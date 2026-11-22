Вчера на улице было −5 °C, и я спокойно дошла до магазина. Сегодня те же −5 °C, а до остановки добралась будто через морозильную камеру с вентилятором. Мы разбирались, почему одинаковые градусы ощущаются по-разному осенью и весной. Но зимой главный виновник часто один — ветер. Поэтому теперь в прогнозе я обязательно проверяю ещё и строчку «ощущается как». Иногда разница с обычной температурой очень значительная.

Ветер заставляет тело терять тепло гораздо быстрее

В безветренную погоду возле нашей кожи образуется тонкий слой воздуха, который нагревается от тела. Получается своеобразная невидимая защита от холода. Но стоит подняться ветру, как этот тёплый слой сдувает, а организм вынужден снова и снова согревать окружающий воздух.

Чем сильнее ветер, тем быстрее тело теряет тепло. Именно поэтому на открытой остановке можно замёрзнуть гораздо сильнее, чем во дворе между домами, хотя температура совершенно одинаковая.

У этого явления даже есть название — ветровое охлаждение, или wind chill. Именно его учитывают при расчёте того, насколько холодно будет ощущаться погода.

При −5 °C на улице может ощущаться как −12 °C

Разница бывает весьма внушительной. Например, при температуре −5 °C и ветре 20 км/ч (около 5,5 м/с) ощущаемая температура составляет примерно −12 °C. Такой результат получается при расчёте по формуле российского ГОСТа.

Получается, по термометру небольшой мороз, а для открытой кожи условия уже сравнимы с более серьёзным холодом.

Но тут есть важная хитрость. «Ощущается как» — это не настоящая температура воздуха. Термометр по-прежнему покажет −5 °C. И вещи на улице не охладятся до −12 °C только из-за ветра. Он лишь ускоряет их остывание до фактической температуры воздуха.

Ощущаемая температура не всегда совпадает с нашими ощущениями

Строчка «ощущается как» — это расчёт, а не измерение отдельным термометром. Причём разные погодные сервисы могут использовать немного разные формулы.

Как объясняет специалист Гидрометцентра России, на ощущение погоды влияют ветер, влажность и другие условия. В холодное время особенно важен ветер, а летом высокая влажность, наоборот, может заставлять воздух казаться жарче.

Солнце тоже способно сделать прогулку приятнее, чем обещает прогноз. На солнечной стороне улицы бывает заметно теплее, чем в тени. А на открытом мосту ветер может оказаться сильнее, чем в защищённом от ветра дворе.

Поэтому я теперь обращаю внимание ещё и на порывы ветра. Даже при умеренной средней скорости внезапный сильный порыв способен пробрать до костей.

Мокрая одежда и ветер — особенно неприятное сочетание

Если куртка промокла, ноги вспотели или снег растаял внутри ботинок, тело начинает остывать быстрее. Вода ухудшает теплоизоляцию одежды, а испарение влаги дополнительно забирает тепло.

Сильно переохладиться можно даже при плюсовой температуре, если долго находиться на ветру в мокрой одежде. Но есть нюанс: когда на улице +2 °C, а ощущается как −5 °C, это ещё не означает, что открытая кожа обморозится. Сам по себе ветер не может охладить её ниже температуры окружающего воздуха. Это следует из принципа ветрового охлаждения, описанного в российском ГОСТе.

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А вот при настоящем морозе риск уже серьёзнее. По российскому ГОСТу, при ощущаемой температуре от −25 до −34 °C уже существует риск обморожения, а при −35…−59 °C открытая кожа может обморозиться в течение 10 минут. Поэтому полезно заранее знать, как распознать обморожение. Онемение и побеление кожи — тревожные признаки, при которых нужно сразу уходить в тепло и обращаться за медицинской помощью.

От ветра лучше защищает не самая толстая одежда

Можно надеть два шерстяных свитера и всё равно замёрзнуть, если ветер свободно проходит сквозь вязку. А иногда достаточно правильно подобрать верхний слой, чтобы на улице стало гораздо комфортнее.

Вот это действительно помогает:

Непродуваемая куртка. Плотная ткань или специальная ветрозащитная мембрана не дают холодному воздуху свободно проходить внутрь.

Плотная ткань или специальная ветрозащитная мембрана не дают холодному воздуху свободно проходить внутрь. Несколько свободных слоёв. И речь не о толстых и шерстяных, а именно о нескольких. Воздух между ними удерживает тепло, а лишнюю кофту всегда можно снять, если стало жарко. Заядлые походники используют такой подход в своих путешествиях.

И речь не о толстых и шерстяных, а именно о нескольких. Воздух между ними удерживает тепло, а лишнюю кофту всегда можно снять, если стало жарко. Заядлые походники используют такой подход в своих путешествиях. Шапка, шарф и варежки. Особенно важно закрывать уши, шею и кисти. Кстати, варежки обычно сохраняют тепло лучше перчаток.

Особенно важно закрывать уши, шею и кисти. Кстати, варежки обычно сохраняют тепло лучше перчаток. Сухая обувь. Если ботинки ещё влажные после вчерашней прогулки, лучше выбрать другую пару. И не пытайтесь любой ценой высушить их на раскалённой батарее: мы уже разбирали, почему сильный нагрев портит обувь.

И ещё одна простая привычка: учитывайте не только погоду, но и то, сколько времени проведёте на улице. Для короткой прогулки до машины и получасового ожидания автобуса на продуваемой остановке может понадобиться совершенно разная одежда.