Короткие сериалы, которые можно проглотить за один вечер

Многие сериалы требуют кучу нашего времени, а также большого внимания, чтобы уследить за сюжетом и персонажами. Но существует удобная альтернатива — сериалы, которые можно посмотреть за один вечер. Формат эпизодов по 20–30 минут позволяет погрузиться в сюжет после рабочего дня и закончить первый сезон к ночи. Зрителю не придется переживать медленные вступления, запоминать сложные политические интриги и растягивать историю на месяц. Также это отличный вариант для просмотра в выходные.

Дрянь (2016)

Главная героиня живет в Лондоне и постоянно сталкивается с проблемами: неудачные отношения, конфликты с родными и собственная безответственность. Особенность формата в том, что она периодически ломает «четвертую стену», обращаясь со зрителями напрямую, словно с единственными адекватными знакомыми. Проект получился очень смешным, грубым и циничным, превращая настоящие жизненные драмы в едкие шутки.

Первый сезон состоит всего из шести эпизодов по 25 минут. Целиком его можно посмотреть примерно за два с половиной часа. Здесь нет долгих объяснений и лишних персонажей, поэтому сцены сменяются мгновенно, не давая зрителю заскучать.

Конец ***го мира (2017)

Семнадцатилетний Джеймс уверен, что он психопат, и планирует совершить убийство. Вскоре он знакомится с бунтаркой Алисой, вместе с которой решает сбежать из дома, отправившись в крайне странное путешествие. Эта история смешивает дорожное приключение, криминал и драму, постоянно меняя настроение от абсурда до легкой тревоги.

Шоу отличается невероятным темпом: за 20 минут на экране происходит больше событий, чем в некоторых часовых детективах. Восемь серий отнимают менее трех часов.

Кремниевая долина (2014)

Застенчивый программист Ричард создает алгоритм сжатия данных, который внезапно оценивается в миллионы долларов. Вместе с друзьями он пытается построить собственный бизнес, найти инвесторов и выжить среди акул IT-индустрии, совершая из-за своей неопытности глупые ошибки. Для понимания юмора не нужно быть инженером — авторы высмеивают самоуверенных миллиардеров и амбициозных менеджеров.

Стартовый сезон укладывается в восемь серий, требуя около трех с половиной часов времени. Практически в каждом эпизоде возникает новая катастрофа, из-за чего остановиться на половине просто невозможно. Комедия отлично подойдет поклонникам технологического юмора и историй про людей с завышенным мнением о собственном интеллекте.

Барри (2018)

Профессиональный наемный убийца приезжает в Лос-Анджелес ради очередного контракта, но случайно оказывается на курсах актерского мастерства. Внезапно он понимает, что больше не хочет лишать людей жизни, а мечтает выступать на театральной сцене. Однако криминальный мир совершенно не готов отпустить ценного сотрудника, вынуждая героя совмещать репетиции с нелегальной работой.

Восемь эпизодов по 30 минут позволяют проглотить начало истории менее чем за четыре часа. За абсурдной завязкой скрывается мрачный сюжет о человеке, пытающемся изменить свою сущность, но при этом проект не скатывается в затянутую драму. Короткие сцены и внезапные повороты сюжета придутся по вкусу любителям напряжения и едкого юмора.

Медведь (2022)

Талантливый шеф-повар Карми оставляет престижное место работы и возвращается в Чикаго, чтобы спасти семейную забегаловку с огромными долгами. На месте он сталкивается с хаосом на кухне, неорганизованными сотрудниками и непрекращающимся стрессом. Процесс приготовления обычных бутербродов здесь снят настолько динамично, что временами происходящее смотрится как настоящий психологический триллер.

На знакомство с первым сезоном уйдет около четырех часов. Персонажи не просто бегают и кричат в тесном помещении — постепенно раскрываются их мотивы, внутренние страхи и причины невероятной преданности неприметному ресторану. Это сильная история для тех, кому важны проработанные характеры и высокий градус эмоций. Кстати, это один из сериалов, которые сложно выключить уже после первой серии.

Что мы делаем в тени (2019)

Группа вампиров живет в одном доме на Статен-Айленде, пытаясь совмещать древние привычки с современной бытовой реальностью. Бессмертные существа решают конфликты с муниципальными властями, ругаются с обычными соседями и ходят по ночным клубам в сопровождении съемочной группы. Шоу выполнено в формате мокьюментари, поэтому персонажи постоянно дают нелепые интервью на камеру, рассуждая о своих проблемах.

Десять серий по 24 минуты отнимут порядка четырех часов свободного вечера. Здесь нет сложного сквозного сюжета или необходимости запоминать десятки имен правителей и интриганов. Легкая комедия об адаптации монстров к современной жизни прекрасно помогает расслабиться и поднять настроение.

Почка (2022)

Инспектор пожарной безопасности Наталья привыкла получать желаемое с помощью денег и наглости, безжалостно манипулируя окружающими. Все меняется в тот момент, когда у нее обнаруживают тяжелую болезнь, требующую немедленной пересадки органа. Оказывается, что купить донора привычным коррупционным способом нельзя, и героине приходится искать помощи у семьи, с которой она давно разорвала отношения.

Первый сезон российского проекта включает десять серий по 25 минут, требуя на просмотр чуть больше четырех часов. История не превращается в слезливую драму: она наполнена сарказмом, неприятными семейными разговорами и динамичным развитием событий. Короткий формат избавляет сюжет от боковых ответвлений и ведет зрителя прямо к развязке.

Как выбрать сериал на вечер

Короткие шоу доказывают, что для создания хорошей истории не обязательно снимать огромные сезоны с затянутыми диалогами. Выбор зависит только от настроения зрителя. Если хочется черного юмора и здоровой доли цинизма, отлично подойдут «Дрянь» и «Почка», а для любителей абсурдных жизненных ситуаций стоит включить «Что мы делаем в тени» или «Кремниевую долину».

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Если же приоритетом является динамика, «Конец ***го мира» и «Барри» увлекут с первых минут и не отпустят до самого финала. «Медведь» подарит эмоции на уровне остросюжетного кино, не прибегая к криминальным расследованиям. Любой из этих проектов успеет начаться и закончиться за то время, пока вы обычно только привыкаете к персонажам больших многосерийных франшиз.