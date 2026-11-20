Счета за коммунальные услуги растут каждый год: даже за небольшую квартиру приходится отдавать несколько тысяч рублей в месяц. Для экономии обычно советуют поменять лампочки на энергосберегающие, но так заметно уменьшить счета за ЖКУ не выйдет. Гораздо больше денег теряется из-за квартиры без счётчиков, подтекающей сантехники, обогревателя, который работает весь вечер, и из-за того, что люди не знают о положенной им господдержке. Ниже пять способов, которые помогают платить меньше без дорогого ремонта и без отказа от комфорта. Все правила актуальны для России на ноябрь 2026 года.

Поставьте счётчики и следите за поверкой

С исправным счётчиком вы платите только за воду, которую действительно израсходовали. Если счётчика нет, плату считают по нормативу. Норматив — это объём воды, который, по расчётам коммунальных служб, тратит за месяц один человек. Часто он заметно больше реального расхода: например, у человека, который живёт один, весь день на работе и редко принимает ванну.

В 2026 году жить без счётчика холодной воды стало особенно невыгодно. Раньше к плате по нормативу добавляли повышающий коэффициент 1,5, а с декабря 2025 года он вырос до 3. Коэффициент применяют, если поставить счётчик технически возможно. Для горячей воды он пока остаётся 1,5.

Даже если счётчик уже стоит, его надо проверить. У каждого прибора есть срок поверки, то есть официальной проверки точности. Если этот срок прошёл, показания счётчика могут перестать учитывать, даже когда он работает. Показания лучше передавать каждый месяц в те дни, которые назначил поставщик.

Есть и исключение. Если поставить счётчик технически невозможно и это подтверждено официально, повышающий коэффициент не применяется.

Найдите и устраните протечки воды

Чтобы тратить меньше воды, не обязательно мыться холодной водой или реже мыть посуду. Сначала стоит найти, куда вода уходит без вашего ведома, а это чаще всего неисправная сантехника.

По данным Роскачества, капающий кран теряет около 24 литров в сутки. За месяц набегает примерно 720 литров, то есть почти три четверти кубометра. Подтекающий сливной бачок обходится намного дороже: при постоянной течи за месяц может уйти несколько десятков кубометров.

Проверить квартиру на протечки можно за пару минут. Закройте все краны и убедитесь, что стиральная и посудомоечная машины не набирают воду. Потом посмотрите на счётчик. Если цифры продолжают меняться, где-то течёт.

На смеситель можно поставить аэратор. Это недорогая насадка, которая смешивает воду с воздухом: струя остаётся удобной, а воды уходит меньше. Ещё помогают простые привычки:

закрывать кран, пока чистите зубы;

не размораживать продукты под струёй воды;

чаще принимать душ, а не набирать ванну.

На горячей воде экономия получается двойной: вы меньше платите и за саму воду, и за её нагрев. Когда воды тратится меньше, обычно уменьшается и плата за водоотведение, то есть за слив в канализацию.

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Вычислите самые прожорливые электроприборы

Есть популярный совет вынимать зарядки из розеток. Смысл в нём есть, но экономия получается совсем маленькой. Гораздо важнее мощные приборы, которые работают долго или включаются часто.

Вот пример. Обогреватель мощностью 2 кВт за пять часов тратит 10 кВт·ч. Если включать его каждый день, за месяц выйдет 300 кВт·ч. По условному тарифу 7 рублей за кВт·ч это 2100 рублей. Тариф взят только для примера: в каждом регионе он свой.

Главное правило: смотрите не только на мощность прибора, но и на то, сколько часов он работает. Прибор на 1000 Вт за час тратит столько же энергии, сколько прибор на 100 Вт за десять часов.

Вот что ещё помогает:

эко-режимы в стиральной и посудомоечной машинах: стирка длится дольше, но на нагрев воды уходит меньше энергии;

светодиодные лампы вместо оставшихся ламп накаливания: светодиодная на 9 Вт тратит намного меньше, чем обычная на 60 Вт;

чайник, в который наливают столько воды, сколько нужно, а не полный ради одной кружки.

В некоторых регионах ночью электричество дешевле, чем днём. Многотарифный счётчик выгоден, если значительная часть расхода и правда приходится на ночь. Подробнее об этом мы писали в материале о том, как меньше платить за электричество.

Сократите потери тепла в квартире

Зимой отопление часто становится самой большой строкой в квитанции. Но если просто закрутить батарею, платить меньше вы, скорее всего, не станете. Сначала нужно выяснить, как в вашем доме считают тепло.

В одних домах стоит общедомовой счётчик, в других тепло учитывают по квартирным приборам, в третьих платят по нормативу. От этого зависит результат:

если в доме можно регулировать тепло и учитывать его расход, утепление напрямую уменьшает потребление;

если стоит общедомовой счётчик, экономия всего дома со временем может сказаться на начислениях жильцам;

если платите по нормативу, утепление в первую очередь делает квартиру уютнее, а платёж почти не меняется.

Начните с окон и дверей. Если от них дует, проверьте уплотнители и отрегулируйте фурнитуру: часто этого хватает и менять окно не нужно. Не загораживайте батареи плотными шторами, мебелью и декоративными экранами, иначе тёплый воздух хуже расходится по комнате.

Утеплять квартиру полезно, даже если вы платите за тепло по нормативу. В тёплой квартире реже приходится включать электрический обогреватель, а он, как видно из примера выше, заметно увеличивает счёт за электричество.

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Проверьте право на жилищную субсидию

Этот способ не про экономию воды или света. Здесь часть расходов на коммуналку берёт на себя государство. Субсидию на оплату ЖКУ дают семьям, у которых плата за жильё и коммунальные услуги слишком велика по сравнению с доходом.

По федеральным правилам ориентир такой: расходы на ЖКУ больше 22% дохода семьи. Регионы могут установить порог ниже. Например, у семьи общий доход 40 000 рублей в месяц, а за коммуналку и содержание жилья она платит 10 000. Это четверть бюджета, так что такая семья может получить субсидию.

При этом сумму субсидии не считают простым вычитанием 22% из квитанции. Учитывают региональные стандарты стоимости ЖКУ, нормы площади жилья, доходы и другие условия. Субсидию нельзя путать с льготами: субсидия зависит от того, сколько семья платит и сколько зарабатывает, а льготы получают отдельные категории граждан.

Получить субсидию могут не только собственники, но и наниматели жилья, если выполнены условия. Проверить, положена ли она вам, можно на Госуслугах, в МФЦ или в региональной соцзащите.

Начните с самой дорогой строки квитанции

Выгода от этих способов разная, и всё зависит от вашей квартиры. Ниже приблизительная оценка, а не гарантированная сумма экономии.

Способ Возможная выгода Сложность Счётчики и поверка Высокая, если платите по нормативу Средняя Устранение протечек От небольшой до очень высокой Низкая или средняя Экономия электричества Зависит от техники и привычек Низкая Утепление квартиры Зависит от системы отопления Средняя Субсидия Может быть существенной Средняя

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Возьмите последнюю квитанцию и найдите, за что вы платите больше всего. Если это вода, проверьте счётчики и сантехнику. Если электричество, найдите самые мощные приборы. Если отопление, узнайте, как его считают в вашем доме. Не спешите покупать дорогую технику ради обещанной экономии: сначала уберите очевидные потери и проверьте, нет ли ошибок в начислениях.