым. А вот сам момент, когда наводишь красную точку на батарею и она мгновенно выдаёт цифру, — ради него такие штуки и берут, по-чесноку.

Цена: 1233 рублей

Купить MESTEK IR02C

Шумомер UNI-T UT353 для споров с соседями и гудящей техники

Шум — та штука, которую все чувствуют, но никто не может доказать. Соседи делают ремонт, холодильник гудит, вентилятор в ПК свистит — и на любые претензии всегда один ответ: «да не громко». Шумомер UNI-T UT353 превращает это в цифру: компактная коробочка размером в ладонь, подносите к источнику, и на экране уровень в дБ.

Диапазон 30–130 дБ с погрешностью ±1,5 дБ — от тихой комнаты до станка в гараже. Работает до 20 часов, есть подсветка экрана, фиксация показаний и режимы MAX/MIN, чтобы поймать пиковый удар перфоратора, а не средний фон.

Только смотрите на версию: например, UT353 за 3к рублей рублей идёт без Bluetooth, а запись и экспорт в приложение есть только у UT353BT. Мне кажется, для быта хватит и базовой модели — цифру на экране можно и сфотографировать. Единственный нюанс: в полной тишине такие бытовые приборы редко опускаются до заявленных 30 дБ, скорее показывают где-то 32–40. Под крышкой сзади есть подстроечник, но крутить его без эталонного прибора смысла ноль. Так что это не лабораторный инструмент, а штука, чтобы ткнуть соседу в экран: вот, 85, а не «да не громко».

Цена: 2997 рублей

Купить UNI-T UT353

Монитор CO2 от SONOFF вместо привычки открывать форточку наугад

Духоту в комнате замечаешь поздно — когда голова уже тяжёлая, а работать не хочется. Этот момент я пропускаю постоянно, поэтому монитор CO2 SONOFF AirGuard понравился мне сразу. На крупном LCD видно уровень углекислого газа в ppm, температуру и влажность. Сам прибор стоит на столе на откидной ножке, как настольные часы.

Показания обновляются каждые 5 секунд, а при высоком CO2 прибор пищит и мигает. Мне такая штука видится в детской в первую очередь: дочь окно сама не откроет никогда. Ещё он хранит до года истории замеров с экспортом и подсказывает, что делать с воздухом. По сути, напоминает открыть окно до того, как захочется спать.

Тонкость одна: для подключения к Apple Home, Google Home или Alexa нужен отдельный Matter-хаб. Если умного дома нет, прибор за 3540 рублей просто стоит на столе и показывает цифры. Меня такой сценарий вполне устраивает. Аккумулятора внутри, кстати, нет, работает только от розетки. Но это вещь, которая живёт на одном месте. По мере того как в комнате становится душно, индикатор меняет цвет с зелёного на жёлтый и красный. На такую подсказку реагируешь быстрее, чем на любые цифры.

Цена: 3540 рублей

Купить SONOFF AirGuard

УФ-фонарик Convoy S2, который подсвечивает скрытые метки

Ультрафиолетовый фонарик — самый дешёвый способ увидеть невидимое буквально. УФ-фонарик Convoy S2 UV светит на 365 нм через фильтр ZWB2, и под ним проявляются защитные знаки на банкнотах — жёлтым свечением, которого при обычном свете нет. А дальше уже понеслось: пятна на диване, следы кота, метки на документах, минералы на полке.

Режим тут один — 100% яркости, без переключений и стробов. Convoy вообще любят за то, что это простые честные фонари без лишнего, и здесь та же философия: нажали — светит. Питание от аккумулятора 18650, подходят и защищённые, и незащищённые элементы.

Кстати, аккумулятора и зарядки в комплекте нет, придётся докупить.

Цена: 3395 рублей

Купить Convoy S2 UV

FNIRSI GC01: карманный дозиметр с цветным экраном и вибротревогой

Дозиметр — вещь, которая в обычной жизни нужна примерно никогда, и именно поэтому мне хочется его иметь. Карманный дозиметр FNIRSI GC01 выглядит не как советская коробка с трещоткой, а как обычный гаджет с цветным экраном: на нём в реальном времени горит текущий фон в мкЗв/ч, а рядом среднее, максимум и накопленная доза.

Диапазон измерения от 0,01 до 500 мкЗв/ч, отклик меньше пяти секунд. Порог тревоги задаётся вручную, а сигнализация тройная — звук, мигание и вибрация. Заряжается от Type-C, так что никаких особых батареек к нему искать не надо. Стоит 4690 рублей, для прибора такого рода это скорее нижняя планка.

Есть честный нюанс: заявленная погрешность меньше 50%. Звучит страшно, но для бытового прибора это нормально — он нужен, чтобы понять, стоит ли вообще подходить к старым часам со светящимися стрелками или к сомнительному камню с барахолки. Для точной дозиметрии он не годится, и хорошо, что производитель этого не скрывает. А ещё вокруг этой штуки сложилось живое сообщество энтузиастов: для неё существует альтернативная прошивка Rad Pro с русским языком и кучей настроек, и вот это меня в ней цепляет даже больше, чем экран.

Цена: 4690 рублей

Купить FNIRSI GC01

Детектор проводки Mileseey WD10 для сверления стен без сюрпризов

Каждый, кто хоть раз сверлил стену в панельном доме, знает это чувство: а вдруг там провод. Детектор скрытой проводки Mileseey WD10 как раз против этого чувства. Прикладываете к стене, ведёте, и на экране появляется крестовая шкала с надписью CENTER и глубиной — прямо над тем местом, где что-то спрятано.

Режимов три: металл, неметалл вроде деревянного бруса и проводка под напряжением. Трёхцветный индикатор дублируется звуком: зелёный — чисто, жёлтый — что-то слабое, красный — металл рядом. Звук отключается, если сверлите вечером и не хотите пугать домашних.

Глубина небольшая: до 8 см для магнитного металла, 5 см для провода под напряжением и всего 2 см для дерева. То есть это не поисковый металлоискатель для пляжа, а именно домашний сканер стены перед дюбелем. Ровно под эту задачу он и сделан, большего от него ждать не надо. Один вызов электрика после пробитого кабеля обойдётся дороже этой коробочки.

Цена: 1790 рублей

Купить Mileseey WD10

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