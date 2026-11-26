Когда у зимних ботинок отклеивается подошва, у пуховика ломается молния, а смартфон садится к обеду, многие сразу начинают изучать отзывы на новую вещь и покупают ее. При этом часто сломалась всего одна деталь, а всё остальное прослужит ещё несколько лет. В таких случаях ремонт обходится в несколько раз дешевле покупки. Но чинить стоит не всегда: бывает, что вещь износилась целиком и восстановление только оттянет покупку. Ниже пять примеров с расчётами: что обычно выгодно чинить и когда лучше всё-таки купить новое.

Зимние ботинки с новой подошвой

Даже у хорошей кожаной обуви со временем стирается подошва, ломается молния, расходятся швы и появляются потёртости. В обувной мастерской могут поставить новую подошву, вернуть коже цвет и устранить часть повреждений, через которые внутрь попадает вода. Кроссовки тоже восстанавливают: в специальных мастерских освежают цвет материалов, убирают потёртости и чинят повреждённые детали.

Чинить особенно выгодно дорогую обувь, которая уже разносилась и удобно сидит на ноге. Примерный расчёт: новые ботинки стоят около 10 000 рублей, ремонт старых — около 2 500. В кармане остаётся 7 500 рублей.

Новую пару лучше купить, если кожа покрылась глубокими трещинами, материал начал разрушаться или ботинки потеряли форму. В этом случае ремонт поможет ненадолго.

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Пуховик со сломанной молнией

Сломанная молния может сделать вполне нормальную куртку непригодной для носки. В ателье её меняют целиком или ставят только новый бегунок (подвижную часть с язычком), если дело в нём. Там же зашивают порванные карманы, меняют подкладку, восстанавливают швы, убирают небольшие дыры и заменяют растянувшиеся манжеты.

Качественный пуховик выгодно чинить ещё и потому, что большая часть его цены приходится на материалы, утеплитель и сложный пошив. Пример: новый пуховик стоит 15 000 рублей, ремонт старого — 2 000. Экономия составит 13 000 рублей.

От ремонта лучше отказаться, если ткань истончилась настолько, что рвётся то тут, то там, а утеплитель износился и плохо держит тепло.

Стиральная машина без нагрева или слива

Если машина перестала греть воду или не сливает её после стирки, это ещё не значит, что она сломалась окончательно. Внутри много отдельных деталей, и каждую можно поменять. За нагрев отвечает ТЭН, то есть нагревательный элемент, а за откачку воды — сливной насос. Если вышла из строя одна из этих деталей, остальные механизмы от этого не стали изношенными.

По оценкам, опубликованным в 2026 году, замена ТЭНа стоит от 3 000 до 5 000 рублей, сливного насоса — от 3 500 до 6 000 рублей. Новая машина среднего ценового сегмента обойдётся в 28 000–45 000 рублей. Если взять новую за 35 000 рублей, а замену нагревателя за 4 000, экономия составит 31 000 рублей.

О новой машине стоит задуматься, если корпус сильно поржавел, повреждён бак или сломалось сразу несколько дорогих деталей.

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Смартфон, который быстро разряжается

Многие меняют телефон только потому, что он перестал держать заряд. Но аккумулятор в смартфоне — расходная деталь: его ёмкость со временем падает, даже если обращаться с телефоном бережно. Новая батарея возвращает нормальное время работы без подзарядки. Относительно недорого чинят и разъём зарядки, динамики, микрофон.

Замена аккумулятора стоит примерно 2 500–4 500 рублей, ремонт разъёма зарядки — 1 500–3 000 рублей, хотя многое зависит от модели и цены запчастей. Пример: новый смартфон за 30 000 рублей против новой батареи за 3 500. Экономия получается 26 500 рублей.

Ремонт может оказаться невыгодным, если телефон уже плохо тянет современные приложения, не получает обновления безопасности или у него серьёзно повреждена системная плата.

Диван и кресло с новой обивкой

Обивка мягкой мебели со временем выцветает, протирается, покрывается пятнами и страдает от когтей домашних животных. Сиденья проседают, механизм раскладывания начинает заедать. При этом деревянный или металлический каркас часто остаётся крепким.

В мебельной мастерской могут полностью заменить обивку и поролон, восстановить пружины и починить механизм. Заодно можно выбрать ткань другого цвета и освежить интерьер без покупки новой мебели. По данным издания «СберСова», перетяжка дивана стоит 15 000–30 000 рублей. Если новый качественный диван стоит 60 000 рублей, а восстановление старого — 20 000, экономия составит 40 000 рублей.

Новую мебель лучше купить, если каркас сильно повреждён, внутри завелась плесень или полное восстановление стоит почти как новый диван того же уровня.

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Правило 30 и 50 процентов для решения о ремонте

В сумме по всем пяти примерам выходит около 118 000 рублей экономии. Цены условные и нужны только для наглядности: реальная стоимость зависит от региона, качества вещи, характера поломки и расценок мастерской.

Вещь Ремонт Новая Зимняя обувь 2 500 ₽ 10 000 ₽ Пуховик 2 000 ₽ 15 000 ₽ Стиральная машина 4 000 ₽ 35 000 ₽ Смартфон 3 500 ₽ 30 000 ₽ Диван 20 000 ₽ 60 000 ₽

Чтобы быстро прикинуть, стоит ли чинить, можно сравнить цену ремонта с ценой новой вещи:

ремонт дешевле 30% от цены новой вещи — обычно выгодно чинить;

ремонт стоит 30–50% — решайте с учётом возраста и состояния вещи;

ремонт дороже 50% — стоит всерьёз подумать о покупке.

Это не строгий закон, а примерный ориентир. Важно учитывать и то, сколько вещь прослужит после восстановления: дешёвый ремонт на пару месяцев может обойтись дороже, чем кажется.

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Главное — не путать поломку одной детали с износом всей вещи. Покупая новый смартфон за 30 000 рублей из-за севшей батареи, вы по сути выбрасываете исправный телефон из-за детали за несколько тысяч. А сэкономленные деньги можно потратить на что-то приятное, например на вещи, которые помогают снять стресс.