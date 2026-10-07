Фридайвинг заметно меняет человеческий мозг всего за семь месяцев

За семь месяцев тренировок с задержкой дыхания связи в мозге фридайверов заметно перестроились, а память у них не ухудшилась. Это пока предварительные данные, и получены они только на 17 мужчинах.

Без кислорода первым страдает гиппокамп

Кислородное голодание для мозга — одно из самых опасных состояний. Нейроны без кислорода не могут вырабатывать энергию и уже через несколько минут начинают гибнуть. Дальше могут начаться судороги, потеря сознания, а в худшем случае наступает смерть.

Сильнее всего от нехватки кислорода страдает гиппокамп. Это небольшая область в форме морского конька, которая отвечает за память и ориентацию в пространстве. Ему нужно много энергии, поэтому гиппокамп одним из первых страдает от гипоксии. Гипоксия — это и есть нехватка кислорода. Она мешает мозгу выращивать новые нейроны и перестраивать связи между ними, а без этого трудно учиться и запоминать.

Фридайверы задерживают дыхание и сохраняют память

Фридайверы ныряют на глубину без акваланга и задерживают дыхание на несколько минут, то есть сами раз за разом устраивают себе гипоксию. Мировой рекорд принадлежит хорватскому спортсмену: он пролежал на дне бассейна, не вдыхая, 29 минут и 3 секунды.

По логике, после такого память должна сдавать. Но раньше учёные проверяли фридайверов и не нашли признаков ухудшения мышления, которые обычно бывают у пациентов с гипоксией. А исследование 2025 года показало, что гиппокамп у ныряльщиков цел, а память о событиях работает нормально. Похоже, мозг ныряльщиков к этому приспосабливается.

Мозг сканировали прямо во время задержки дыхания

В эксперименте участвовали 17 опытных фридайверов-любителей, все мужчины от 27 до 55 лет. Они семь месяцев тренировались по одинаковой программе. Для сравнения набрали 20 мужчин того же возраста, которые не ныряют, но тоже много двигаются: около пяти часов кардио в неделю.

До начала и после окончания тренировок мозг ныряльщиков снимали на функциональном МРТ. Такой томограф показывает, какие зоны мозга работают согласованно. Прямо в аппарате участники четыре раза задерживали дыхание примерно на две минуты, а между задержками полторы минуты дышали как обычно.

Ещё им проверяли память. Человеку показывали сочетания жестов и мест, а через 15 минут просили отличить увиденное от похожих и совсем новых вариантов.

Гиппокамп теснее связался с мозжечком

Перемены оказались заметными. Окрепли связи между лобно-теменными зонами, которые управляют вниманием и самоконтролем, и областями, отвечающими за зрение, движение и восприятие сигналов от тела.

Гиппокамп повёл себя иначе. Его связи с мозжечком стали прочнее. Мозжечок известен тем, что координирует движения, но, как теперь выясняется, участвует и в работе памяти. Связи гиппокампа с «двигательными» зонами, наоборот, ослабли, особенно в моменты, когда человек дышал обычно.

Исследователи считают, что мозг ныряльщика меньше занят внешними ощущениями и больше бережёт внутренние процессы, которые сохраняют память. Тесты это предположение подтверждают: чем крепче связь гиппокампа с мозжечком, тем лучше память. У таких участников лучше получалось отличать похожие воспоминания и узнавать новые.

Почему выводы пока рано считать доказанными

Работа опубликована как препринт, то есть независимые эксперты её ещё не проверяли. Участников всего 17, и все они мужчины. Главная слабость в том, что контрольную группу сканировали только один раз. Поэтому нельзя уверенно сказать, что мозг изменился именно из-за фридайвинга.

Из этой работы не следует, что задерживать дыхание полезно всем. Участники были опытными ныряльщиками и тренировались по чёткой программе. Самостоятельные опыты с задержкой дыхания опасны, особенно в воде.

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Дозированная гипоксия может пригодиться в медицине

Самое любопытное, что дозированная гипоксия действует иначе, чем болезнь. Когда кислорода не хватает из-за травмы или болезни, это бьёт по мозгу. Регулярная и контролируемая нехватка кислорода, похоже, запускает приспособление. Авторы надеются, что когда-нибудь специальные тренировки помогут защищать гиппокамп при старении, нейродегенеративных болезнях и последствиях гипоксии. Пока это только идея, и чтобы её проверить, понадобятся годы.