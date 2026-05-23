Как относились к кошкам в Средневековье. Всё оказалось сложнее

Принято считать, что в средние века кошкам приходилось несладко: суеверия, обвинения в связях с тёмными силами и прочие неприятности. Особенно долго держались страхи вокруг чёрных котов. Но если заглянуть в средневековые документы, картины и финансовые отчёты, картина оказывается не так однозначна. Кошки жили с людьми под одной крышей, грелись у камина, получали имена и даже покрывала из дорогих тканей — совсем как наши домашние любимцы сегодня.

Кошки на картинах Средневековья: что рассказывают старинные изображения

Средневековые художники не стеснялись изображать кошек в самых обычных, бытовых сценах. Причём на весьма серьёзных полотнах. Например, на знаменитой фреске «Тайная вечеря» итальянского художника Пьетро Лоренцетти, написанной около 1320 года для базилики Сан-Франческо в Ассизи, в углу сцены можно увидеть кошку и собаку. Пока апостолы ведут трапезу, кошка спокойно греется у огня.

Ещё один пример — иллюстрация из «Часослова» (средневековой книги молитв) фламандского миниатюриста Жерара Хоренбоута, датированная примерно 1500 годом. На ней женщина накрывает на стол, а кошка сидит рядом на полу и наблюдает за происходящим. Никакой мистики — просто домашняя сцена, знакомая каждому владельцу кота.

А у кошек того времени, между прочим, были свои имена. Одна из обитательниц аббатства Болье носила прозвище Mite — «маленькое существо». Об этом свидетельствует надпись над её рисунком на полях рукописи XIII века. Согласитесь, звучит очень по-домашнему.

Любили ли кошек в Средневековье на самом деле: стихи и проза

Средневековые люди не просто держали кошек — они к ним привязывались. Стихотворения и хвалебные речи XVI века, посвящённые кошкам, прямо говорят об этом. В одном из таких произведений кошка описывается как верная спутница учёного, которой он сердечно дорожит.

По сути, кошка выполняла роль эмоциональной поддержки — помогала хозяину отвлечься и расслабиться после долгих часов за книгами. Никаких антистресс-игрушек тогда не было, зато был пушистый зверь, мурчащий на коленях. Выходит, идея «терапевтического кота» появилась задолго до наших дней, вот только мемы с котиками тогда ещё не придумали (хотя это довольно спорное заявление, если посмотреть на некоторые средневековые зарисовки).

Как содержали кошек короли и знать Средневековья

Для средневековой знати содержание домашних животных было не просто прихотью, а признаком статуса. На портретах того времени часто можно увидеть аристократов вместе с любимой кошкой или собакой. И расходы на питомцев бывали впечатляющими. Финансовые отчёты одного из английских поместий, например, включают траты на изысканное угощение для кошки. Впрочем, любовь к кошкам появилась задолго до дворцовых любимцев: люди до сих пор спорят, почему мы обожаем кошек так сильно.

А французская королева Изабелла Баварская, известная своей расточительностью, и вовсе заказывала для своих любимцев вещи, достойные королевского двора: у её ручной белки был золотой ошейник с жемчугом, а для кошки покупали дорогие ткани, чтобы сшить покрывало. Короче говоря, коты при дворе жили не хуже, чем нынешние инстаграм-звёзды с собственными аккаунтами.

Средневековые суеверия и преследование кошек

Но, конечно, не всё было так безоблачно. Кошек — ловких, бесшумных, с горящими в темноте глазами — в средние века нередко подозревали в связях с тёмными силами (как и женщин обвиняли в колдовстве). Некоторые проповедники, вроде англичанина Джона Бромьярда, и вовсе называли домашних питомцев бесполезной игрушкой богачей, которые тратят на них целые состояния, пока бедняки голодают.

А суеверия порой приводили к трагическим последствиям. Хитрых и ловких охотниц подозревали в колдовстве, что однажды обернулось их массовым истреблением. Результат оказался предсказуемым: без кошек в городах расплодились крысы, а городские крысы опасны не только укусами. И во время страшных эпидемий это только ухудшало ситуацию.

При этом никаких официальных запретов на содержание кошек не существовало. Даже в монастырях, где к суевериям относились серьёзно, кошки находили заботу и ласку.

Почему кошки остались рядом с человеком несмотря на суеверия

Если собрать всё, что рассказывают средневековые источники, вырисовывается довольно знакомая картина. Да, были суеверия и страхи. Но рядом с ними — имена для питомцев, стихи в их честь, дорогие покрывала и место у камина.

Отношение к кошкам в средние века было таким же неоднозначным, как и сама эпоха. Кто-то видел в них слуг дьявола, а кто-то — верного друга и компаньона. Да и сегодня отношение к этим животным зависит от культуры: есть даже страны, где едят кошек до сих пор. Если же судить по средневековым документам, рисункам и финансовым отчётам, тех, кто видел в кошках домашних любимцев, было явно больше. В конце концов, привязанность человека к кошке оказалась сильнее любых предрассудков. Семь веков прошло — а мы по-прежнему покупаем им дорогие лежанки и делимся ужином. Некоторые вещи не меняются.