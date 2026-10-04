5 признаков, что вы избаловали ребёнка. Как это исправить

Если ребёнок не слышит слова «нет», не говорит «спасибо» и все время требует большего, скорее всего, его избаловали. Но дело обычно не в количестве игрушек и подарков, а в том, какие правила приняты дома и что взрослые делают каждый день. Некоторые привычки родителей помогают детям стать самостоятельнее, а другие незаметно приучают получать желаемое без усилий. Пока ребёнок маленький, это можно исправить, но меняться придётся и взрослым.

Пять признаков избалованного ребёнка

Обычно ребёнка балуют не от равнодушия, а наоборот: родители очень хотят быть хорошими. Им страшно отказать, твёрдо сказать «нет» или потребовать соблюдать простые правила. А потом они с горечью замечают, что ребёнку всего мало, заботу он не ценит, а стараться не хочет. Чтобы что-то изменить, сначала нужно честно признать проблему.

Не понимает слова «нет». Он каждый раз ждёт, что все будет по его, и каждый раз этого добивается. Выходит, что «нет» постоянно говорит как раз он, а не родители.

Он каждый раз ждёт, что все будет по его, и каждый раз этого добивается. Выходит, что «нет» постоянно говорит как раз он, а не родители. Берёт больше, чем отдает. Он не ценит то, что для него делают, не говорит «пожалуйста» и «спасибо». Чаще всего от него можно услышать «дай».

Он не ценит то, что для него делают, не говорит «пожалуйста» и «спасибо». Чаще всего от него можно услышать «дай». Ему нужно «прямо сейчас». Он не думает о том, что его требования могут кому-то мешать. Он ждёт, что взрослые бросят все дела ради его желания.

Он не думает о том, что его требования могут кому-то мешать. Он ждёт, что взрослые бросят все дела ради его желания. Думает только о себе. Он уверен, что ему положены особые привилегии. Если хвалят другого ребенка, он расстраивается: ведь похвалы больше всех заслуживает он сам.

Он уверен, что ему положены особые привилегии. Если хвалят другого ребенка, он расстраивается: ведь похвалы больше всех заслуживает он сам. Ему всегда мало. Он привык получать самое лучшее, но никогда не бывает доволен и хочет ещё и ещё.

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Дело тут не только в капризах — из избалованных детей часто вырастают эгоистичные взрослые, недовольные своей жизнью. Поэтому начать лучше сейчас, пока не стало хуже.

Ребёнок будет сопротивляться переменам

Не ждите, что новые правила ребёнок примет с радостью. Скорее всего, он будет сильно сопротивляться: обижаться, спорить, проверять, всерьез ли вы. Это нормально. Значит, привычный порядок действительно поменялся.

Менять всё за один день не нужно, но и отступать тоже. Иногда при этом выясняется, что пора что-то менять и в собственных привычках: дети прежде всего повторяют за взрослыми.

Отказывать спокойно, хвалить за доброту, благодарить

Говорите «нет» без чувства вины. Многие родители боятся, что отказ ударит по самооценке ребенка. На деле все обычно наоборот: дети, которых воспитывают в разумной строгости, увереннее в себе и более чуткие к другим людям. Отказывая, коротко и понятно объясняйте причину. Например: «Сегодня ты не пойдешь играть с Сашей. Ты еще кашляешь и можешь его заразить, а мы же не хотим, чтобы он заболел».

Хвалите за правильные вещи. Если похвал стало слишком много, хвалите за то, что ребёнок делает для других или вместе с другими. Например: «Ты молодец, что подарил свой старый конструктор соседскому мальчику. У тебя доброе сердце». Так ребёнок понимает, что заботиться о других важно.

Учите ребёнка благодарности. Люди, которые умеют благодарить, чувствуют себя счастливее, легче переносят трудности и больше довольны жизнью. Начните с себя: чаще благодарите других вслух и предлагайте ребенку делать так же, причём искренне. Это можно превратить в семейную традицию: за ужином каждый рассказывает, за что он сегодня благодарен, или все вместе записывают это в дневник.

Учить ждать, сопереживать и делать добро

Приучайте ребёнка ждать. Умение ждать и откладывать желания пригодится ему всю жизнь. От него даже зависит, насколько успешно человек потом обращается с деньгами. Тренироваться можно каждый день: если вы говорите по телефону, а ребёнок требует внимания, не бросайте разговор, а покажите знаком, что скоро освободитесь.

Указывайте на нетактичные поступки. Когда ребёнок ведет себя грубо, помогите ему задуматься. Спросите: «Как думаешь, что почувствовал Дима, когда ты без спроса забрал у него конфету?» Чем чаще звучат такие вопросы, тем лучше ребёнок учится сопереживать и понимать, как его поступки сказываются на других.

Учите отдавать, а не только получать. Сами помогайте людям, даже когда вас об этом не просят, и предложите ребёнку придумать собственные добрые дела. И научите его благодарно принимать подарки: «Большое спасибо, мне очень приятно!»