Сколько калорий в каннибализме: почему это плохая диета, и дело даже не в морали

Двое учёных всерьёз задались вопросом, который обычно приходит в голову только сценаристам ужастиков: стоит ли есть других людей, если считать чистую выгоду для организма. Они построили математическую модель и свели пользу и риски к одной величине — калориям. Вывод получился неожиданно скучным для любителей триллеров: человек как еда почти всегда себя не окупает. Звучит как шутка, но за этой темой стоит реальная и жуткая история болезни, из-за которой в одной общине вымирали целые семьи. С неё и начнём.

Болезнь куру и трагедия племени форе

В середине XX века в племени форе в Папуа — Новой Гвинее творилось непонятное. Люди начинали дрожать, теряли координацию, потом переставали ходить, глотать и говорить. Болезнь всегда заканчивалась смертью. Её назвали болезнью куру.

Масштаб был страшным: из 11 тысяч человек в общине ежегодно умирало около 200, и каждый десятый оказывался поражён. Причём чаще всего болели и умирали женщины.

Причину удалось найти не сразу. В племени был обычай: после смерти близкого его тело готовили и съедали. Для форе это был не ужас, а акт любви и скорби — они считали, что лучше пусть тело съедят родные, чем оно достанется червям в земле. Мозг умершего обычно готовили и ели именно женщины, иногда делясь кусочками с детьми. Так болезнь и передавалась дальше — прямо из тела в тело.

Почему поедание человека так легко разносит болезни

Любое мясо может быть источником инфекции. Но обычно нам везёт: большинство микробов, живущих в животных, плохо приживаются в человеке — мы слишком разные биологически. Именно эта разница и работает как защитный барьер.

С каннибализмом этот барьер исчезает. Микроб внутри одного человека попадает в точно такой же организм — та же температура, те же ткани, те же условия. Ему не нужно ни к чему приспосабливаться, и заражение проходит гораздо легче. Хуже того, из одного тела на общем застолье могут заразиться сразу несколько человек.

Отдельная беда — прионные болезни. Их вызывают неправильно свёрнутые белки, которые заставляют здоровые белки мозга принимать ту же дефектную форму. Именно прионы виноваты в куру. И вот что важно: обычная готовка их не уничтожает. Они не обезвреживаются даже при кипячении, иммунитет не распознаёт их как чужаков, лекарств против них по сути нет, а исход почти всегда смертельный. Готовка справляется с бактериями и вирусами, но перед прионами бессильна.

Сколько калорий даёт человеческое тело

Чтобы сравнить выгоду и риск честно, учёные всё перевели в калории — и пользу, и потери. Получилась своеобразная бухгалтерия: «съел — заработал, пострадал — потерял».

Съедобная часть человеческого тела, по их оценке, тянет примерно на 32 376 калорий. Немало, но есть нюанс: ценность этих калорий зависит от ситуации. Голодающему такая еда может спасти жизнь, а сытому — почти ничего не добавит.

Теперь про расходы. Потери учёные тоже перевели в калории — как «стоимость» потраченного времени и здоровья:

охота на человека — самое опасное, ведь жертва может дать отпор, ранить или убить

неделя нетрудоспособности приравнивалась к потере 24 500 калорий

гибель оценивалась как минус целый месяц — 105 000 калорий

В итоге охота обходилась в среднем в 24 500 калорий, а разделка тела добавляла ещё около 5 700. Вместе почти 30 200 — и это ещё до всякой инфекции. То есть добыча почти полностью съедает собственную питательную ценность. Проще говоря, овчинка не стоит выделки: выгоднее было бы просто охотиться на оленя.

Почему «цепочки каннибалов» опаснее всего

Дальше учёные ввели понятие «порядка» каннибализма — то есть длины цепочки. Съесть человека, который сам никого не ел, — это первый порядок. Съесть того, кто до этого съел другого, — второй. И так далее.

Смысл в том, что риск копится по цепочке. В большинстве звеньев инфекции не будет, но чем длиннее цепочка, тем выше шанс наткнуться на редкую, но катастрофическую болезнь. И цифры это показывают наглядно:

первый порядок — средняя «цена» инфекции около 403 калорий

второй порядок — уже около 2 981 калории

третье звено — редкие, но смертельные случаи разгоняют средние потери выше 162 000 калорий

Получается, каннибализм имеет смысл лишь как крайняя мера при жёстком голоде. В самом опасном сценарии — охота на людей и поедание сырыми — выгода появлялась, только если другой еды было меньше примерно 643 калорий в день. А это уже настоящее голодание на грани выживания.

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Почему табу на каннибализм оказалось полезным

Это не первый подобный подсчёт. Ещё раньше учёные выяснили, что человек по калорийности примерно как животное схожего размера, но заметно уступает крупной добыче вроде мамонта или бизона. То есть ради еды охотиться на людей просто невыгодно — есть варианты и посытнее, и побезопаснее.

Отсюда гипотеза авторов: строгий запрет на каннибализм мог закрепиться в культуре именно потому, что защищал от эпидемий. Общества, которые не обуздали этот обычай, могли попросту не выжить — как это чуть не случилось с племенем форе. В таком случае табу работает как биологическая страховка.

Но тут важно не увлечься. Это всего лишь модель с кучей допущений, а не реконструкция реальной древней эпидемии. Учёные упростили питание до калорий, а сам каннибализм — до простой цепочки, и не учитывали ни размер популяций, ни социальные мотивы вроде ритуалов и запугивания. Так что окончательно объяснить, почему люди перестали есть людей, эта работа не может. Возможно, предки просто рано заметили, что это плохо кончается. А может, для большинства культур это всегда было слишком странно и противно.

И всё же вывод получился на удивление трезвым: даже если отбросить мораль и посчитать голую выгоду, поедание себе подобных почти всегда в минусе. Так что наше древнее отвращение к каннибализму, похоже, не просто каприз культуры — за ним стоит рациональная математика выживания.