Электронный нос научился находить орехи и испорченную курицу. Вот как он работает

Вера Макарова

Большинство людей чувствуют запах испорченной еды только тогда, когда он уже сильный, и почти никто не различает по запаху, есть ли в блюде следы орехов. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли создали «электронный нос», который улавливает газы от просроченных продуктов и пищевых аллергенов — и, по их словам, делает это точнее человеческого носа.

Электронный нос нашел способ выявлять опасную еду за секунды

Электронный нос нашел способ выявлять опасную еду за секунды

Как работает электронный нос из 16 газовых сенсоров

Главная идея устройства — не один датчик на один газ, а целый набор разных сенсоров, которые вместе создают «отпечаток» запаха. Прибор состоит из 16 маленьких газовых сенсоров, и каждый из них покрыт собственной чувствительной плёнкой, по-своему реагирующей на молекулы газа.

Автор работы, аспирантка Карла Бассил, сравнивает чип с набором цифровых вкусовых рецепторов: каждый сенсор уникально откликается на разные молекулы, попадающие к нему. Сенсор превращает химическую реакцию между поверхностью и молекулой газа в электрический сигнал — а дальше за дело берётся машинное обучение.

Никакой магии: ни один отдельный сенсор не «узнаёт» продукт. Узнаёт его именно сочетание реакций всех 16 датчиков — как набор точек, складывающихся в характерный узор.

Электронный нос содержит 16 различных газовых сенсоров (маленькие кружочки в центре слева). Он фиксирует реакции уникального материала в каждом сенсоре и с помощью модели машинного обучения определяет, какой набор реакций связан с конкретным продуктом или запахом (справа). Фото.

Электронный нос содержит 16 различных газовых сенсоров (маленькие кружочки в центре слева). Он фиксирует реакции уникального материала в каждом сенсоре и с помощью модели машинного обучения определяет, какой набор реакций связан с конкретным продуктом или запахом (справа).

Почему обычные датчики не справляются с распознаванием запахов

Домашний детектор угарного газа устроен просто: он настроен на один-единственный газ. Совместить же много разных газовых сенсоров на одном чипе оказалось технически сложно — это и было главным препятствием.

Обычно такие датчики делают из оксидов металлов, но им нужно нагреваться для работы, а высокая температура ограничивает выбор материалов. Бассил пошла другим путём и использовала углеродные нанотрубки в качестве проводящего материала.

Слои нанотрубок в сто раз тоньше человеческого волоса и при этом чувствительны уже при комнатной температуре. Это позволило подобрать гораздо более широкий набор газочувствительных материалов, включая те, что разрушились бы при нагреве, — например полимеры. Сами сенсоры наносили простым методом капельного литья (тонкую плёнку буквально «капают» на поверхность), а не сложными лабораторными техниками.

Какие продукты и аллергены научился различать прибор

Модель машинного обучения обучили распознавать профили реакций для семи продуктов: клубники, голубики, банана, грецкого ореха, фундука, кешью и арахиса. Отдельно её тренировали на запахе свежей сырой курицы, молока и яиц — и на том, как этот запах меняется после 24 и 48 часов при комнатной температуре. В обычной жизни свежесть яиц чаще всего приходится проверять вручную.

Смысл подхода в том, чтобы соединить избирательность сенсоров с умением нейросети узнавать закономерности. Так система определяет, какому продукту принадлежит конкретный «газовый отпечаток». По словам Бассил, результат получается чувствительнее и объективнее любого человеческого носа.

Особенно это важно для людей с аллергией: следы арахиса или грецкого ореха, которые человек просто не учует, могут быть опасны для жизни. Кстати, реакция на арахис и древесные орехи может различаться, ведь арахис — не орех.

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Насколько чувствителен электронный нос на самом деле

Результаты впечатляют: прибор уловил фрагмент грецкого ореха массой 0,05 грамма — это примерно одна сотая часть стандартного очищенного ореха. Такая чувствительность принципиально важна, ведь для аллергиков опасны даже микроскопические количества.

Но электронный нос из Беркли — это пока не готовый прибор для кухни, а рабочий прототип с опубликованным научным исследованием. Бассил пока не проверяла, сумеет ли нос вычленить аллерген, когда рядом есть множество других запахов — например в торте или салате, или когда испорченная еда лежит в холодильнике вместе с другими продуктами.

Это типичная ситуация для ранней разработки: технология показала себя в лаборатории, но до повседневного применения её ещё нужно довести.

Электронный нос может стать частью умных холодильников будущего

Электронный нос может стать частью умных холодильников будущего

Где электронный нос пригодится: умные холодильники и приложение на смартфоне

Бассил уже собрала портативную версию устройства, которой можно управлять через приложение на iPhone. А самым удачным применением она считает «умные» холодильники с датчиками, которыми можно управлять со смартфона.

Идея простая и понятная каждому: холодильник сам подскажет, что брокколи скоро испортится и её стоит съесть, а курица доживает последний день. Это и удобство, и меньше выброшенной еды, и реальная защита для аллергиков.

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