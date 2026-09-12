Умные часы врут о сожжённых калориях: ошибка достигает 25%

Умные часы и фитнес-браслеты приписывают владельцам лишние сожжённые калории. И чем больше у человека жира в теле, тем сильнее промах. Проверку устроили учёные из Флориды. Они собрали 58 добровольцев с разным цветом кожи, ростом и процентом жира, надели на них часы и посадили на велотренажёр с интенсивной нагрузкой. Параллельно расход энергии считал лабораторный анализатор, который в спортивной науке служит эталоном. Дальше оставалось только сравнить цифры.

Часы завышают расход калорий на 15–25%

Разница с эталоном в среднем составила от 80 до 110 килокалорий за тренировку, то есть часы ошибались на 15–25%. Причём ошибка шла в одну сторону: часы не занижали, а именно приписывали лишнее. Человек видел на запястье красивое число и был уверен, что потрудился на славу.

Сто килокалорий за раз кажутся мелочью — это примерно один банан. Но если тренироваться пять раз в неделю, набегает уже несколько сотен. Именно на такую сумму легко ошибётся тот, кто худеет «по часам»: ему кажется, что он в дефиците калорий, а на деле он ест больше, чем тратит, и вес стоит на месте или растёт.

Для тех, кто просто хочет мотивации, ничего страшного в этом нет: примерная цифра подстёгивает крутить педали чуть дольше. Но там, где нужна точность — в клинике, в спорте высоких достижений, в научных измерениях, — полагаться на часы нельзя.

Откуда часы вообще берут цифру калорий

Большинство часов не измеряют калории напрямую — это физически невозможно. Они используют фотоплетизмографию: светодиод на нижней стороне корпуса подсвечивает кожу, а датчик рядом ловит отражённый свет. Кровь поглощает часть света, и с каждым ударом сердца объём крови в сосудах под кожей меняется, а вместе с ним меняется и отражение. Так часы узнают пульс.

Дальше в дело вступает алгоритм: он переводит пульс и другие данные в оценку сожжённой энергии. Получается цепочка из двух звеньев — датчик и формула, — и сбой может случиться в любом из них. Сами исследователи пока не знают, где именно теряется точность: свет плохо считывает кровоток или программа неверно пересчитывает его в калории.

Samsung и Garmin ошибались сильнее, а Fitbit выдавал невозможные числа

В лабораторном тесте приняли участи четыре популярные модели умных часов. Сильнее всего завышали расход Samsung Galaxy Watch 5 и Garmin Forerunner 955 — они систематически рисовали больше, чем было на самом деле. Apple Watch Series 8 тоже ошибались в плюс, но заметно скромнее.

С Fitbit Sense 2 история отдельная. Если смотреть только на адекватные результаты, средняя ошибка у него оказалась незаметной. Но 13% измерений — примерно каждое восьмое — были попросту неправдоподобными. Когда эти провалы учли, Fitbit оказался худшим из четырёх.

Любопытно, что в более ранних проверках устройства Fitbit, наоборот, занижали пульс, шаги и калории. То есть направление ошибки у одного бренда не постоянно и зависит от модели и условий. Важно и другое: проверяли конкретные, уже не самые новые модели, и о том, как ведут себя их свежие поколения, этот тест ничего не говорит.

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Цвет кожи на точность не влияет, а процент жира — да

Хорошая новость: у людей с разным оттенком кожи часы ошибались одинаково. Это не было очевидно заранее, ведь датчик работает со светом, а раньше такие сравнения почти не проводили.

А вот жировая ткань всё меняет. Чем выше процент жира в теле, тем менее надёжными становились показания. Получается неприятный парадокс: людям, которые чаще всего покупают часы именно ради похудения, они дают самые неточные цифры. Почему так — опять же неясно: возможно, свет хуже проходит через более толстый слой под кожей, а возможно, алгоритмы просто настраивали на людей другого телосложения.

Следить за динамикой, а не за точной цифрой

Но выбрасывать часы никто не предлагает. Совет исследователей такой: относитесь к калориям на экране не как к стопроцентому факту, а как к одному из инструментов. Если на одних и тех же часах сегодня 600, а месяц назад при той же тренировке было 500 — вы явно стали работать интенсивнее, и это уже полезная информация, даже если обе цифры завышены.

Несколько практических правил, которые следуют из результатов теста:

не «отъедайте» сожжённое по показаниям часов: реальная цифра, скорее всего, ниже на 15–25%;

сравнивайте неделю с неделей на одном и том же устройстве, а не абсолютные числа с чужими;

если считаете дефицит калорий для похудения, не опирайтесь только на браслет — учитывайте, что вес может стоять именно из-за его щедрости;

ориентируйтесь на самочувствие: если стало легче бежать или крутить педали, прогресс есть независимо от того, что показал экран.

Если отслеживание помогает и радует — пользуйтесь на здоровье. Если превращается в навязчивую сверку каждой цифры — лучше отвлечься от экрана и слушать собственное тело.

Стоит помнить и о границах самого теста. Это одна лабораторная проверка на 58 людях, и все они занимались только на велотренажёре. Как часы ведут себя на пробежке, при ходьбе по лестнице или на силовой тренировке, здесь не проверяли, так что переносить точные проценты на любые виды нагрузки пока нельзя. Но общий вывод понятен: калории на часах — это примерная оценка, а не точное измерение.