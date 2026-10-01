Самые громкие птицы в мире кричат громче отбойного молотка

Учёные нашли ещё двух претендентов на звание самых громких птиц планеты: гологорлого звонаря и хохлатую кариаму. Их крик громче 120 децибел. Это громче, чем бензопила или отбойный молоток рядом с вами. И это ещё не предел для живой природы: самые громкие животные планеты способны перекрыть эти цифры с большим запасом. Но для птиц 120 децибел — почти экстремум.

Два новых рекордсмена кричат громче бензопилы

Мировой рекорд пока держит родственник первой птицы, одноусый или белый звонарь из Амазонии (Procnias albus). В 2019 году выяснили, что он кричит с громкостью около 125 децибел. Это громче заведённой бензопилы, и достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Оба новичка почти догнали одноусого звонаря: каждый громче 120 децибел. Такие звуки обычно издают строительные инструменты, а не живые существа размером с ворону или курицу.

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Лазерный дальномер для гольфа помог измерить 123 вида

Измерить громкость птицы довольно сложно. Громкость звука зависит от расстояния: вблизи крик оглушает, а издалека почти не слышен. Поэтому нужно одновременно знать, насколько громок звук и как далеко от вас птица.

Можно поймать птицу и изучать её в лаборатории. Но если вы хотите сравнить сотни видов в разных странах, так работать слишком долго и неудобно. Учёные нашли выход в гольфе. Лазерный дальномер, с которым игроки мерят расстояние до флажка, показывал точное расстояние до птицы, а шумомер в тот же момент записывал громкость.

Так измерили голоса 123 видов птиц в США и Бразилии. Для большинства это были первые такие данные: 113 видов никто раньше не измерял.

Громкий голос дают крупное тело и широкий клюв

Разница в громкости птичьих криков оказалась огромной — до 58 децибел. Колибри звучат примерно как обычный разговор двух людей, около 64 децибел. А звонарь и кариама, напомню, громче 120 децибел. Децибелы растут не как обычная линейка: несколько лишних единиц наверху шкалы уже сильно заметны на слух. Поэтому такой разрыв на самом деле громадный.

Есть и закономерность: самые громкие птицы обычно крупнее. У них мощные мышцы, которые, возможно, сильнее сжимают воздух перед криком. Кроме того, они шире раскрывают клюв. Это похоже на духовые инструменты. У трубы широкий раструб на конце, и благодаря ему звук становится громче. Широко открытый клюв работает похоже: он выпускает звук наружу мощнее.

Зачем птицам такой крик, пока неизвестно

Учёные ожидали, что громче всех окажутся птицы с тремя особенностями: плохо летают, живут в густом лесу, а их самцы заводят сразу нескольких самок. Логика была простая: если ты не можешь быстро перелететь к соседям, приходится докрикиваться. А самый громкий голос привлечёт больше партнёров.

Но данные эту идею не подтвердили. Учёные признают, что пока поняли только, как птицы кричат так громко. Почему эволюция сделала их голос таким мощным, ещё предстоит выяснить. Для этого нужно измерить ещё много видов, и исследователи собираются снова ехать в поле с дальномером и шумомером.

А в мире птиц хватает и других странностей: некоторые пернатые, например, красят перья в цвет крови и питаются костями.