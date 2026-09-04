Что происходит с кожей, если принимать холодный душ

Многие уверены: холодный душ — это стресс и мучение. На самом деле даже прохладная вода способна заметно улучшить состояние кожи, и для этого совсем не обязательно вставать под ледяные струи. Достаточно немного убавить температуру — и эффект вы увидите почти сразу. Вот пять причин попробовать.

Кожа становится свежее почти сразу

Прохладная вода усиливает кровообращение, а вместе с ним к коже приливает больше крови. Именно поэтому лицо после умывания холодной водой выглядит ярче и свежее — эффект появляется буквально за секунды.

Если резко выключить горячую воду тяжело, начните с малого — просто убавьте её напор. Вода не обязана быть ледяной: хватит и прохладной. Так вы получите пользу без шока для тела.

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Снижает стресс, который старит кожу и провоцирует обострения

Прохладный душ влияет не только на то, как кожа выглядит сразу после воды. Холод бодрит нервную систему и помогает организму справляться со стрессом, а хроническое напряжение для кожи — не пустяк: оно способно ускорять её старение и провоцировать обострение некоторых проблем.

Холодная вода также запускает выброс эндорфинов — тех самых «гормонов счастья». Когда стресс снижается, кожа меньше склонна к обострениям — например, при акне, псориазе и дерматите.

Получается сразу два эффекта: кожа дольше сохраняет более свежий вид и меньше реагирует на стресс. К слову, стресс способен ударить и по зрению — об этом мы писали в материале про неожиданные причины потери зрения.

Сужает поры, убирает красноту и отёки

Горячая вода коварна: она смывает с кожи защитный слой, который её оберегает. Прохладная действует наоборот — сужает сосуды, стягивает поры и возвращает коже тонус.

Вместе с этим уходят краснота и отёчность, а лицо выглядит более собранным. Бонус для тех, кто занимается спортом: прохладный душ помогает уменьшить боль в мышцах после тренировки и снять общую усталость.

Приносит облегчение при зуде и раздражении

Горячая вода нередко раздражает кожу: появляется покраснение, зуд, иногда шелушение. Холодная делает ровно противоположное — успокаивает.

Особенно это чувствуют люди с кожным зудом, например при псориазе: прохладный душ приносит им заметное облегчение. Так что дело не в закаливании ради закаливания — иногда это просто способ перестать чесаться и почувствовать себя комфортнее.

Главное — без фанатизма. Начните с тёплой воды и постепенно делайте её прохладнее: телу нужно время, чтобы привыкнуть. А если холодный душ вам совсем не в радость, помните, что даже одно умывание прохладной водой по утрам уже работает на пользу коже.