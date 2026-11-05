Европейцы веками ели египетские мумии как лекарство. Неужели не зря?

Экстракт старинного аптечного препарата из египетских мумий немного защитил клетки от повреждения вирусом гриппа. Опыт проводили только на клетках в лаборатории. Лечить грипп этим средством по-прежнему нельзя, зато теперь понятно, что химия у таких снадобий сложнее, чем думали.

Порошок из мумий веками продавали в европейских аптеках

Несколько столетий европейские врачи выписывали лекарство из перемолотых останков древних египтян. Аптекари держали этот порошок в банках, а врачи советовали его при ранах, переломах и других болезнях.

Спрос был таким большим, что торговцы, по имеющимся сведениям, выдавали за древние мумии недавно высушенные трупы. Этикетка Mumia vera aegyptiaca, то есть «настоящая египетская мумия», должна была убедить покупателя, что подделки здесь нет.

Всё началось с многовековой путаницы относительно того, что именно считалось лекарством под названием мумия. Средневековые медики ценили медицинский битум — природное вещество, похожее на смолу, которое, как считалось, обладает целебными свойствами. Постепенно этот термин стал тесно ассоциироваться с египетскими мумиями, чьи тёмные, покрытые смолой тела считались содержащими подобные вещества.

К эпохе Возрождения торговля перемолотыми мумиями стала обычным делом, хотя сомневались в ней не все. Французский хирург Амбруаз Паре ещё в XVI веке отговаривал коллег от этого порошка. Подробнее о том, зачем европейцы ели мумии, мы уже писали.

В 2025 году историки ещё раз изучили старые свидетельства и пришли к неприятному выводу. Похоже, такие лекарства бывали хуже, чем просто бесполезными: часть препаратов могла вредить пациентам.

Химический анализ 24 музейных образцов

Исследователи из Марбургского университета в Германии решили узнать, что на самом деле глотали европейцы. Они изучили 41 исторический текст и сделали химический анализ 24 предметов из музейных и университетских коллекций. Среди них были аптечные препараты, остатки бальзамирующих составов, бинты и части мумифицированных тел.

Состав образцов сильно различался, но во многих нашлись химические следы старых смол хвойных деревьев. Нашлось и кое-что неожиданное: вещества, характерные для алоэ. Одно из них, алоэрезин A, учёные опознали точно, сравнив с эталонным образцом.

Первые молекулярные следы алоэ в египетском бальзамировании

Вещества из алоэ обнаружились в двух предметах: в мумифицированном черепе возрастом около 2700 лет и в аптечном препарате XVIII века. По словам авторов, это первое молекулярное доказательство того, что алоэ входило в египетские бальзамирующие составы.

О связи алоэ с мумиями писали и раньше, но с оговоркой. В древних текстах словом «алоэ» могли называть не только знакомое нам суккулентное растение, но и агаровое дерево, то есть ароматную древесину некоторых деревьев. Найденные соединения указывают именно на растения рода Aloe. Руководитель Института истории фармации и медицины Марбургского университета Таня Поммеренинг считает, что у этой связи, возможно, «более глубокие исторические корни».

Открытие помогает восстановить древние рецепты бальзамирования. В 2023 году другая команда изучила остатки в 31 сосуде из египетской мастерской бальзамировщиков и нашла там сложные смеси масел, жиров и привозных смол. Но два образца из 24 не дают права утверждать, что египтяне пользовались алоэ постоянно. Влияет ли оно как-то на свойства «мумийных» лекарств, тоже пока неизвестно.

Экстракт защитил клетки собаки от вируса гриппа

Потом учёные задались другим вопросом: может ли такое старинное лекарство хоть как-то действовать на живые клетки? Для опыта взяли экстракт препарата Mumia vera из исторической аптечной коллекции Виганда в Марбурге. Важная деталь: это был отдельный образец, а не один из двух, где нашлось алоэ.

Экстракт испытали на клетках MDCK, клетках почки собаки, с которыми часто работают исследователи гриппа. Он немного защитил их от повреждений, которые вызывает вирус гриппа. Результат любопытный ещё и потому, что старые врачи иногда назначали «мумию» от кашля, боли в горле и головной боли.

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Почему это не делает порошок из мумий лекарством

Авторы и журналисты, которые пишут об исследовании, прямо предупреждают: из опыта не следует, что старинное средство работало. Есть несколько серьёзных ограничений:

неизвестно, какое вещество дало эффект: это может быть соединение, которого в смеси мало, или сочетание нескольких компонентов;

если клетки меньше повреждаются, это ещё не значит, что вирус перестал размножаться;

опыт поставлен на клетках в лаборатории, поэтому он ничего не говорит о действии на людей и о безопасности;

эффект был слабым, а проверили всего один препарат.

Другими словами, пить порошок из мумий при простуде бессмысленно и, судя по исторической работе 2025 года, может быть опасно. Ценность исследования в другом: средневековые врачи ошибались насчёт целебной силы мёртвых, но в их снадобьях действительно были растительные смолы и другие вещества, которые химики только начинают понимать.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Теперь интересно узнать, какое именно соединение защитило клетки и повторится ли эффект на других образцах.