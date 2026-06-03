Самолет сможет лететь 22 часа без пересадок: это прогресс, или испытание для пассажиров?

Авиакомпания Airbus, одна из немногочисленных в мире, впервые подняла в небо A350-1000ULR. Это пассажирский самолет с самой большой дальностью полета в мире. По расчетам, из Сиднея в Лондон без единой посадки он может добраться за 22 часа. А, например, из Москвы во Владивосток этот самолет может доставить за 8 часов.

Какой самолет летает дальше всех

Речь идет о новой версии семейства Airbus A350. По данным New Atlas, опытный образец A350-1000ULR совершил первый полет 2 июня 2026 года. Тестовый рейс продлился три часа и 43 минуты, а самолет поднялся на высоту около 12 500 метров. Это обычная крейсерская высота для дальнемагистральных лайнеров.

Буквы ULR в названии расшифровываются как Ultra Long Range, то есть сверхбольшая дальность. Это специальная версия обычного A350-1000, переделанная так, чтобы летать дальше всех существующих пассажирских самолетов.

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Сколько часов A350-1000ULR может лететь без посадки

Запас хода вырос почти до 9700 морских миль, что соответствует примерно 17 964 километрам без дозаправки и посадки. На практике это означает рейсы длиной около 22 часов, то есть почти сутки в воздухе.

Добраться из австралийских Сиднея и Мельбурна до Нью-Йорка или Лондона всегда было приключением. После Второй мировой войны путь на пароходе занимал до четырех недель. Гидросамолеты, способные взлетать с водной поверхности, сокращали дорогу до 12 дней, но с девятью промежуточными остановками. С появлением реактивных лайнеров в 1959 году время в пути упало до 33 часов с тремя дозаправками.

Даже сегодня, спустя семь десятилетий технического прогресса, такие маршруты с одного конца планеты на другой требуют хотя бы одной пересадки в Сингапуре, Дубае, Лос-Анджелесе или Далласе. Пересадка добавляет к поездке до четырех часов, а вместе с ней приходят риски опоздать на стыковочный рейс, потерять багаж и лишний раз пройти таможню.

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Чем новый самолет отличается от обычной модели

Самое интересное, что ради рекорда самолет почти не переделывали, изменения были точечные. Главное отличие это новый задний топливный бак на 20 000 литров, установленный в центральной части фюзеляжа. Именно он добавляет примерно 1852 километров к дальности по сравнению с обычным A350-1000.

Для очень долгих рейсов инженеры поставили более легкую систему охлаждения кухни с энергоэффективными холодильниками. В таких полетах критично экономить электроэнергию и не допускать накопления запахов в салоне за почти сутки в воздухе. По типичной компоновке самолет рассчитан на 238 пассажиров в четырех классах обслуживания.

Иными словами, рекорд дальности достигнут не каким-то прорывным двигателем, а грамотной настройкой уже проверенного самолета. Ведь куда надежнее довести до ума существующую конструкцию, чем строить все с нуля. Похожий принцип, кстати, виден и в других проектах — например, в том, как создавался самолет, у которого внутри нет импортных деталей.

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Зачем нужны рейсы без пересадок

Заказчиком самолета оказалась австралийская авиакомпания Qantas в рамках программы Project Sunrise. Ее цель как раз и состоит в том, чтобы запустить рейсы без пересадок на другую сторону света. Но дело тут не только в удобстве пассажиров.

Для авиакомпании прямые рейсы — это способ заработать на дорогих билетах премиум-класса и заодно обезопасить ключевые маршруты от внешних рисков. Когда самолет не делает пересадок, он не зависит от иностранных правил, ночных запретов на полеты в чужих аэропортах, нехватки слотов на взлет и посадку и нестабильной обстановки в отдельных регионах.

Но есть и минус. Рекорд дальности полета все равно означает 22 часа в кресле и, возможно, рядом с очень разговорчивым соседом. Беспосадочный перелет экономит время на пересадках, но сам по себе остается серьезным испытанием для организма. Мы же помним, что делает с организмом долгое сидение?

Когда появятся самые длинные пассажирские рейсы в мире

Пока самолет проходит летные испытания, и точную дату первых коммерческих рейсов Airbus не называет. После завершения тестов лайнер покрасят в ливрею Qantas и передадут авиакомпании, а второй борт планируют поставить в апреле 2027 года. Всего Qantas намерена получить 12 самолетов для долгих полетов.

Стоит держать в голове, что это пока первый полет прототипа, а не начало регулярных рейсов. Между испытаниями, сертификацией и первым пассажиром на борту обычно проходит немало времени, и сроки в авиации нередко сдвигаются.

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В итоге получается, что сверхдлинные беспосадочные перелеты из разряда фантастики переходят в реальность. Если испытания пройдут успешно, маршруты вроде Сидней — Лондон без пересадок станут обыденностью, а не разовым экспериментом.