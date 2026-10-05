7 фактов о новом сериале про Гарри Поттера, которые стоит знать до премьеры

Рамис Ганиев

Сериал «Гарри Поттер» от HBO выйдет 25 декабря 2026 года. Это уже не далёкий план: появились трейлер, актёрский состав и первые подробности. Каждой книге посвятят отдельный сезон, а историю начнут рассказывать заново. Ранее мы уже рассказывали об этом сериале, но сейчас у нас есть несколько новых фактов.

Персонажи нового сериала про Гарри Поттера

Персонажи нового сериала про Гарри Поттера

Премьера первого сезона назначена на 25 декабря 2026 года

HBO назвала точную дату: мировая премьера состоится 25 декабря 2026 года, то есть на католическое Рождество. Сериал покажут на HBO и HBO Max в тех странах, где работает сервис. Первый сезон называется «Гарри Поттер и философский камень», в нём восемь эпизодов.

Кадр из сериала Гарри Поттер и философский камень

Кадр из сериала Гарри Поттер и философский камень

В старых статьях до сих пор встречается 2027 год: раньше релиз действительно планировали на это время, но теперь он неактуален. Некоторые русскоязычные издания пишут о 26 декабря, но HBO в официальных материалах указывает 25-е, и «Кинопоиск» тоже называет эту дату. Так что на новогодних выходных мы явно будем пересматривать фильмы и сравнивать их с сериалом.

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Новая экранизация книг, а не продолжение старых фильмов

Сериал не продолжает кинофраншизу 2001–2011 годов, он заново экранизирует книги. Доминик Маклафлин не играет «юного Рэдклиффа», это самостоятельная версия Гарри. Главное преимущество формата — время: по словам шоураннера Франчески Гардинер, на первую книгу у авторов есть около восьми часов вместо двух с небольшим в фильме. Значит, можно подробнее показать жизнь у Дурслей, учёбу, отношения учеников и учителей и сцены, которые в кино вырезали.

Новые Гермиона, Гарри и Рон

Новые Гермиона, Гарри и Рон

Каждая книга станет отдельным сезоном. Второй сезон по «Тайной комнате» HBO заказала ещё до премьеры первого, съёмки должны начаться осенью 2026 года. Шоураннер проекта — Франческа Гардинер, которая работала над «Наследниками» и «Тёмными началами». Несколько серий снимает Марк Майлод, один из главных режиссёров «Наследников», а Джоан Роулинг участвует как исполнительный продюсер. Скорее всего, каждый эпизод будет длиться около 40 минут, так что нового Гарри Поттера вполне можно добавить в наши список коротких сериалов, которые можно проглотить за один вечер.

Новую троицу выбрали из 30 тысяч заявок

Гарри играет Доминик Маклафлин, Рона Уизли — Аластер Стаут, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон. По словам создателей, на главные детские роли пришло больше 30 тысяч заявок. Взрослых героев тоже сыграют новые актёры: Дамблдор — Джон Литгоу, Макгонагалл — Джанет Мактир, Снейп — Паапа Эссьеду, Хагрид — Ник Фрост. Люциуса Малфоя играет Джонни Флинн, Драко — Локс Пратт.

Новый Северус Снейп

Новый Северус Снейп

Копировать внешность актёров из фильмов создатели явно не пытались. Некоторые герои выглядят совсем иначе, а возраст части взрослых персонажей стал ближе к книжному. Больше всего споров вызвал новый Северус Снейп в исполнении Паапы Эссьеду.

Уорвик Дэвис снова играет профессора Флитвика

Поначалу казалось, что HBO полностью отделит сериал от фильмов, но одно исключение всё-таки сделали. Уорвик Дэвис вернулся к роли профессора Филиуса Флитвика, которого играл в кино. Получается редкая ситуация: история, актёры и съёмочная команда новые, а один персонаж остался в исполнении того же человека, что и больше 20 лет назад.

Кадры со съемок нового Гарри Поттера

Кадры со съемок нового Гарри Поттера

Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта на октябрь 2026 года в актёрском составе нет. Рэдклифф прямо говорил, что новой команде стоит начать с чистого листа и сам появляться в шоу он не видит смысла. Ходили слухи и о Томе Фелтоне: фанаты предлагали отдать бывшему Драко роль Люциуса. Но Люциуса играет Джонни Флинн, а роль Фелтона в сериале официально не подтверждена.

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Рэдклифф, Гринт и Фелтон написали своим преемникам

Актёры первых фильмов встретили перезапуск дружелюбно. Рэдклифф написал письмо Доминику Маклафлину: советов давать не стал, а пожелал, чтобы съёмки принесли мальчику ещё больше радости, чем когда-то ему самому. Маклафлин ответил письмом. Руперт Гринт написал Аластеру Стауту ещё до начала съёмок и признался, что ему странно смотреть на новую троицу, как будто всё начинается заново.

Новый Драко Малфой

Новый Драко Малфой

Том Фелтон связался с Локсом Праттом и дал вполне «малфоевский» совет: унести со съёмок как можно больше реквизита, потому что со временем он будет стоить целое состояние. Уорвик Дэвис считает, что в сериале ту же историю можно рассказать глубже и подробнее, чем в фильмах. А Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя, заступился за Паапу Эссьеду, когда вокруг нового Снейпа начались споры.

Официальный русский дубляж показали в трейлере «Амедиатеки»

В начале октября «Амедиатека» выпустила официальный трейлер с русским дубляжом, то есть это уже не фанатская озвучка. В ролике звучат голоса, знакомые по дубляжу фильмов, а детских персонажей, судя по трейлеру, озвучивают дети. Полного списка актёров дубляжа пока нет.

Издания делают из этого логичный вывод, что «Амедиатека» покажет и сам сериал в официальном переводе. Но есть важная оговорка: на 5 октября сервис не объявлял, когда выйдут серии и как быстро появится русская дорожка. Сейчас можно с уверенностью сказать только одно: русский дубляж существует, а подробности российского релиза ещё могут поменяться.

Пивз, профессор Бинс и новая музыка Ханса Циммера

Благодаря большему хронометражу в сериал вернут то, что не вошло в фильмы. Наконец появится полтергейст Пивз, которого играет Питер Серафинович: в книгах он постоянно устраивал в Хогвартсе беспорядок, а в восьми фильмах его не было вовсе, хотя сцены с ним для первой части когда-то снимали. Покажут и профессора истории магии Бинса, новые помещения школы и больше семейной жизни Малфоев, об этом рассказал Локс Пратт.

Новая семья Дурслей

Новая семья Дурслей

Повторять фильмы сериал не собирается, и лучше всего это видно по музыке. Саундтрек пишет Ханс Циммер вместе с командой Bleeding Fingers. В сентябре он объяснил, что не хочет копировать знаменитую музыку Джона Уильямса и будет искать собственное звучание. Так что тема Hedwig’s Theme вряд ли станет главным поводом для ностальгии: новая музыка должна сделать эту версию самостоятельной.

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До премьеры меньше трёх месяцев. Самые интересные вопросы на сегодня: когда «Амедиатека» объявит расписание серий и сделает ли HBO ещё исключения вроде Уорвика Дэвиса. Если вы ждёте не только Хогвартс, но и Средиземье, прочитайте наш материал «Новые фильмы «Властелин колец»: когда выйдут?».

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