Как понять, что вы умный человек: признаки, которые признает наука

Каждый человек боится прослыть невеждой, поэтому старается быть, или хотя бы казаться умнее. Но по одному признаку понять, что человек умный, нельзя. В интернете можно найти утверждения, что любители рока умнее рэперов. Но даже если такие исследования проводились, в большинстве своем такие утверждения это брехня из тиктока. Но что же такое умный человек с точки зрения науки? Есть ли какие-либо признаки развитого ума?

Два типа интеллекта человека

Если смотреть на то, как ученые исследует умственные способности человека, можно быстро понять, что они делят интеллект на два типа.

Первый — это способность решать новые задачи и видеть закономерности. В науке ее называют подвижный интеллект.

Второй — это накопленный багаж заний: словарный запас, эрудиция, профессиональные знания. Этот тип интеллекта ученые называют кристаллизовавшийся интеллект.

Это разные, но связанные вещи: первый тип интеллекта помогает быстро соображать, а второй — опираться на опыт.

Дальше расскажу про список признаков, которые исследования действительно связывают с умом. Важно отметить, что каждый по отдельности мало о чем говорит. Сила в том, что у умного человека они обычно встречаются вместе.

Умение быстро разбираться в новом

Самый сильный бытовой признак ума — не много знать, а быстро разбираться в незнакомых темах. Вы открыли новую программу, игру, чужой код или сложную статью и довольно быстро поняли что тут главное, какие правила, где подвох и что можно обобщить.

Это как раз про подвижный интеллект. Умный человек не зубрит инструкцию, а строит в голове модель происходящего и соотносит ее с уже имеющимися знаниями. Если вам не нужно объяснять одно и то же десять раз, это хороший знак. Достаточно показать принцип, и дальше вы догадываетесь сами.

Развитая рабочая память

Рабочая память — это способность держать в голове несколько данных и одновременно ими работать. Не просто помнить номер телефона пять секунд, а удерживать условия задачи, исключения, связи и контекст, и при этом делать вывод.

Например, вы читаете сложный текст и не теряете нить. Слушаете спор и помните, кто что утверждал. Планируете проект, держа в голове сразу структуру, сроки и десяток деталей. Исследования показывают, что рабочая память и подвижный интеллект сильно связаны, хотя это и не одно и то же.

Но если вы иногда забываете, куда положили ключи, это не приговор. Чаще это усталость, стресс или перегруз, поэтому мозг просто решил сэкономить энергию. К уровню интеллекта это отношения почти не имеет.

Сомнение в своих ответах

Хороший признак ума — когнитивная рефлексия, то есть способность остановиться и проверить ответ. Мозг любит мгновенно выдавать «очевидное» решение, даже когда оно неверное. Умный человек чаще ловит себя на мысли:

Подожди, слишком просто, где тут подвох?

Для этого придумали специальный тест на когнитивную рефлексию. Он проверяет именно умение подавить быстрый, но ошибочный ответ и включить аналитическое мышление.

Исследования связывают эту черту с интеллектом, числовыми способностями и рациональным мышлением. Но она не сводится полностью к IQ. Это отдельный навык: уметь сказать «мой первый ответ мог быть неправильным» и проверить ее.

Любознательность и потребность в мышлении

Есть черта, которую называют потребностью в мышлении. Это не когда человек включает умные лекции во время еды, а настоящее удовольствие от сложных задач, анализа и поиска причин.

Крупный метаанализ в журнале PNAS показал, что интеллект, любознательность и потребность в мышлении положительно связаны с когнитивными способностями. Отдельные научные работы добавляют, что любознательность заметно влияет и на результаты в учебе.

Проще говоря, умному человеку мало знать ответ — ему важно понять, почему ответ именно такой.

Умение объяснять сложное простыми словами

Ум часто проявляется не в том, что человек сыплет терминами, а в том, что он умеет сделать сложное простым. Для этого нужны знания, абстрактное мышление, рабочая память и умение отделять главное от мусора.

