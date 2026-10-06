Существует ли лекарство от чумы и насколько оно помогает

Чума не исчезла, и по-прежнему встречается в некоторых регионах мира. Например, в октябре 2026 года в интернете заговорили о вспышке этой болезни в Иркутске, но Роспотребнадзор опроверг эту информацию. А в 2024 году американский мужчина заразился бубонной чумой от кошки. Врачи знают, как с ней бороться, и делают это уже много десятилетий. Однако есть нюанс, из-за которого лечение не всегда срабатывает.

Чуму лечат антибиотиками с 1947 года

Чуму вызывает не вирус, а бактерия Yersinia pestis, её ещё называют чумной палочкой. Против бактерий работают антибиотики, поэтому при своевременном лечении человек может полностью выздороветь.

Пока антибиотиков не было, врачи почти ничего не могли сделать: изолировали больных, боролись с блохами и старались поддержать организм. Чтобы спастись, люди пробовали самые жуткие и бесполезные средства. Всё изменилось в 1947 году, когда чуму начали лечить стрептомицином.

Одной особой «противочумной таблетки» не существует. Сегодня врачи выбирают из нескольких антибиотиков:

стрептомицин и гентамицин;

доксициклин;

ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин и другие.

Какой препарат подойдёт, зависит от формы болезни, возраста и состояния пациента, а также от того, к каким лекарствам чувствительна бактерия. Тяжёлым больным дополнительно ставят капельницы, дают кислород и препараты для поддержки давления, а иногда подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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Лёгочная чума без лечения убивает примерно за сутки

ВОЗ пишет, что чума хорошо лечится антибиотиками, если её вовремя распознать. Быстрее всего развивается лёгочная форма: без лечения человек может умереть уже через 18–24 часа после первых симптомов.

Поэтому, если врачи серьёзно подозревают чуму, они не ждут несколько дней, пока придут результаты анализов. У больного берут материал для лаборатории и сразу начинают лечение. Лекарство от чумы есть, но если его дали слишком поздно, человек может погибнуть.

Бубонная, септическая и лёгочная формы болезни

Самая известная форма — бубонная, которую некоторые эксперты считают самой смертоносной инфекцией в истории человечества. Обычно человек заражается, когда его кусает заражённая блоха. После этого воспаляются ближайшие лимфоузлы и превращаются в крупные болезненные припухлости — бубоны. Если бактерия попадает в кровь, развивается септическая чума, а если в лёгкие — лёгочная.

Как и говорилось выше, лёгочная чума опаснее остальных, потому что передаётся от человека к человеку: при кашле и тесном общении. Поэтому больных с подозрением на неё изолируют. А вот бубонная чума не разносится по городу, как грипп: ею обычно заражаются от животных и их блох.

Смертность от чумы упала с 66 до 11 процентов

До того как появились эффективные антибиотики, в США умирали около 66% зарегистрированных больных. В 1990–2010 годах, когда больных уже лечили, смертность снизилась примерно до 11%.

Похожую цифру называет и ВОЗ: с 2019 по 2025 год ей сообщили о 3847 подозрительных случаев чумы и 423 смерти. Больше всего заболевших в Демократической Республике Конго и на Мадагаскаре. Но это средний показатель. Для конкретного человека риск зависит от формы болезни и от того, как быстро он попал к врачу.

Вакцина и антибиотики после опасного контакта

В России до сих пор прививают от чумы. Используют живую вакцину на основе ослабленной чумной палочки, но делают её не всем. Прививку получают люди, которые живут или работают рядом с природными очагами, когда этого требует обстановка, а также сотрудники лабораторий, работающие с возбудителем. Прививать можно с двух лет, защита держится примерно год. Например, в Республике Алтай в 2026 году собирались привить больше 14 тысяч человек.

Если человек тесно общался с больным лёгочной чумой или контактировал с заражёнными тканями, врач может назначить ему антибиотик заранее, ещё до симптомов. ВОЗ рекомендует такой курс продолжительностью около семи дней. Покупать антибиотики «на всякий случай» и пить их без назначения врача ВОЗ не советует.

Устойчивые к антибиотикам штаммы пока редкость

В целом чумная палочка по-прежнему поддаётся обычным антибиотикам. Однако учёные уже находили отдельные штаммы, то есть разновидности бактерии, на которые некоторые препараты не действуют. Поэтому лаборатории проверяют, к каким лекарствам чувствительна бактерия у конкретного больного.

«Суперчумы», которую нечем было бы лечить, пока нет. У врачей есть несколько групп антибиотиков, и если не помогает один препарат, это не значит, что не помогут и остальные.

В России 11 природных очагов чумы

Полностью избавиться от чумы невозможно: бактерия живёт среди диких грызунов, а от животного к животному её переносят блохи. В 2025 году страны сообщили ВОЗ о 183 подозрительных случаях чумы, из которых 113 были указаны как подтверждённые. Умер 31 человек, поэтому летальность среди подозрительных случаев составила около 17%. Это выше среднего показателя за 2019–2025 годы — около 11%, но доля смертей заметно меняется от года к году.

В России 11 природных очагов чумы, например на Алтае, в Тыве, на Кавказе, в Прикаспии и Забайкалье. Это значит, что бактерия живёт там среди животных, а не что люди постоянно болеют. С 2017 по 2025 год ни одного случая чумы у людей в России не зарегистрировали. Последний раз на Алтае заболел непривитый ребёнок в 2016 году: он помогал разделывать сурка. Болезнь быстро распознали, начали лечение, и ребёнок выжил.

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В отличие от времён «Чёрной смерти», сегодня известно, что вызывает болезнь и как она передаётся. За грызунами и блохами в очагах следят, людей из групп риска прививают, а больных изолируют и лечат. Поэтому чума остаётся опасной инфекцией, но смертным приговором больше не считается, если вовремя обратиться к врачу.