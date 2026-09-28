Яблоко или банан: что полезнее есть каждый день

Яблоко часто считают «правильным» диетическим перекусом, а банан записывают почти в десерты из-за его сладости. Но по составу такое деление не работает. В нашем рейтинге самых полезных фруктов есть оба — просто сильные стороны у них разные. При выборе на каждый день важнее не найти абсолютного победителя, а понять, что именно вы хотите получить от перекуса.

По калориям разница меньше, чем кажется

Среднее яблоко содержит около 95 ккал, 25 г углеводов и примерно 3 г клетчатки. В среднем банане около 110 ккал, 28 г углеводов и те же 3 г клетчатки. То есть обычный банан калорийнее яблока всего примерно на 15 ккал, а не в два раза, как иногда кажется из-за более сладкого вкуса.

Зато состав отличается заметнее. В яблоках есть пектин и растительные соединения, в том числе кверцетин. Банан выделяется калием, витамином B6 и магнием. Поэтому сравнивать эти фрукты только по сахару или калориям — всё равно что выбирать обувь исключительно по весу.

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Яблоко удобнее для лёгкого перекуса

Если хочется съесть что-нибудь объёмное, но не слишком калорийное, яблоко действительно немного удобнее. На один обычный плод оно даёт меньше энергии, сохраняя примерно столько же клетчатки, сколько банан.

Есть его лучше вместе с кожицей: в ней и прилегающем слое мякоти остаётся часть пищевых волокон и растительных соединений. Мы уже подробно разбирали, почему многие фрукты полезнее с кожурой. Достаточно хорошо вымыть яблоко, а не срезать верхний слой автоматически.

Красное, зелёное или жёлтое — уже второй вопрос. Разница между сортами существует, но гораздо важнее регулярно есть фрукты вообще. Если хочется копнуть глубже, мы отдельно разбирали, какие яблоки самые полезные.

Банан пригодится, когда нужна энергия

У банана больше углеводов и заметно больше калия, поэтому он особенно удобен перед физической нагрузкой, после неё или просто в день, когда между нормальными приёмами пищи образовался длинный перерыв. Спелый банан — компактный перекус, который быстро даёт организму углеводы.

Степень спелости тоже имеет значение. В зеленоватом банане больше устойчивого крахмала. По мере созревания часть крахмала превращается в сахара, поэтому плод становится мягче и слаще.

При этом банан не превращается из-за этого в «запрещённый фрукт» для худеющих. Сам по себе он не вызывает набор веса — гораздо важнее общая калорийность питания. Просто яблоко позволяет получить фруктовый перекус с чуть меньшим количеством калорий.

Сладость банана не делает его вреднее

Сахар внутри цельного фрукта идёт вместе с водой, клетчаткой и другими питательными веществами. Это совсем не то же самое, что сладкий напиток или конфеты. Но углеводы фруктов всё равно учитываются в рационе, особенно если человеку приходится контролировать уровень глюкозы.

Американская диабетическая ассоциация включает и яблоки, и бананы в обычный список подходящих фруктов для людей с диабетом. Здесь важнее размер порции и общее количество углеводов. Например, примерно половина среднего яблока или половина среднего банана содержит около 15 г углеводов.

При диабете вопрос обычно не в том, «можно ли банан», а в том, сколько фруктов съедено за один раз. Цельный плод при этом предпочтительнее сока: его приходится жевать, а клетчатка никуда не исчезает.

Есть один и тот же фрукт каждый день необязательно

Одно среднее яблоко или банан считается полноценной фруктовой порцией. Но делать один фрукт обязательным ежедневным ритуалом особого смысла нет. ВОЗ советует людям старше десяти лет получать не менее 400 г овощей и фруктов в сутки и отдельно подчёркивает важность разнообразия рациона.

Самый практичный вариант — чередовать яблоки и бананы, а не выбирать один фрукт навсегда. Так рацион получает более широкий набор пищевых волокон, минералов и растительных веществ.

Для лёгкого перекуса — удобнее яблоко.

— удобнее яблоко. Перед прогулкой или тренировкой — практичнее банан.

— практичнее банан. При снижении калорийности рациона — у яблока небольшой перевес.

— у яблока небольшой перевес. При диабете — подходят оба, но важен размер порции и общий рацион.

— подходят оба, но важен размер порции и общий рацион. Без специальной цели — лучше просто менять их местами и добавлять другие фрукты.

Отдельная ситуация — заболевания почек и назначенная врачом диета с ограничением калия. Бананы относятся к продуктам с высоким его содержанием, тогда как яблоки содержат значительно меньше. При таких проблемах выбор фруктов лучше согласовывать с врачом или диетологом: рекомендации для людей с болезнями почек действительно могут отличаться от обычных.