Если кто-то объясняет квантовую физику, экономику или медицину так, что вы поняли суть без ощущения, будто вас огрели учебником, это сильный признак разбирающегося в теме человека. Тут, правда, есть две ловушки: можно быть умным и объяснять плохо, а можно красиво говорить и нести уверенную чушь.

Умение замечать слабые места в аргументах

Умный человек часто видит, где в рассуждении что-то не сходится. Например, он замечает, что нарушена причинно-следственная связь, вывод не следует из данных, а источник слабый. Это близко к рациональному мышлению, но здесь важная оговорка, что интеллект и рациональность — не одно и то же.

Исследователь Кит Станович прямо подчеркивает, что тесты интеллекта не полностью измеряют рациональность и склонность избегать ошибок в мышлении. Поэтому можно быть очень умным и при этом верить в откровенную дичь. Это может произойти, если включается идеология, страх, эго или просто желание, чтобы реальность была поприятнее.

Кстати, на этом держатся многие живучие мифы — например, вера в в сглаз и порчи.

Развитое чувство юмора

Юмор сам по себе не доказывает интеллект, но создание хорошей шутки требует серьезной умственной работы. В этом непросто деле нужно связать далекие темы, понять контекст, выдать неожиданный поворот и подобрать точные слова.

Также есть свидетельства того, что удовольствие от сложных мрачных шуток связаны с более высокими вербальными и невербальными показателями интеллекта и уровнем образования. Но речь именно о сложном юморе со смысловой обработкой, а не о репосте мема «жиза». Тупо материться, как известно, может и табуретка, если ее научить.

Умение создавать новые идеи

Креативность связана с интеллектом, но не так грубо, как любят писать в мотивационных постах. Метаанализ 2021 года нашел связь между результатами тестов интеллекта и творческими достижениями. Крреляция была около 0,16. То есть интеллект помогает, но сам по себе не делает человека креативным.

Умение учиться на ошибках

Один из самых практичных признаков ума — способность делать выводы из своих ошибок. Это не то же самое, что не иметь позиции. Наоборот, у умного человека позиция есть, но она не прибита гвоздями к самооценке.

Исследования показывают, что умение не застревать на первом ответе и проверять ход мысли это отдельная характеристика, связанная с интеллектом, но не совпадающая с ним полностью. Проще: если вы можете сказать что были неправы без ощущения, что вас публично казнили, это хороший знак. Редкий, почти музейный.

Какие признаки ума это миф

А теперь о том, что в интернете раздули, но наука не подтверждает. Эти маркеры гения либо слабые, либо вообще не работают:

Поздно ложиться спать.

Хронотип связан с разными факторами, но вывод «я сова, значит умный» — это не наука, а попытка оправдать ютуб в 3:40 ночи. Беспорядок на столе.

Иногда это творческий хаос, а иногда стол просто похож на место преступления. Доказательством ума он не служит. Одиночество.

Умные люди бывают интровертами и экстравертами, общительными и нет. В общем, не верим. Мат, сарказм и черный юмор.

Сложный юмор может быть связан с умом, но грубость без смысловой игры — нет. Высокие оценки и дипломы. Они могут быть связаны с интеллектом, но зависят и от дисциплины, среды, денег, здоровья и умения играть по правилам.

Можно ли считать себя умным без теста IQ

Честная формула звучит так: человек, скорее всего, умный, если у него регулярно совпадает сразу несколько признаков. Он быстро разбирается в новом, держит в голове сложные условия, проверяет первый ответ, любит копать глубже, замечает слабые места в аргументах, понятно объясняет сложное. Также он придумывает полезные идеи, умеет менять свое мнение после фактов и видит системы, а не отдельные детали.

Но тут есть подвох. Окончательно это проверяется не самонаблюдением, а нормальными тестами и задачами. Самооценка у людей часто работает как зеркало в примерочной: вроде ты Аполлон, а потом включают нормальный свет.

В общем, ум — это не один эффектный признак, а набор привычек мышления. И хорошая новость в том, что почти все они тренируются, если регулярно сомневаться в очевидном, разбираться глубже и не бояться признавать ошибки.