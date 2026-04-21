Новое средство от облысения ускоряет рост волос на 25%. А что в составе?

Ученые разработали новую экспериментальную сыворотку от выпадения волос, которая всего за два месяца способна заметно улучшить их состояние. Главный секрет кроется в необычном сочетании всем знакомого кофеина и микроскопических биологических «посылок» из растительных клеток. Результаты пока предварительные, но они уже показывают, как привычные вещества помогают решать сложные медицинские задачи.

Состав нового средства против облысения

Наш волос — это не просто нить, а сложная биологическая структура, которая вырастает из живого корня, фолликула. Чтобы волосы оставались густыми, этот корень должен регулярно получать правильные химические команды. В новой разработке тайваньских ученых за доставку таких команд отвечает целый коктейль из активных веществ.

По данным Газеты.ру, исследователи взяли за основу кофеин и пантенол — вещества, которые часто встречаются в косметике, но дополнили их более мощными компонентами. Главной инновацией стало использование так называемых внеклеточных везикул.

Если говорить простым языком, везикулы — это крошечные курьерские пакеты, с помощью которых клетки общаются друг с другом. Ученые добыли эти «пакеты» из центеллы азиатской. Это популярное растение содержит особые природные соединения (сапонины и тритерпеноиды), которые эффективно укрепляют кожу и создают идеальную почву для роста новых волос.

Растительных экстрактов и кофеина было бы недостаточно для быстрого и заметного эффекта, поэтому формулу усилили факторами роста. Это специальные белки, которые работают как кнопка «включения» для клеток нашего тела.

В состав новой сыворотки вошли два ключевых белка:

Фактор роста фибробластов 7 (FGF7) — он отвечает за поддержание здоровья и обновление клеток кожи на голове;

на голове; Инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1) — он напрямую пробуждает волосяные луковицы и стимулирует их активность.

Такая комбинация работает комплексно. Сначала растительные экстракты и пантенол восстанавливают кожу, а затем белковые факторы дают спящим корням команду к росту. Кофеин в этом ансамбле служит дополнительным стимулятором местного обмена веществ.

Насколько хорошо работает средство от облысения

Чтобы проверить теорию на практике, исследователи собрали группу добровольцев. Каждый день участники наносили на кожу головы ровно один миллилитр разработанного средства.

Измерения проводили с помощью специальной аппаратуры, которая фиксировала плотность и толщину каждого волоска. Спустя восемь недель толщина волос у добровольцев увеличилась примерно на 25% по сравнению с теми, кто получал плацебо (обычную пустышку).

Несмотря на впечатляющие цифры, авторы работы просят не спешить с выводами. Впереди у создателей сыворотки более масштабные клинические испытания. Сейчас команда выясняет, как именно препарат справляется с разными типами облысения, и пытается найти самую эффективную пропорцию всех компонентов.

Эта разработка показывает, что будущее лечения облысения лежит не в поиске одного волшебного ингредиента, а в умном комбинировании веществ. Если масштабные тесты подтвердят безопасность и эффективность сыворотки, у миллионов людей появится доступный и понятный способ вернуть густоту волос без сложных медицинских процедур.