Ночью не было мороза, но машина покрылась инеем. Почему?

Вера Макарова

Вечером на улице было +3 °C, ни дождя, ни снега не обещали, а утром лобовое стекло словно в сахарной пудре. Это напоминает утреннюю росу на траве, но вместо капель образуются кристаллы льда. Вся хитрость — в температуре самого автомобиля.

Лобовое стекло автомобиля, покрытое инеем и упавшими листьями

Лобовое стекло автомобиля, покрытое инеем и упавшими листьями

Стекло остывает ниже нуля даже при плюсовой погоде

Прогноз показывает температуру воздуха примерно в двух метрах от земли. А стекло, крыша и капот ночью теряют тепло, излучая его в окружающую среду. Под ясным небом они могут остыть сильнее, чем воздух вокруг.

Поэтому при +2…+3 °C на термометре поверхность лобового стекла вполне может остыть ниже 0 °C. Риск инея существует даже при прогнозируемых 0…+4 °C, особенно в ясную и почти безветренную ночь. Облака замедляют охлаждение, а ветер перемешивает воздух.

Влага оседает из воздуха даже без осадков

Для белого налёта не нужны ни снег, ни дождь. В воздухе всегда есть водяной пар. Когда стекло охлаждается ниже нуля и влаги достаточно, пар может сразу превращаться в крошечные кристаллы льда, минуя стадию капель. Поэтому иней появляется даже на машине, которая вечером была совершенно сухой.

Тонкий слой утреннего инея на лобовом стекле автомобиля на фоне осенних деревьев.

Тонкий слой утреннего инея на лобовом стекле автомобиля на фоне осенних деревьев.

Бывает и иначе: сначала на стекле оседает роса, а затем капли замерзают. Получается уже не пушистый иней, а более плотная ледяная корка. А вот в очень сухом воздухе даже при минусовой температуре белого налёта может не быть.

Асфальт и машина остывают по-разному

Стекло и металл под открытым небом могут остыть до температуры образования инея. Асфальт остаётся теплее благодаря запасённому в покрытии и грунте теплу. Поэтому машина может побелеть, пока дорога рядом ещё сухая.

Под навесом автомобиль нередко остаётся чистым, а на открытой парковке обмерзает. Навес замедляет ночное охлаждение. Именно поэтому иней появляется не на всех поверхностях и даже соседние машины могут выглядеть по-разному.

Наглядный контраст: покрытая инеем автомобильная поверхность, а на заднем плане — дорога и другая машина

Наглядный контраст: покрытая инеем автомобильная поверхность, а на заднем плане — дорога и другая машина

Иней чаще всего заметен перед рассветом

К утру стекло обычно успевает остыть сильнее всего, особенно если ночь ясная и тихая. На открытой стоянке и в низине риск выше, чем под навесом: холодный воздух может скапливаться ближе к земле. А высокая влажность помогает кристаллам расти.

При этом иней на машине не означает, что вся дорога обледенела. Но и обратное неверно: если асфальт во дворе сухой, мост или отдельный участок дороги всё равно может оказаться скользким.

Навес и сухой салон защищают стёкла

Лучший вариант — гараж или навес. Если их нет, поможет защитный чехол на лобовое стекло: он уменьшает ночное охлаждение и мешает образованию инея. Чехол должен быть чистым и хорошо закреплённым.

Защитный чехол на лобовом стекле автомобиля

Защитный чехол на лобовом стекле автомобиля

Лёд с внутренней стороны стекла обычно говорит о сырости в салоне. Её создают мокрые коврики, одежда и снег на обуви. По похожему принципу возникают морозные узоры на окнах. Просушите салон и включайте обдув стекла с подачей свежего воздуха. Кондиционер, если работает, поможет убрать лишнюю влажность.

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Обогрев и пластиковый скребок безопаснее кипятка

Включите штатный обогрев стёкол, нанесите автомобильный размораживатель и аккуратно снимите размягчённый лёд пластиковым скребком. Перед включением дворников проверьте, не примёрзли ли они. Очистить нужно не только маленькое «окошко» перед водителем, но и боковые стёкла, зеркала и фары.

Кипяток и даже тёплую воду на ледяное стекло лучше не лить: от перепада температур оно может треснуть, а вода — снова замёрзнуть.

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