Россия почти победила рак: вот на что способна вакцина от меланомы

Вакцина от рака долго казалась чем-то из далёкого будущего: опухоли привыкли лечить операциями, облучением и тяжёлыми препаратами, а не курсом уколов. Но в России такую вакцину уже вводят реальным людям с меланомой, опасной опухолью кожи. Руководитель разработки недавно рассказал, как чувствует себя первый пациент, как лечение переносит второй, почему у части больных вакцина пока не сработает и сколько стоит курс.

Метастазы у первого пациента с меланомой исчезли

Александр Гинцбург руководит Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где когда-то создали «Спутник V». Интервью Газете он дал на следующий день после своего дня рождения: в тот же вечер вышел указ о присвоении ему звания Героя Труда России. По словам Гинцбурга, сильнее всего он чувствует ответственность перед пациентами, которые ждут новую вакцину.

Первый пациент уже закончил курс. Теперь его каждый месяц обследуют в НМИЦ радиологии, которым руководит академик Андрей Каприн. Компьютерная томография там настолько подробная, что видит детали размером в десятые доли миллиметра. Сначала проверяют лимфоузлы, затем всё тело. По словам Гинцбурга, прошло около четырёх месяцев, и новых опухолей не нашли, а метастазы, которые были у пациента раньше, исчезли.

Пациент вернулся домой, но наблюдать его будут ещё примерно три года. Деньги на это выделяет Минздрав: финансирование рассчитано на лечение 120 человек в этом и следующем году и на наблюдение за всеми ними после курса.

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Вакцину собирают по генам конкретного больного

От обычных прививок эта вакцина отличается тем, что её делают для одного человека. Специальная диагностическая система переводит генетические данные больного в конструкцию мРНК, то есть в молекулу-инструкцию, по которой клетки организма сами производят нужный белок.

Чтобы мРНК попала в клетки, её упаковывают в оболочку из липидов, крошечных жировых капсул. Концы молекулы дополнительно обрабатывают ферментами, иначе она не проникнет в клетку, быстро разрушится и не успеет дать белок. Задача всей конструкции в том, чтобы включить Т-киллеры, иммунные клетки, которые уничтожают поражённые клетки. Курс лечения состоит из десяти введений.

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Температура у одного пациента и никакой реакции у другого

Второй пациент сейчас примерно в середине курса. По словам Гинцбурга, он переносит вакцину даже лучше первого: у него не бывает даже небольшой температуры. Почему так, врачи пока не знают и предполагают, что дело в индивидуальной реакции на препарат.

У первого пациента после уколов иногда поднималась температура до 38–38,5 градуса. Ему давали жаропонижающее, и через несколько часов всё приходило в норму. Других побочных эффектов Гинцбург в интервью не называет.

Почему одного случая пока мало для окончательных выводов

Гинцбург прямо говорит, что вакцина работает. Он ссылается на постоянные замеры цитокинов, сигнальных веществ, которые запускают Т-киллеры и управляют их активностью: по его словам, их уровень меняется так, как и предсказывали разработчики.

Всё же это слова руководителя разработки в интервью, а не опубликованные результаты испытаний. Курс полностью завершил один человек, и после лечения прошло всего около четырёх месяцев. При раке важно, вернётся ли болезнь через годы, поэтому пациента и собираются наблюдать три года. Надёжно оценить эффект можно будет, когда наберутся данные по десяткам больных, которых планируют пролечить.

«Холодные» опухоли не пускают внутрь иммунные клетки

Вакцина подходит не всем. Вокруг каждой опухоли есть своё окружение, и врачи делят такие опухоли на «горячие» и «холодные». В «горячую» Т-киллеры могут проникнуть, и прогноз у таких больных лучше. В «холодную» они попасть не могут и скапливаются снаружи.

Из-за «холодных» опухолей части пациентов с меланомой лечение вакциной пока не начинают: иммунным клеткам просто не до чего добраться. Поэтому в центре Гамалеи с помощью той же мРНК-технологии разрабатывают препараты, которые должны «разогреть» опухоль, то есть снять подавление иммунитета и открыть Т-киллерам путь внутрь. Их уже испытывают на животных и проверяют на токсичность вместе с Сеченовским университетом. Применять их вместе с вакциной надеются вскоре после Нового года.

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Шесть пациентов сейчас и 120 в планах

Кроме первых двух пациентов, вакцину уже получили ещё четверо, всего шесть человек. До конца года в Институте имени Герцена планируют пролечить 20 пациентов. Ещё одного начнут лечить в Башкирском государственном медицинском университете: он купил лицензию на диагностическую систему и может сам заказывать мРНК для своих больных. В следующем году там рассчитывают лечить уже десятки людей с меланомой, в том числе по ОМС.

По словам Гинцбурга, на одного человека заложено около семи миллионов рублей, и в эту сумму входят изготовление вакцины и весь курс. Параллельно разрабатывают системы для мелкоклеточного рака лёгких, рака мочевого пузыря и колоректального рака, то есть рака толстой и прямой кишки. Зарегистрировать эти разработки планируют в 2027 году.

Свои липиды и ферменты вместо китайских

Пока все компоненты для липидной оболочки центр закупает в Китае. Сейчас построены два новых цеха, в них монтируют оборудование. В одном будут выпускать липиды, в другом нуклеозидтрифосфаты, «кирпичики», из которых собирается РНК. Ещё один небольшой цех уже запустили: там начинают делать ферменты для синтеза РНК и обработки её концов.

Полностью новые мощности должны заработать к середине 2027 года. Оборудование, по словам академика, сразу везут на монтаж, не оставляя на складе.

«Спутник V» не обновляют, а прививаться от COVID-19 по-прежнему советуют

О другой своей вакцине Гинцбург говорит куда менее оптимистично. Работы по обновлению «Спутника V» фактически заморожены, тогда как американские производители с 2023 года обновили свои вакцины как минимум дважды. Проверку того, насколько хорошо «Спутник V» защищает сейчас, тоже пока не провели.

Прививаться от COVID-19 академик всё равно советует. Болезнь стала протекать легче, но после неё может присоединиться опасная бактериальная инфекция. Особенно важна прививка людям старше 60 лет, а в любом возрасте — людям с астмой, диабетом, лишним весом и сердечной недостаточностью.

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Один пациент без признаков болезни через четыре месяца после курса — хорошая новость, но пока это ранний результат, а не доказанная победа над меланомой. Главное станет ясно через несколько лет, когда врачи увидят, как чувствуют себя все 120 пролеченных пациентов, и когда появятся данные о том, помогает ли вакцина при «холодных» опухолях и других видах рака.