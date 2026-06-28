Сможете решить 8 задач, которые задавали на собеседованиях в Google?

Представьте, что вы пришли на собеседование в Google в начале 2000-х. Тогда это было лучшее место работы на планете, попасть туда было крайне сложно, а интервьюер вдруг с улыбкой спрашивал: «Вас уменьшили до размера пятицентовой монетки и бросили в пустой блендер. Лезвия включатся через 60 секунд. Что вы будете делать?» Считалось, что такие задачи показывают сырой интеллект, креативность и умение сохранять хладнокровие под давлением. Кандидатов спрашивали, сколько мячей для гольфа поместится в автобус и почему канализационные люки круглые. Эти странные головоломки Google использовал при найме много лет — пока в 2013 году не выяснилось, что они почти ничего не предсказывают. Разберём самые известные задачи — и заодно поймём, почему от них в итоге отказались.

Зачем Google задавал головоломки на собеседованиях

Идея была простая и на первый взгляд логичная: дать человеку нестандартную задачу, у которой нет заранее выученного ответа, и посмотреть, как он думает. Не что он знает, а как рассуждает, когда привычные шаблоны не работают.

Такие вопросы делятся на несколько типов. Одни требуют чистой креативности, другие — аккуратного счёта и логики, третьи проверяют, не паникует ли человек, когда задача звучит дико. Все они задумывались как тест «нестандартного мышления», и именно поэтому Google прославился ими на весь мир.

Проблема в том, что красивая идея на практике не сработала. Но прежде чем перейти к разбору полётов, давайте честно проверим себя на нескольких классических задачах.

Как выбраться из блендера, когда ты размером с монету

Это, пожалуй, самая странная головоломка из списка — и при этом ответ обманчиво прост. Подсказка спрятана в физике, а не в смекалке про лезвия и кнопки.

Когда вы уменьшаетесь примерно в 90 раз, ваша масса падает гораздо быстрее, чем мышечная сила. Соотношение силы к весу резко вырастает — именно поэтому блоха или мышь прыгают на высоту, в десятки раз превышающую их собственный рост. Так что правильный ответ: просто выпрыгнуть из блендера. Маленькому существу это вполне по силам. Это наглядный пример так называемых законов масштабирования — почему мелкие животные относительно сильнее крупных.

Как четырём людям перейти мост за 17 минут

Классическая задача на оптимизацию. Четыре человека должны перейти мост, но идут с разной скоростью: первый — за 1 минуту, второй — за 2, третий — за 5, четвёртый — за 10. По мосту одновременно могут идти только двое, и им нужен один фонарик, который кто-то должен возвращать обратно.

Ловушка в том, чтобы сделать самого быстрого «челноком» и гонять его туда-сюда. Этот вариант даёт 19 минут — и проигрывает. Выигрышная стратегия — отправить двух самых медленных вместе, чтобы их время «накладывалось» друг на друга. Порядок такой:

Идут первый и второй: 2 минуты

Первый возвращается с фонариком: 1 минута

Идут самые медленные, третий и четвёртый: 10 минут

Второй возвращается: 2 минуты

Снова идут первый и второй: 2 минуты

Итого ровно 17 минут. Главная идея: два самых медленных человека должны идти одновременно, иначе вы дважды теряете много времени.

Сколько мячей для гольфа поместится в школьный автобус

Это целый жанр вопросов на прикидку. Сюда же относятся «сколько вы возьмёте за мытьё всех окон в Сиэтле» и «сколько заправок в Манхэттене». Строго правильного ответа здесь нет — есть диапазон разумных оценок, и весь смысл в том, как вы рассуждаете.

Логика примерно такая. Берём салон автобуса размером около 35 футов в длину, 7,5 в ширину и 6,5 в высоту — это примерно 2,95 миллиона кубических дюймов. Мяч для гольфа имеет объём около 2,5 кубического дюйма. Дальше два важных уточнения: сиденья, поручни и место водителя съедают место, поэтому полезными остаются примерно 75% объёма, а ещё шары — это сферы, и между ними остаются пустоты. Плотность случайного заполнения пространства сферами составляет около 64%.

