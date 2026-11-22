Вчера на улице было −5 °C, и я спокойно дошла до магазина. Сегодня те же −5 °C, а до остановки добралась будто через морозильную камеру с вентилятором. Мы разбирались, почему одинаковые градусы ощущаются по-разному осенью и весной. Но зимой главный виновник часто один — ветер. Поэтому теперь в прогнозе я обязательно проверяю ещё и строчку «ощущается как». Иногда разница с обычной температурой очень значительная.
Ветер заставляет тело терять тепло гораздо быстрее
В безветренную погоду возле нашей кожи образуется тонкий слой воздуха, который нагревается от тела. Получается своеобразная невидимая защита от холода. Но стоит подняться ветру, как этот тёплый слой сдувает, а организм вынужден снова и снова согревать окружающий воздух.
Чем сильнее ветер, тем быстрее тело теряет тепло. Именно поэтому на открытой остановке можно замёрзнуть гораздо сильнее, чем во дворе между домами, хотя температура совершенно одинаковая.
У этого явления даже есть название — ветровое охлаждение, или wind chill. Именно его учитывают при расчёте того, насколько холодно будет ощущаться погода.
При −5 °C на улице может ощущаться как −12 °C
Разница бывает весьма внушительной. Например, при температуре −5 °C и ветре 20 км/ч (около 5,5 м/с) ощущаемая температура составляет примерно −12 °C. Такой результат получается при расчёте по формуле российского ГОСТа.
Получается, по термометру небольшой мороз, а для открытой кожи условия уже сравнимы с более серьёзным холодом.
Но тут есть важная хитрость. «Ощущается как» — это не настоящая температура воздуха. Термометр по-прежнему покажет −5 °C. И вещи на улице не охладятся до −12 °C только из-за ветра. Он лишь ускоряет их остывание до фактической температуры воздуха.
Ощущаемая температура не всегда совпадает с нашими ощущениями
Строчка «ощущается как» — это расчёт, а не измерение отдельным термометром. Причём разные погодные сервисы могут использовать немного разные формулы.
Как объясняет специалист Гидрометцентра России, на ощущение погоды влияют ветер, влажность и другие условия. В холодное время особенно важен ветер, а летом высокая влажность, наоборот, может заставлять воздух казаться жарче.
Солнце тоже способно сделать прогулку приятнее, чем обещает прогноз. На солнечной стороне улицы бывает заметно теплее, чем в тени. А на открытом мосту ветер может оказаться сильнее, чем в защищённом от ветра дворе.
Поэтому я теперь обращаю внимание ещё и на порывы ветра. Даже при умеренной средней скорости внезапный сильный порыв способен пробрать до костей.
Мокрая одежда и ветер — особенно неприятное сочетание
Если куртка промокла, ноги вспотели или снег растаял внутри ботинок, тело начинает остывать быстрее. Вода ухудшает теплоизоляцию одежды, а испарение влаги дополнительно забирает тепло.
Сильно переохладиться можно даже при плюсовой температуре, если долго находиться на ветру в мокрой одежде. Но есть нюанс: когда на улице +2 °C, а ощущается как −5 °C, это ещё не означает, что открытая кожа обморозится. Сам по себе ветер не может охладить её ниже температуры окружающего воздуха. Это следует из принципа ветрового охлаждения, описанного в российском ГОСТе.
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А вот при настоящем морозе риск уже серьёзнее. По российскому ГОСТу, при ощущаемой температуре от −25 до −34 °C уже существует риск обморожения, а при −35…−59 °C открытая кожа может обморозиться в течение 10 минут. Поэтому полезно заранее знать, как распознать обморожение. Онемение и побеление кожи — тревожные признаки, при которых нужно сразу уходить в тепло и обращаться за медицинской помощью.
От ветра лучше защищает не самая толстая одежда
Можно надеть два шерстяных свитера и всё равно замёрзнуть, если ветер свободно проходит сквозь вязку. А иногда достаточно правильно подобрать верхний слой, чтобы на улице стало гораздо комфортнее.
Вот это действительно помогает:
- Непродуваемая куртка. Плотная ткань или специальная ветрозащитная мембрана не дают холодному воздуху свободно проходить внутрь.
- Несколько свободных слоёв. И речь не о толстых и шерстяных, а именно о нескольких. Воздух между ними удерживает тепло, а лишнюю кофту всегда можно снять, если стало жарко. Заядлые походники используют такой подход в своих путешествиях.
- Шапка, шарф и варежки. Особенно важно закрывать уши, шею и кисти. Кстати, варежки обычно сохраняют тепло лучше перчаток.
- Сухая обувь. Если ботинки ещё влажные после вчерашней прогулки, лучше выбрать другую пару. И не пытайтесь любой ценой высушить их на раскалённой батарее: мы уже разбирали, почему сильный нагрев портит обувь.
И ещё одна простая привычка: учитывайте не только погоду, но и то, сколько времени проведёте на улице. Для короткой прогулки до машины и получасового ожидания автобуса на продуваемой остановке может понадобиться совершенно разная одежда.
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