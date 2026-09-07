ДНК не главное: что на самом деле формирует личность

Что наследственность влияет на характер, было известно давно, спор шёл о том, насколько сильно. Однояйцевые близнецы с почти одинаковыми генами нередко вырастают совершенно разными людьми, и это лучший из возможных намёков, что ДНК не приговор. Крупнейшее на сегодня генетическое исследование характера нашло больше тысячи участков ДНК, связанных с тем, как мы думаем, чувствуем и ведём себя. Но все они вместе объясняют лишь около десятой части различий между людьми: остальное определяют среда, воспитание и жизненный опыт.

Пять черт, по которым учёные измеряют характер

Психологи давно описывают личность через так называемую «большую пятёрку». Это пять широких шкал:

экстраверсия (тяга к общению и активности), доброжелательность (готовность сотрудничать и сочувствовать), добросовестность (организованность и ответственность), нейротизм (склонность к тревоге и перепадам настроения), открытость новому опыту.

У каждого человека свой уровень по каждой шкале, и в сумме получается довольно точный портрет.

Именно эти пять шкал сопоставили с геномами участников (46 групп добровольцев — около 1,14 миллиона человек). Метод называется полногеномным поиском ассоциаций: компьютер перебирает миллионы участков ДНК у огромного числа людей и ищет те, что чаще встречаются вместе с определённым уровнем черты. Чем больше выборка, тем более слабые связи удаётся заметить, поэтому миллион с лишним участников здесь не роскошь, а необходимость.

Больше тысячи вариантов с крошечным эффектом каждый

Анализ выявил 1260 ключевых генетических вариантов, связанных с чертами «большой пятёрки». Из них 824 раньше с личностью не связывали. Цифра выглядит внушительно, но авторы такого результата и ждали: они изначально не рассчитывали найти один «ген экстраверсии» или «ген тревожности».

Причина проста. Если черту определяют сотни и тысячи участков ДНК, то вклад каждого по отдельности ничтожен. Для сравнения: существуют варианты генов, которые заметно повышают риск болезни Альцгеймера у конкретного человека. В случае с характером ничего похожего нет: ни один найденный вариант не влияет на личность настолько, чтобы это можно было заметить, глядя на одного человека.

Гены объясняют около десятой части различий

Главный итог: даже с учётом всех найденных вариантов ДНК отвечает за скромную долю того, чем мы отличаемся друг от друга. По разным чертам генетика, учтённая в исследовании, объяснила от 7,4 до 10,6 процента индивидуальных различий.

Ещё скромнее выглядит попытка предсказания. Когда учёные взяли генетические данные и попробовали по ним угадать характер людей из других, независимых групп, объяснить удалось меньше 4 процентов разброса. Проще говоря, зная только ДНК человека, вы почти ничего не скажете о том, общительный он или замкнутый.

Гены явно создают предрасположенности, и часть их вклада удалось учесть, но основную долю различий между людьми определяют внешние причины. Какие именно, семья, друзья, культура или случайные события, эта работа не выясняла, так что здесь граница знания пока проходит чётко.

Проверка на братьях и сёстрах отделила гены от воспитания

У таких исследований есть слабое место. Люди сложны, на них влияют питание, культура, достаток, и всегда есть риск, что найденная «генетическая» связь на деле отражает среду. Например, в одном регионе может быть распространён и некий вариант гена, и определённый стиль воспитания, а компьютер спутает одно с другим.

Чтобы исключить это, учёные сравнили родных братьев и сестёр, а также разнояйцевых близнецов. Такие пары растут в одном доме, но получают от родителей разные комбинации генов. Если вариант, связанный с экстраверсией, предсказывает, кто из двоих окажется общительнее, воспитание тут ни при чём: оно у обоих одинаковое. Внутри семей генетические эффекты оказались почти такими же, как между незнакомыми людьми, то есть связь с генами настоящая, а не побочный эффект среды.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Доброжелательность ведёт себя по-разному в разных странах

Не всё сошлось так аккуратно. Генетические закономерности для доброжелательности заметно расходились между группами участников. Речь о черте, которая объединяет доброту, готовность сотрудничать, честность и умение считаться с другими, в противоположность эгоизму и мышлению «либо я, либо ты».

Объяснений два, и оба пока лишь гипотезы. Возможно, дело в анкетах: в разных странах и возрастных группах вопросы делают акцент на разных сторонах доброжелательности, и по факту измеряется не совсем одно и то же. А возможно, культура действительно по-разному формирует эту черту, и генетические различия только это отражают. Разбираться предстоит в следующих исследованиях.

Зачем нужна генетика характера, если предсказать личность она не может

Генетика характера работает не на уровне одного человека, а на уровне больших групп. Тысячи генетических «маркеров» позволяют связать личность со всем, что генетики изучали раньше: здоровьем, привычками, поведением. Так исследователи обнаружили генетическую связь между экстраверсией и риском заражения ковидом в первые годы пандемии. Логичное объяснение: общительным людям труднее сидеть дома без контактов.

Другие работы ранее находили связь черт характера с тем, ходит ли человек на выборы, и даже с продолжительностью жизни. Генетика даёт ещё один инструмент, чтобы понять, как личность влияет на выбор, поступки и здоровье. Но не способ прочитать человека по его ДНК.

Бесплатный тест расскажет о вас больше, чем геном

Один из руководителей исследования особо подчёркивает: ему бы очень не хотелось, чтобы люди решили, будто гены высекли их характер в камне или что личность можно прочесть по геному. Его совет тем, кто хочет разобраться в себе: пройти любой из множества бесплатных тестов на «большую пятёрку», которых полно в интернете. Ответы на вопросы дадут гораздо более точную картину, чем любой анализ ДНК.

Итак, характер не приговор, записанный при рождении: наследственность отвечает лишь за небольшую часть различий, а основное складывается из среды и опыта. Так что списывать собственную тревожность или замкнутость на «такие уж гены» честно можно разве что на десятую часть.