Итак, 2 948 400 кубических дюймов × 0,75 × 0,64 ÷ 2,5 ≈ 566 000 мячей для гольфа. А разумный ответ может лежать где-то между 350 и 600 тысячами. Важна не цифра, а ход мысли — умение разбить задачу на понятные допущения.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Сколько раз в сутки стрелки часов пересекаются

Задача кажется простой, но в ней легко ошибиться из-за полудня и полуночи. Проще всего превратить её в геометрию.

Циферблат — это круг. Минутная стрелка проходит 360 градусов в час, часовая — только 30 градусов в час (360 разделить на 12). Значит, минутная стрелка догоняет часовую со скоростью 330 градусов в час. Совпадение происходит каждые 12/11 часа, то есть чуть реже раза в час — и за сутки стрелки накладываются друг на друга 22 раза, а не 24, как может показаться.

Монетка выпала орлом 560 раз из 1000: возможна ли такая вероятность?

Случайность устроена хитрее, чем кажется. Никто не ждёт ровно 500 орлов из 1000 бросков — но насколько большим может быть отклонение, чтобы его всё ещё считать нормальным?

Здесь помогает понятие стандартного отклонения — это типичный «разброс» вокруг среднего значения. Для повторяющихся событий с ответами «да» или «нет», подобных этому, оно считается как корень из произведения числа бросков на вероятность орла и вероятность решки: √(1000 x 0,5 x 0,5) ≈ 15,8. Нормальный разброс — около 16 орлов в любую сторону. По сути, можно предположить, что все значения в диапазоне от 500 до 500 плюс-минус 16 будут нормальными. А 560 — это отклонение больше чем втрое от ожидаемого, то есть больше трёх стандартных отклонений. Такой результат уже не похож на честную монетку.

100 неверных мужей: что случится после слов королевы

В деревне 100 неверных мужей. Что произойдет, если королева объявит, что хотя бы один из них изменял? Это одна из самых жёстких головоломок списка — и заодно красивая иллюстрация того, что в логике называют общим знанием. В деревне живут 100 супружеских пар. Некоторые мужья тайно изменяют. Каждая жена знает обо всех неверных мужьях, кроме собственного. Если жена понимает, что её муж изменил, в полночь она выгоняет его на улицу. Все жены очень умны. Все мужья хранят свою тайну.

Однажды королева объявляет на всю деревню: в городе есть как минимум один неверный муж. Скольких мужей выгонят и когда?

В деревне каждая жена может узнать, изменял ли муж другой женщины. Но ни одна жена не знает, изменял ли её собственный муж. Поэтому в деревне, где 100 неверных мужей, каждая жена видит 99 неверных мужей. Но каждая жена думает: «Может быть, мой муж невиновен, а виноваты только эти 99 мужчин».

Заявление королевы может показаться бесполезным, ведь все знают, что в деревне есть обманщики. Но тут есть тонкость: объявление превращает личное знание в общее — теперь каждый знает, что знают все.

Представьте, что был бы только один муж-изменщик. Его жена не видела бы других изменников. После того как королева скажет, что хотя бы один муж ей изменял, она поймет, что это был её муж. И она выгонит его в первый же день.

Если изменников двое, каждая из жён видит одного и думает: «Может быть, изменяет только один». Если бы это было так, другая жена начала бы действовать в первый же день. Но когда проходит первый день и никого не выгнали, обе жены понимают, что изменщиков должно быть больше одного. И каждая понимает, что её муж тоже виноват. На второй день обоих мужей выгоняют.

Эта логика продолжается дальше. При 100 неверных мужьях каждая жена видит 99 виновных. Она ждет 99 дней, чтобы узнать, как поступят жены этих 99 мужчин. Когда ничего не происходит, она понимает, что должен быть и сотый изменник — ее собственный муж. Таким образом, в течение 99 дней ничего не происходит. Затем, на 100-й день, всех 100 мужей выгоняют одновременно.

