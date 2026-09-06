Как пить больше воды и зачем это вообще нужно. Вот несколько простых способов

Вера Макарова

Наше тело на 50-70% состоит из воды, и без неё не работает буквально ни одна клетка. При этом большинство людей пьёт меньше, чем нужно, а потом удивляется усталости и головной боли. Хорошая новость: чтобы пить больше, не нужны ни сила воли, ни жёсткий график. Достаточно нескольких простых привычек, которые незаметно встроятся в обычный день.

7 простых способов пить больше воды и поддерживать водный баланс. Фото.

7 простых способов пить больше воды и поддерживать водный баланс

Почему воду нельзя заменить ничем другим

Вода — это не просто жидкость для утоления жажды. Она входит в состав крови, которая разносит питательные вещества по клеткам и забирает всё лишнее в почки, откуда отходы выводятся с мочой. Через пот вода помогает телу не перегреваться, а суставам — двигаться плавно, без сухого трения.

Мы теряем воду постоянно — с потом, дыханием, мочой и стулом. Если тратим больше, чем получаем, тело начинает работать вполсилы. Отсюда знакомые многим симптомы обезвоживания: головная боль, головокружение, запоры, усталость и рассеянность. Обезвоживание бьёт даже по настроению и памяти. Если дело именно в лёгком обезвоживании, после воды самочувствие обычно улучшается.

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Количество воды, нужное на самом деле

Знаменитое правило про два литра воды в день — упрощение. В среднем женщина получает около 2,2 литра воды в день из напитков, а мужчина — около 3 литров. Причём речь именно о жидкости в целом, а не только о чистой воде из стакана.

Важная деталь: ещё около 20% воды мы получаем из еды — прежде всего из овощей и фруктов. Так что суп, огурцы и арбуз тоже идут в зачёт. А ещё встречается простой ориентир: 30–35 мл жидкости на килограмм веса, но считать это универсальной нормой не стоит.

Норма — вещь индивидуальная, и в некоторых ситуациях воды нужно заметно больше:

  • Физическая нагрузка. Любое движение, от которого потеешь, требует восполнить потерянную жидкость.
  • Жара и высота. Чем жарче и влажнее, тем сильнее потеешь. А в горах — на прогулке, лыжах или в поездке на высоту — обезвоживание наступает быстрее.
  • Болезнь. При температуре, рвоте или расстройстве желудка тело стремительно теряет воду, и её надо активно восполнять.
  • Беременность и кормление. В эти периоды в организме идёт куда больше процессов, и жидкости нужно больше.

Еда, которая поит не хуже стакана

Самый незаметный способ добрать воду — есть сочные продукты. Арбуз, например, на 92% состоит из воды. Огурцы, дыня, помидоры и другие водянистые овощи и фрукты работают так же. Неудивительно, что после большой порции арбуза часто хочется в туалет.

Арбуз почти полностью состоит из воды и вдобавок даёт электролиты

Арбуз почти полностью состоит из воды и вдобавок даёт электролиты

В такой еде есть и натуральные электролиты — например, магний и калий. Они участвуют в поддержании водно-солевого баланса. То есть перекус арбузом летом — это не только вкусно, но и часть питьевого режима.

Хитрости, которые заставят пить чаще

Чаще всего воды не хватает по банальной причине: о ней просто забываешь. Вот приёмы, которые снимают эту проблему:

  1. Ставьте напоминания. Простой будильник или напоминалка в календаре каждый час с текстом «пора попить» отлично работают, пока привычка не станет автоматической.
  2. Заведите большую бутылку. Ёмкость примерно на литр и можно даже с трубочкой, это удобнее обычного стакана и проще пить понемногу в течение дня. Начните с одной полной бутылки в день и постепенно доведите до двух.
  3. Готовьте воду с вечера. Наполните бутылку на ночь и уберите в холодильник. Утром в суете не придётся искать время — прохладная вода уже ждёт.
  4. Держите воду под рукой. Пусть бутылка всегда стоит рядом — на столе, в сумке, в машине. Отпивайте понемногу в течение дня и доливайте по мере необходимости.

Так пить воду проще: меньше поводов откладывать стакан на потом. Только летом не оставляйте бутылку воды в машине на жаре.

Всегда берите бутылку воды с собой, ставьте рядом во время работы и отдыха — этот лайфхак работает 100%. Фото.

Всегда берите бутылку воды с собой, ставьте рядом во время работы и отдыха — этот лайфхак работает 100%

Действия на случай, если чистая вода надоела

Не всем нравится вкус обычной воды — и это нормально. Чтобы не заскучать, добавьте немного вкуса. Ломтик лимона, лайма или грейпфрута делает напиток интереснее, не превращая его в лимонад. Можно капнуть чуть-чуть 100-процентного фруктового сока — этого достаточно, чтобы вода стала приятнее.

Когда есть выбор, берите воду. Вместо сладкой газировки или большого стакана кофе с сиропом возьмите обычную или газированную воду — в ней ноль калорий. Кстати, если сомневаетесь в качестве того, что течёт из крана, есть самые простые способы проверить качество воды в домашних условиях.

Главный сигнал, который нельзя игнорировать

Самый очевидный ориентир — ощущение жажды. Так организм сообщает, что ему не хватает жидкости. Не стоит доводить себя до сухости во рту: почувствовали жажду — попейте.

Пить достаточно воды — простая привычка, которая помогает поддерживать нормальное самочувствие, концентрацию и пищеварение. А начать можно прямо сейчас — со стакана воды рядом с вами.

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