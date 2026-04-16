Холодный душ по утрам советуют все. Вот почему врачи думают иначе

Холодный душ рекламируют блогеры, фитнес-тренеры и мотивационные спикеры как универсальный способ взбодриться, укрепить иммунитет и даже победить депрессию. Но некоторые врачи предупреждают, что у этой практики есть серьезные ограничения, о которых в соцсетях говорят редко. Что же на самом деле происходит с телом под ледяной водой и кому лучше даже не пробовать?

Что происходит с телом под холодным душем

Когда холодная вода попадает на кожу, организм воспринимает это как стресс. В ответ мозг запускает каскад реакций: выброс адреналина, норадреналина и кортизола. Дыхание учащается, сосуды резко сужаются, сердце начинает биться быстрее. По сути, тело переходит в режим «бей или беги», только вместо реальной угрозы вы стоите под душем.

А дальше начинается самое интересное. Когда вы выключаете воду и тело возвращается к нормальной температуре, сосуды быстро расширяются, и приток крови к органам и тканям увеличивается. По словам хирурга Эльвина Гусейнова в беседе с Газетой.ру, именно этот механизм «сжатие — расширение» лежит в основе большинства полезных эффектов холодного душа, в том числе перечисленных в нашей статье «Холодный душ полезен для здоровья: правда или ложь?».

После того как кожа адаптируется к температуре, в кровь поступают дофамин, серотонин и эндорфины — нейромедиаторы, которые отвечают за хорошее настроение и ощущение энергии. Именно поэтому многие люди отмечают прилив бодрости и улучшение концентрации после холодного обливания.

Чем полезен холодный душ для иммунитета и мышц

Специалист отметил, что спортсмены давно используют холодные обливания для снятия воспаления в мышцах и уменьшения боли после тяжелых тренировок. Холодная вода помогает быстрее восстановиться и снизить мышечное напряжение, и это, пожалуй, наиболее изученный и практически подтвержденный эффект.

Есть и другие плюсы. По данным исследований, на которые ссылается врач, регулярные холодные обливания могут снизить частоту простудных заболеваний. Механизм связан с увеличением количества белых кровяных клеток (лейкоцитов), которые отвечают за борьбу с инфекциями. Также холодная вода стягивает поры и тонизирует кожу, помогая ей дольше оставаться подтянутой.

Важно понимать, что речь идет о регулярной практике, а не о разовом подвиге. Однократное обливание ледяной водой не превратит вас в сверхчеловека с идеальным иммунитетом.

Кому нельзя принимать холодный душ

А вот здесь начинается та часть, которую блогеры обычно опускают. У холодного душа есть четкие противопоказания, и для некоторых людей он попросту опасен.

Главная группа риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкое сужение сосудов под холодной водой вызывает скачок артериального давления, а затем, при согревании, давление снова меняется. Такие «качели» создают серьезную нагрузку на сердце. В зоне риска находятся пациенты с:

гипертензией (повышенным давлением);

гипотензией (пониженным давлением);

ишемической болезнью сердца.

Еще одна неочевидная группа — люди с низким объемом жировой ткани. Подкожный жир работает как теплоизолятор, и если его мало, организм теряет тепло слишком быстро. Результат — гипотермия (переохлаждение), которая проявляется дрожью, спутанностью сознания и общим недомоганием.

Холодный душ при беременности и хронических болезнях

Гусейнов отдельно подчеркнул, что холодные обливания не рекомендованы женщинам в нескольких ситуациях:

во время менструации;

при беременности;

в период грудного вскармливания, потому что холод может спровоцировать воспаление молочных желез.

Также избегать переохлаждения следует людям с низким иммунитетом, злокачественными новообразованиями и заболеваниями вен. Пациентам с хроническими болезнями кожи или дыхательной системы врач рекомендует обязательно проконсультироваться со специалистом перед тем, как начинать закаливание. Холодная вода способна обострить хронические заболевания, и вместо бодрости утро может начаться с визита к врачу.

Как правильно начать закаливание

Даже если у вас нет противопоказаний, бросаться под ледяной душ на пять минут — плохая идея. Начинать закаливание нужно очень постепенно. Не у всех холодный душ вызывает позитивные эмоции, и для некоторых людей это оказывается чистым стрессом, который ухудшает общее состояние.

Закаливание — это не универсальное решение, а практика, которая требует осознанного подхода и учета индивидуальных особенностей организма. Прежде чем включать холодный душ в ежедневный ритуал, стоит честно оценить свое здоровье, и, если есть сомнения, поговорить с врачом.

Холодный душ действительно может укрепить иммунитет, улучшить кровообращение и поднять настроение. Но он не подходит всем подряд — и это нормально. Здоровье не измеряется количеством секунд, проведенных под ледяной водой. Гораздо важнее понимать, как работает собственное тело, и выбирать те методы, которые ему действительно помогают.