100-этажное здание и 2 яйца

Ещё одна непростая задача. У вас есть ровно 2 одинаковых яйца, и вам нужно определить максимальную безопасную высоту, с которой можно сбросить их со 100-этажного здания. Если вы сбросите яйцо с высоты одного этажа, оно уцелеет. Существует самый высокий этаж, с которого можно сбросить яйцо так, чтобы оно не разбилось. Если сбросить яйцо с высоты выше этого этажа, оно разобьется. Вам нужно найти этот этаж, сделав как можно меньше сбросов.

Перебор по одному этажу даёт до 100 бросков — слишком много. Старт с 50-го тоже плох: если яйцо разобьётся, придётся проверять этажи с первого по сорок девятый по одному. Минимальное число бросков — 14. Первое яйцо бросают с 14-го этажа, и если оно разбивается, вторым проверяют этажи с 1-го по 13-й по очереди.

Если яйцо уцелело, следующий бросок делают с 27-го этажа (14 плюс 13), затем с 39-го (плюс 12) и так далее — каждый раз поднимаясь на один этаж меньше. Почему именно 14? Если задачу можно решить за X бросков, то шаги должны идти как X, X−1, X−2 и так далее до 1, а их сумма обязана покрыть все 100 этажей. При X = 13 сумма доходит только до 91 этажа, а значит, нужного запаса не хватает — поэтому X равен 14.

Соотношение мальчиков и девочек, если семьи рожают до первого сына

В некой стране семьи очень хотят сыновей. Если рождается девочка, пробуют снова — и так до тех пор, пока не появится мальчик, после чего останавливаются. Каким будет соотношение мальчиков и девочек?

Первый инстинкт подсказывает, что мальчиков станет больше, ведь семьи останавливаются только на сыне. Но это ловушка: каждое рождение остаётся событием с шансом 50 на 50. Это один из тех парадоксов вероятности, в которых интуиция легко подводит. Правило остановки меняет размер семьи, а не вероятность отдельного рождения. Представьте себе 1000 семей и попробуйте просчитать различные варианты — в итоге вы получите соотношение 1:1.

Почему Google отказался от этих головоломок

А теперь главное. В 2013 году отдел по работе с персоналом Google фактически закрыл эпоху брейнтизеров. Внутренний анализ показал, что они почти не предсказывали, насколько хорошо человек будет работать, — их назвали пустой тратой времени.

Вместо этого компания перешла к структурированным интервью, рабочим заданиям и понятным критериям оценки. Интервьюеры должны были задавать вопросы, связанные с реальной работой, и сверять ответы с заранее заданными мерками. Google сосредоточился на четырёх качествах: знаниях по профессии, общих когнитивных способностях, лидерстве и так называемой «гугловости» — сочетании скромности, спокойного отношения к неопределённости и чувства ответственности.

У старых задач обнаружился скрытый изъян. Они создавали у интервьюера ощущение, что он распознаёт гениальность, хотя на деле часто награждали тех, кто уже решал похожие задачи раньше. То есть проверяли не ум, а насмотренность и культурный багаж. А даже если человек действительно блестяще рассуждал, это вовсе не гарантировало, что из него выйдет хороший коллега с нормальной рабочей этикой.

Парадокс в том, что после отмены головоломки стали только популярнее: они до сих пор гуляют по интернету, и некоторые компании, судя по всему, продолжают их использовать. Как развлечение и тренажёр для ума они по-прежнему хороши — учат разбивать сложную задачу на простые допущения, видеть законы масштабирования и не бояться странных формулировок.

Главный вывод тут даже не про Google, а про то, как мы оцениваем интеллект. Умение красиво посчитать мячи в автобусе или выпрыгнуть из блендера говорит об интеллекте, но почти ничего не говорит о том, каким человек будет в команде.