Почему в США таблетки выдают в оранжевых баночках, а в России в блистерах

В американских фильмах и сериалах врачи выдают пациентам лекарства в оранжевых баночках с белой крышкой. Российскому зрителю это кажется непривычным, потому что у нас таблетки обычно продают в картонных коробках с блистерами или в баночках коричневого цвета. Однако, американцы используют оранжевые баночки неспроста, и этому есть несколько причин.

Янтарный пластик задерживает часть света

Цвет американских баночек для лекарств правильнее называть янтарным. Выбрали его не за красоту. В солнечном свете есть ультрафиолет, и он не только обжигает кожу, но и может менять химический состав некоторых веществ, в том числе лекарств.

Если такие таблетки долго лежат на свету, действующее вещество в них понемногу разрушается. Лекарство может стать слабее, а иногда при распаде появляются нежелательные вещества. Оранжевый пластик работает примерно как солнцезащитные очки: значительную часть вредного излучения он задерживает, но остаётся полупрозрачным.

Американское ведомство FDA, которое следит за качеством лекарств и продуктов, в своих рекомендациях упоминает непрозрачные и янтарные ёмкости как способ защиты светочувствительных препаратов. При этом ведомство отмечает, что к свету чувствительны далеко не все лекарства.

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Аптекарь отсчитывает таблетки по рецепту

Сам цвет объясняет, зачем баночка оранжевая, но не то, почему таблетки вообще оказываются в баночке. Здесь дело в том, как устроены американские аптеки. Многие препараты приходят туда в больших заводских упаковках, где бывают сотни таблеток.

Когда человек приносит рецепт, фармацевт отсчитывает ровно столько, сколько назначил врач. Скажем, если назначено по таблетке в день на месяц, в баночку попадёт 30 штук. Сверху наклеивают этикетку с именем пациента, названием и дозировкой лекарства, инструкцией по приёму и данными аптеки.

Стандартные флаконы удобны тем, что выпускаются в разных размерах и подходят для множества препаратов. Но пересыпают не всё: некоторые лекарства должны оставаться в заводской упаковке, например потому, что боятся влаги.

Крышка «надавите и поверните» появилась из-за отравлений детей

Вторая заметная деталь — толстая белая крышка, на которой иногда написано Push Down & Turn, то есть «надавите и поверните». Открыть её неудобно, и это сделано специально.

В середине XX века в Северной Америке дети часто случайно травились лекарствами. Ребёнок находил оставленный взрослыми флакон и мог принять таблетки за конфеты. Канадский педиатр Анри Бро занимался этой проблемой и участвовал в создании защитной крышки, которая появилась в 1967 году.

В 1970 году в США приняли закон о защитной упаковке от отравлений (Poison Prevention Packaging Act). Со временем для большинства рецептурных лекарств, которые принимают внутрь, стала обязательной упаковка, которую ребёнку трудно открыть. Важно, что закон требует именно защиты от детей, а не оранжевого цвета.

Янтарная баночка защищает не от всего

Если свет вредит лекарствам, логично спросить, почему бы не делать флаконы полностью чёрными или белыми. Ответ простой: сквозь янтарный пластик видно содержимое. Можно, не открывая крышку, понять, остались ли таблетки и примерно сколько.

Но у такого компромисса есть цена: защита получается частичной. Баночка не спасает от жары, влажности и всех видов излучения. Особенно чувствительным препаратам нужна другая упаковка, например полностью непрозрачная или герметичный блистер. Поэтому пересыпать любое лекарство в стандартную янтарную баночку небезопасно.

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Оранжевый флакон стал символом рецептурных лекарств в кино

Теперь понятно, откуда эти баночки в аптеках. А в фильмах их так много потому, что американский зритель узнаёт такой флакон сразу. Режиссёру не нужно показывать название препарата: всем ясно, что это лекарство по рецепту.

С помощью баночки удобно показать состояние героя. Персонаж носит её в кармане, глотает таблетки после тяжёлого разговора или вдруг обнаруживает, что они закончились. В психологических триллерах флакон добавляет тревоги. Есть и простая причина: яркий оранжевый хорошо заметен в кадре, особенно на тёмном фоне.

При этом сам цвет ничего не говорит о том, насколько сильное или опасное лекарство внутри: в таких баночках выдают самые разные рецептурные препараты. Роль в кино — следствие популярности упаковки, а не причина, по которой аптеки когда-то выбрали этот цвет.

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В России чаще продают заводские блистеры в коробках

Разница с Россией не в том, что американским лекарствам нужна особая защита, а нашим нет. Просто у нас принят другой способ продажи: готовая упаковка на 10, 20 или 30 таблеток, где блистер лежит в картонной коробке. Такая упаковка тоже защищает препарат от внешней среды.

У блистера есть своё преимущество: таблетки достают по одной, и остальные не трогают руками и не оставляют на воздухе. В США блистеры и непрозрачные заводские флаконы тоже есть, просто аптечные янтарные баночки получили там особенно широкое распространение.

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Отсюда практический совет для любой страны: если лекарство продаётся в блистере или тёмном заводском флаконе, его лучше там и хранить. Производитель выбирает упаковку под конкретный препарат, и перекладывать таблетки в любую подходящую по размеру баночку не стоит.