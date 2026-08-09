7 повседневных привычек, которые разрушают зубы почти как сладости

Мы привыкли считать, что зубы портятся от сладкого и плохой чистки. Действительно, кариес часто возникает именно из-за сладостей и плохой гигиены полости рта. Но стоматологи говорят, что причина не всегда только в этом. Существуют привычки, которые мы повторяем каждый день и даже не замечаем, как они по чуть-чуть разрушают эмаль. И некоторые из них могут показаться вам безобидными.

Постоянно перекусывать и понемногу есть сладкое

Для здоровья эмали имеет значение не столько объем сладкого, сколько частота его попадания в рот. Бактерии зубного налета питаются углеводами и выделяют кислоты, которые вымывают минералы из зуба. Эксперты из Сеченовского университета объясняют, что слюне требуется около двух часов для полной нейтрализации этих кислот. Если вы постоянно пьете чай с сахаром, жуете крекеры или рассасываете леденцы, кислая среда во рту сохраняется практически непрерывно, не давая эмали шанса на восстановление.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Пить газировку, сок или энергетик маленькими глотками

В сладкой газировке, энергетиках и соках кроется двойная угроза. Сахар кормит вредных бактерий, а агрессивные кислоты напрямую разрушают поверхность зуба. По данным Роспотребнадзора, свободные сахара из жидких продуктов со временем делают эмаль рыхлой и беззащитной. Самый разрушительный сценарий — поставить бутылку лимонада рядом и потягивать ее часами.

Каждый новый глоток заново снижает кислотность, увеличивая время химического повреждения. Если вы любите фруктовые морсы или спортивные напитки, лучше выпивать их за один раз вместе с едой, а не использовать вместо воды для утоления жажды.

Сильно давить на щетку и выбирать жесткую щетину

Многие руководствуются логикой «чем сильнее тру, тем белее будет», но это огромная ошибка. Чрезмерное давление не избавляет от стойкого налета, зато стирает ткани возле шеек зубов и сильно травмирует десны. Со временем это приводит к оголению корней, острой реакции на холодное и клиновидным дефектам, заметным «ступенькам» у основания зуба.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что особенно опасны быстрые горизонтальные движения жесткой щетиной. Чтобы бережно очистить поверхность, достаточно мягких выметающих движений от десны к краю. Саму щетку лучше держать легким хватом, двумя пальцами, как шариковую ручку. Так вы физически не сможете сильно давить на челюсть.

Читайте также: Что будет, если перестать чистить зубы — самые страшные последствия

Чистить зубы сразу после кислой еды или напитков

Кажется логичным почистить зубы и освежить дыхание сразу после завтрака со стаканом апельсинового сока, но это наносит эмали прямой вред. После контакта с любой кислой средой, будь то мандарины, газировка или даже желудочный сок при изжоге, поверхность эмали временно размягчается

Если в этот момент пройтись по ней ворсинками, вы буквально счистите микроскопический слой зуба, запустив процесс эрозии. Стоматологи настоятельно рекомендуют после кислой еды подождать около 30 минут. За это время слюна успеет нейтрализовать агрессивную среду, а пока можно просто прополоскать рот чистой водой. А еще апельсиновый сок лучше не пить после чистки зубов, потому что у этого тоже есть последствия.

Сжимать челюсти и скрипеть зубами

Бруксизм — это привычка сильно стискивать челюсти или скрипеть зубами, которую человек часто не замечает, пока спит. Эта проблема тесно связана со стрессом, повышенной тревожностью и нарушениями сна. Из-за постоянной многочасовой перегрузки зубы постепенно стачиваются друг о друга, на эмали появляются микротрещины, а старые пломбы начинают откалываться.

Если по утрам вы регулярно чувствуете усталость лицевых мышц, боль в суставе или необъяснимую головную боль, это явный сигнал. В таких случаях стоматолог может изготовить специальную гладкую капу для сна, которая примет весь удар на себя.

Читайте также: 3 признака того, что вы скрипите зубами во сне

Грызть лед, ногти и ручки

Природа создала зубы для равномерного пережевывания пищи, а не для работы в качестве кусачек или открывашки. Когда вы пытаетесь разгрызть твердый лед из коктейля, перекусить пластиковую леску или снять тугой колпачок с ручки, вся нагрузка бьет по крошечному участку резца.

Это может моментально привести к глубоким трещинам, отколу половины зуба или поломке дорогостоящих керамических коронок. Мелкая, но постоянная нагрузка вредит нам чаще, чем мы думаем. Всегда используйте инструменты по их прямому назначению, а лед оставляйте таять в стакане.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Курить сигареты или вейпы

Курение портит не только цвет улыбки и свежесть дыхания. Главная катастрофа происходит глубоко в тканях пародонта. Никотин резко сужает кровеносные сосуды, лишая десны необходимого питания и кислорода. Это прямой путь к оголению корней и расшатыванию совершенно здоровых на вид зубов.

Электронные сигареты и вейпы тоже не безобидны. Их регулярное использование сильно пересушивает слизистую. Без достаточного количества естественной слюны рот лишается своей главной защиты: бактерии размножаются быстрее, а кислоты не смываются с поверхности эмали.

Об этом должны знать все: Электронные сигареты без никотина оказались такими же вредными, как обычные «вейпы»

Как защитить зубы от разрушения

Чтобы сохранить улыбку здоровой, не нужно идти на радикальные жертвы и навсегда отказываться от любимой еды. Достаточно подобрать щетку ср средней щетиной, использовать пасту с содержанием фторидов и регулярно очищать межзубные промежутки. Главное правило — сократить количество кислых перекусов между основными приемами пищи, заменив сладкие соки на обычную питьевую воду.

Важно понимать, что зубы крайне редко портятся от одной ошибки. Ваш главный враг — это ежедневное повторение. Один стакан лимонада или случайно разгрызенный леденец не приведут к катастрофе. Но если небольшие повреждения накапливаются годами, в какой-то момент они неизбежно превратятся в глубокий кариес или болезненную чувствительность.