Стирка почти закончилась: на дисплее горит «1 минута», и вы уже готовите сушилку. Через пять минут на экране всё та же единица, ещё через пять ничего не изменилось, а барабан то медленно поворачивается, то затихает. Кажется, что машина издевается или сломалась. Чаще всего ни то ни другое: цифра на экране показывает не точное время, а примерный расчёт. В последние минуты машине нередко приходится доделывать то, чего программа заранее не учла. Ниже объясняем, что именно она делает и в каких случаях задержка говорит о неисправности.

Таймер стиральной машины работает как навигатор

Когда вы выбираете программу, например «Хлопок, 40 градусов», машина сразу показывает её длительность, допустим 1 час 30 минут. Но точно знать время заранее она не может: неизвестно, быстро ли наберётся вода, сколько уйдёт на нагрев и как уляжется бельё в барабане.

Поэтому электроника по ходу стирки следит за датчиками и меняет расчёт. Samsung прямо пишет, что время может меняться в зависимости от условий стирки и это нормальная работа техники. Похоже на навигатор: он обещал пять минут до дома, но впереди появилась пробка, и поездка затянулась.

Есть и ещё одна особенность. Одни модели сразу пересчитывают оставшиеся минуты и показывают новое значение, другие держат прежнюю цифру, пока не закончится текущий этап. Поэтому «1 минуту» на экране лучше понимать так: программа почти закончилась, но ещё не завершена.

Ниже разберём по порядку, что может растянуть последнюю минуту.

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Барабан раскладывает комок белья перед отжимом

Это одна из главных причин задержки. При отжиме барабан крутится очень быстро: в зависимости от модели и режима до 1000–1400 оборотов в минуту, а иногда и быстрее. Если мокрые вещи сбились в одну сторону, на такой скорости машину сильно затрясёт, и она может даже сдвинуться с места.

Типичный пример: в пододеяльник набились футболки и носки, получился тяжёлый ком. Машина замечает перекос и не разгоняется. Сначала она несколько раз медленно поворачивает барабан, чтобы вещи легли ровнее, и только потом начинает отжим. Если с первого раза не получилось, она повторяет попытку или снижает скорость.

В LG подтверждают, что такие движения для выравнивания белья удлиняют отжим, особенно когда в барабане одеяла и другие объёмные вещи. Если машина при этом всё равно подпрыгивает, проблема может быть в установке: вот как мы исправили прыжки при отжиме без мастера.

Вода уходит медленно из-за засора фильтра или шланга

Перед окончанием программы насос откачивает воду из бака через фильтр и шланг в канализацию. Обычно это быстро, но иногда слив замедляется. Самые частые причины такие:

в фильтре скопились волосы, нитки, ворс или мелкие предметы;

сливной шланг пережат;

в канализации частичный засор.

При полном баке машина не перейдёт к полноценному отжиму и будет ждать, пока датчик не покажет, что воды осталось достаточно мало. Samsung отдельно указывает, что забитый фильтр и неправильно подключённый слив заметно удлиняют стирку.

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Лишняя пена заставляет машину включать подавление

Кажется, что чем больше порошка, тем чище вещи. На деле лишний порошок даёт много пены, а она мешает нормально выполнить программу, в том числе отжать бельё. Многие современные машины замечают избыток пены и запускают дополнительные действия, чтобы её убрать.

По данным Samsung, к этому приводит слишком большая доза средства или порошок для ручной стирки. Если задержки повторяются и в окошке видно много пены, в следующий раз положите меньше порошка: ориентируйтесь на инструкцию к средству, жёсткость воды и объём загрузки. Больше порошка не значит больше чистоты, тем более что стиральная машина не уничтожает все бактерии даже при правильной дозировке.

Замок дверцы открывается с задержкой

Иногда стирка уже закончилась и барабан стоит, но дверца не открывается. Так работает защита: машина не даст открыть люк, пока барабан крутится или внутри есть вода. У некоторых моделей замок открывается с небольшой задержкой и после окончания программы.

Важно понять, какой из двух случаев перед вами. Если на экране уже «Конец», а дверца закрыта, скорее всего, срабатывает обычная задержка замка. Если по-прежнему горит единица и барабан двигается, программа ещё идёт. При этом задержка замка обычно не объясняет десять лишних минут: если она такая долгая, проверьте инструкцию к своей модели.

Когда долгая последняя минута становится тревожным признаком

Одного правила для всех машин нет, поэтому смотрите на то, что происходит с машиной. Интервалы в таблице примерные и не являются нормами производителей.

Что происходит Что это может значить Ещё 2–5 минут, потом стирка заканчивается Обычно нормальная корректировка времени Ещё 5–10 минут, барабан медленно вращается Вероятно, машина раскладывает бельё Последняя минута регулярно длится 15–20 минут и дольше Стоит искать причину Насос шумит, но вода стоит в барабане Возможна проблема со сливом Машина без конца повторяет одни движения или выдаёт ошибку Нужна диагностика

Даже десятиминутная задержка сама по себе не говорит о поломке. Если машина сама завершает программу, не показывает ошибок и хорошо отжимает бельё, всё в порядке.

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Пять проверок перед вызовом мастера

Если единица на экране держится слишком долго, сначала проверьте простые вещи.

Не перегружен ли барабан. Постельное бельё, пледы и тяжёлые полотенца часто ложатся неровно и мешают отжиму. Сколько вы кладёте порошка. При обильной пене уменьшите дозу в следующий раз. Чист ли сливной фильтр. Открывайте его по инструкции: машину нужно отключить от сети, дождаться, пока вода остынет, и аккуратно её слить. Подготовьте тряпку и ёмкость, потому что внутри может остаться вода. Ровно ли стоит машина. Если она сильно вибрирует, проверьте, устойчивы ли ножки и правильно ли она установлена. Как проходит пробный запуск без белья и порошка. Если программа завершилась без задержек, причиной, скорее всего, были вещи или пена.

Если машина регулярно зависает, не сливает воду, не отжимает или показывает ошибки, пора звать мастера. Заблокированную дверцу не открывайте силой.