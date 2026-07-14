Почему нельзя сдерживать чихание, даже если очень хочется

Многие люди, когда хотят чихнуть, зажимают нос и закрывают рот, чтобы не шуметь или не распылять слюну. Делают это автоматически, не задумываясь. А ведь чихание это рефлекторный выброс воздуха на скорости около 50-120 метров в секунду. И чихнуть мы можем от чего угодно, даже просто увидев яркий солнечный свет. Если перекрыть выход этому потоку, он пойдет внутрь. К чему это приводит, я расскажу дальше.

Что происходит с телом во время обычного чихания

Чихание это всегда мощный выброс энергии. Доктор Цинь Лю, исследователь из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сравнивает чихание с выстрелом из ружья, потому что организм резко выбрасывает накопленное давление наружу. Об этом говорится на сайте Popular Science.

При нормальном чихании вся эта энергия вырывается через нос и рот и рассеивается в воздухе. Именно так система и задумана, как открытый клапан для сброса давления, у которого всегда есть свободный выход.

Чихание устроено как открытая система сброса давления, проблемы начинаются тогда, когда этот путь для выхода внезапно перекрывают, — объяснил ученый.

Что происходит при чихании с закрытым ртом

Стоит зажать нос пальцами и стиснуть губы при чихании, и у давления не остается ни одного выхода. Та же сила разворачивается обратно внутрь тела, в ткани и структуры, которые вовсе не рассчитаны на такую нагрузку. И если давление достаточно сильное, что-то не выдерживает.

По словам исследователя, это запертое давление способно распространяться в носоглотку, пазухи, слуховые трубы — те самые каналы, из-за которых закладывает уши в самолете. В редких случаях оно проникает глубже, в ткани шеи или груди.

Важно понять, что эти органы просто оказываются на пути силы, которой некуда деться. Ни одна из этих частей нашего организма не создана, чтобы поглощать такой удар, они лишь случайно попадают под него.

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Какие травмы может вызвать чихание

Когда сила превышает механический предел конкретной ткани, начинается повреждение. Список возможных последствий звучит серьезнее, чем можно было бы ожидать от чихания:

разрыв барабанной перепонки и баротравма среднего уха, когда ухо принимает на себя давление, к которому не готово;

и баротравма среднего уха, когда ухо принимает на себя давление, к которому не готово; повреждение тканей , выстилающих горло;

, выстилающих горло; попадание воздуха под кожу шеи , из-за чего появляется заметная припухлость;

, из-за чего появляется заметная припухлость; проникновение воздуха в пространство грудной клетки между легкими.

Для большинства людей эпизодическое сдерживание чихания не закончится больницей. Такие тяжелые случаи редки. Но сам факт, что настолько привычное действие в принципе способно повредить уши, горло и даже ткани в груди, говорит о том, какую огромную силу создает наше тело.

Как правильно сдержать чихание

Главный вывод специалистов прост: сдерживать чихание — не лучшая идея. Но как быть, если чих подкрался в неподходящий момент, посреди собеседования или на важном выступлении?

Специалисты советуют действовать так:

По возможности просто дайте себе чихнуть, прикрыв нос и рот салфеткой или чихнув в сгиб локтя; Если полноценно чихнуть нельзя, ни в коем случае не перекрывайте оба выхода полностью; Оставьте хотя бы немного воздуха через рот, это поможет частично сбросить давление и снять нагрузку.

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Получается, что за самым обыденным чиханием скрывается серьезная физика, а лучшая стратегия оказывается и самой простой: когда сомневаетесь — дайте чиху выйти. Так вы бережете уши, горло и не заставляете тело поглощать удар, который оно легко отправило бы в воздух.