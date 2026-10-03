Почему ведьм в Англии вешали, а в Шотландии сжигали на костре

Женщин в Европе веками обвиняли в колдовстве, но казнили далеко не одинаково. Осуждённых ведьм в Англии и её колониях вешали, а в Шотландии отправляли на костёр, хотя обеими странами правил один король. Всё решала юридическая тонкость: в Англии колдовство считалось тяжким уголовным преступлением, а в Шотландии — ересью. В Русском царстве всё было ещё необычнее.

В Салеме не сожгли ни одной ведьмы

Всем знакома картинка, как в Салеме горит ведьма. Это миф, и кино с хеллоуинскими фильмами поддерживает его уже десятилетиями. В 1692 году салемский суд казнил 20 человек, и 19 из них повесили на скалистом выступе, который называют Уступом Проктора.

Но костёр тоже не выдумка, просто горел он в другой стране. В те же десятилетия осуждённую ведьму в Шотландии вели к столбу, а в Англии к виселице.

Для английских судов колдовство было уголовщиной, а не ересью

В Англии колдовство считалось фелонией, то есть тяжким уголовным преступлением, как кража или убийство. А фелонов вешали. Закон против колдовства 1604 года обещал виновным смерть «как фелонам» и об огне вообще не упоминал.

Костры в Англии при этом горели, но по другим поводам. Сжигали еретиков, а ещё осуждённых за «малую измену»: так называли убийство мужа женой или хозяина слугой. Колдовство же англичане понимали как вред соседу, его здоровью и имуществу, и наказывали как обычное преступление.

В Шотландии, как и во многих странах континентальной Европы, колдовство считали ересью, а еретику полагался костёр.

Двадцатую жертву Салема вообще не судили за колдовство

Массачусетс унаследовал английское право, поэтому 19 обвинённых в Салеме повесили. Вместе с правом в колонию попали английские судебные процедуры, и одна из них стоила жизни двадцатой жертве.

Фермер Джайлс Кори отказался отвечать, признаёт ли он вину. За такое молчание английский суд полагал особую пытку: человеку клали на грудь доску и нагружали её тяжестями, пока он не заговорит или не умрёт. Один из судей записал в дневнике, что Кори раздавили после двух дней уговоров.

В колдовстве Кори так и не осудили. Он погиб за отказ идти под суд: пытку придумали, чтобы добиться ответа, а не чтобы наказать за само преступление. Так что салемским жертвам досталась верёвка, потому что туда пришло английское право. А костёр, которым Салем попрекают уже три века, горел в Шотландии, примерно в 5 тысячах километров к востоку.

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Шотландских ведьм сначала душили, а тело сжигали

Но даже шотландский костёр выглядел не так, как его обычно представляют. В сохранившихся судебных записях способ казни известен для 141 дела, и в 120 из них осуждённую сначала задушили у столба, а сжигали уже тело. Заживо сгорели единицы.

Выходит, огонь в основном уничтожал тело: наказание за ересь формально исполняли над уже мёртвым человеком. Эта подробность сохранилась в протоколах, но из массовой памяти почти исчезла.

Один король подписал обе казни

Лучшее доказательство, что всё решали законы, а не национальный характер, — король Яков. Как шотландский король Яков VI лично участвовал в процессах над ведьмами из Норт-Берика в 1590-х годах, и осуждённых там отправляли на костёр.

Потом он унаследовал английский трон как Яков I и подписал тот самый закон 1604 года, по которому ведьм в Англии и колониях вешали. Преступление одно, король один, а казни разные: всё зависело от того, в какой стране судили.

Как судили колдунов в Русском царстве

В порчу и «лихие зелья» в Русском царстве верили не меньше, чем в Европе, но массовая охота на ведьм обошла нас стороной. Дела о колдовстве разбирали как обычные уголовные: сосед обвинял соседа, родственник родственника в сглазе, болезни, бесплодии или смерти. Чаще всего за обвинением стояло неудачное лечение, а не договор с дьяволом, которого так боялись на Западе.

Обычно всё начиналось с доноса: мол, человек читает «чёрные книги» или подбросил корешок под чужой порог. При обыске находили листки с заговорами или сушёные корни, потом шли очные ставки и нередко пытка. Процессы были небольшими, как правило не больше двух обвиняемых.

При дворе колдовство подозревали всякий раз, когда с царской семьёй случалась беда. А вот кого чаще судили, удивит многих: колдунами в Русском царстве чаще оказывались мужчины. По одному подсчёту дел XVII века, из 495 обвиняемых мужчин было 367, то есть 74%.

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Ссылка, покаяние и сруб вместо костра

Наказывали очень по-разному. Церковь обычно назначала покаяние, а светские власти в XVII веке охотно ссылали колдунов на окраины, где не хватало рабочих рук. Но казни тоже случались. При Иване III трёх женщин, носивших «зелье» великой княгине Софье Палеолог, утопили в проруби на Москве-реке, а в 1575 году в Новгороде сожгли 15 ведьм.

Русская огненная казнь выглядела по-своему. Это было сожжение в срубе: осуждённого поджигали внутри деревянной постройки, и в других странах так почти не казнили. Соборное уложение 1649 года назначало такую казнь за богохульство, а колдуна, который «отрекался от Бога», могли судить и по этой статье.

При Петре I чародейство попало в список преступлений, за которые полагалась смерть. Но в законе была оговорка: если колдун никому не навредил и с сатаной не связан, наказание смягчали и добавляли публичное церковное покаяние. Последние сожжения в империи, в том числе за колдовство, прошли в 1730-х годах.