Сердце находится не там, где вы думаете: где оно на самом деле?

Если спросить обычного человека, где находится сердце, он уверенно приложит руку к левой стороне груди. Сердце действительно смещено влево, но его истинное анатомическое положение сильно отличается от того, к чему мы привыкли. На самом деле главный мотор нашего организма располагается прямо по центру, а ощущение биения слева это хитрая биологическая иллюзия. Кажется, это такая же странность, как синие вены наполненные красной кровью.

Почему кажется, что сердце находится слева

Если открыть книгу про анатомию человека, вы увидите, что сердце находится в средостении, центральном отделе грудной полости, прямо за грудиной. Многие из нас уверены в простых истинах с самого детства, но в итоге выясняется, что сердце не прижато к левому боку.

Но у сердца есть одна анатомическая особенность, его нижняя часть наклонена влево. Этот наклон имеет четкий практический смысл. Левый желудочек сердца значительно массивнее и сильнее правого. Его задача — выталкивать богатую кислородом кровь по всему телу, вплоть до кончиков пальцев ног. Правому желудочку нужно лишь доставлять кровь в соседние легкие, поэтому его мышечная стенка намного тоньше.

Именно из-за того, что левая часть органа крупнее и работает с максимальным усилием, мы чувствуем самые сильные удары слева. По этой же причине врачи всегда прикладывают стетоскоп к левой стороне груди, ведь там звук сердечных сокращений слышен лучше всего.

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Асимметрия внутренних органов у человека

Человеческое тело кажется симметричным только снаружи: два глаза, две руки, две ноги. Внутри нас царит строгая асимметрия, то есть наши органы распределены неравномерно. Сердце проходит удивительный путь еще до нашего рождения, чтобы занять свое место по центру с левым уклоном.

В первые недели развития эмбриона наше тело еще не знает, где будет право, а где лево. Мы часто живем с ложными представлениями о собственном теле — например, лишь недавно биологи выяснили, как на самом деле растут волосы, но тайны раннего развития оказались еще сложнее. В специальной микроскопической полости образуются крошечные волоски, которые начинают синхронно вращаться, создавая направленный поток жидкости строго влево.

Этот поток дает химический сигнал генам, которые начинают формировать сердце с левым уклоном, а печень — справа. Если этот идеальный процесс нарушается хотя бы на долю миллиметра, анатомия человека начинает развиваться по другому сценарию.

Что такое декстрокардия сердца простыми словами

Хотя центрально-левое положение является абсолютной нормой, существуют состояния, при которых сердце и его верхушка смещаются. Одно из самых поразительных анатомических явлений называется декстрокардией. Это врожденная особенность, при которой сердце обращено верхушкой вправо.

Декстрокардия встречается примерно у одного из 12 000 человек. Иногда она ограничивается только зеркальным поворотом сердца, но существует и более глобальная форма — транспозиция внутренних органов. В этом случае вся анатомия человека перестраивается:

сердце смещается вправо;

печень оказывается с левой стороны;

желудок и селезенка перемещаются направо;

аппендикс также зеркально меняет свое положение.

Самое удивительное, что люди с таким зеркальным строением часто живут абсолютно здоровой жизнью. О своей особенности они могут узнать совершенно случайно, например, во время планового рентгена или ЭКГ, когда врач с удивлением обнаруживает, что электрические импульсы идут в нестандартном направлении.

Из-за чего может сместиться сердце

Помимо врожденных особенностей, положение органа может временно или навсегда измениться из-за внешних факторов в течение жизни. Сердце не зафиксировано в грудной клетке намертвоЭ оно подвешено на крупных сосудах и окружено эластичными тканями, что оставляет ему свободу движения.

Вот основные причины, по которым сердце может отклоняться от центра:

Беременность. На поздних сроках растущая матка толкает диафрагму вверх, из-за чего сердце вынужденно смещается немного выше и левее. После родов органы постепенно возвращаются на привычные места;

На поздних сроках растущая матка толкает диафрагму вверх, из-за чего сердце вынужденно смещается немного выше и левее. После родов органы постепенно возвращаются на привычные места; Заболевания легких. Если одно легкое теряет объем, сердце может сместиться в сторону освободившегося пространства.

Если одно легкое теряет объем, сердце может сместиться в сторону освободившегося пространства. Искривление позвоночника. Тяжелые формы сколиоза деформируют грудную клетку, что физически давит на внутренние органы и заставляет их адаптироваться к новому положению.

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Итак, понимание того, где находится наше сердце, важно не только для студентов-медиков. Это знание помогает нам лучше понимать собственную физиологию и не пугаться из-за случайного покалывания в левом боку. Природа надежно спрятала наш главный мотор в самом защищенном центре тела, за прочным щитом грудины, оставив слева лишь мощную мышечную верхушку, чьи ритмичные удары напоминают нам о том, как слаженно работает организм.