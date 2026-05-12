Солнечный самолет, который облетел Землю без топлива, утонул в Мексиканском заливе

В 2016 году Солнечный самолет Solar Impulse 2 пережил Тихий океан, муссоны и жару над пустынями и совершил кругосветное путешествие. Он доказал, что летать вечно можно, если есть солнце. Но недавно, во время тестового полета, этот образец инженерной мысли внезапно упал в воду. Неужели солнечные батареи подвели? Или проблема глубже, в том же хрупком углепластике, который сделал его легким, но не смог спасти ему жизнь? 4 мая 2026 года легенда ушла на дно Мексиканского залива.

Самолет Solar Impulse 2 разбился в Мексиканском заливе

По данным Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), самолет вылетел на рассвете 4 мая с аэродрома Стеннис в штате Миссисипи. Полет был полностью автономным, на борту не было ни одного человека. Вскоре после взлета аппарат потерял электропитание и не смог поддерживать высоту. Без энергии хрупкий самолет из углеродного волокна просто спикировал в воды залива Сент-Луис, в международных водах Мексиканского залива.

Карбоновый каркас разрушился полностью. Расследование NTSB еще продолжается, и финальный отчет будет опубликован позже. Но сам факт уже необратим: уникальная машина, существовавшая в единственном экземпляре, потеряна навсегда.

История солнечного самолета Solar Impulse

Проект Solar Impulse задумал в 2003 году швейцарский исследователь Бертран Пиккар, представитель одной из самых известных династий первооткрывателей в мире. Его дед, Огюст Пиккар, первым поднялся в стратосферу в 1931 году. Его отец, Жак Пиккар, в 1960 году первым опустился на дно Марианской впадины — самой глубокой точки Мирового океана, в котором тело человека испытывает колоссальные нагрузки.

Бертран не планировал строить коммерческий самолет. Он хотел доказать, что солнечная энергия способна двигать полноразмерный самолет вокруг планеты, и тем самым привлечь внимание к чистым технологиям. Первый прототип, Solar Impulse 1, совершил дебютный полет в 2009 году, а затем выполнил несколько перелетов по Европе и через США.

Строительство второй версии началось в 2011 году. Solar Impulse 2 получился поразительным: размах крыльев 72 метра, это больше, чем у Boeing 747, но при этом весил аппарат всего около 2300 кг, примерно как обычный внедорожник. Секрет в каркасе из углеродного волокна. На верхней поверхности крыльев размещались 17 248 фотоэлектрических панелей с пиковой мощностью 66 кВт, питавших четыре электромотора и четыре литий-ионных аккумулятора массой почти 640 кг. Негерметичная кабина с запасом кислорода позволяла единственному пилоту летать на высоте до 12 000 метров, а базовый автопилот давал возможность спать 20-минутными интервалами.

Как Solar Impulse 2 облетел весь земной шар

В 2016 году Solar Impulse 2 вошел в историю как первый пилотируемый самолет на солнечной энергии, совершивший кругосветный перелет. Путешествие заняло 16,5 месяцев: Пиккар и сооснователь фонда Solar Impulse Андре Боршберг чередовались за штурвалом, совершив 17 промежуточных посадок. Маршрут пролегал через Азию, Тихий океан, США, Атлантику и обратно в Абу-Даби, откуда экспедиция стартовала 9 марта 2015 года.

Скорость полета составляла от 50 до 100 км/ч, в ночное время самолет замедлялся, экономя заряд батарей. Так инженеры показали, что солнечный самолет может лететь день за днем, буквально подзаряжаясь от солнца. По сути, Solar Impulse 2 показал, что длительный полет без топлива возможен, пусть и медленный. Правда, в мире без Солнца такой вид транспорта был бы невозможен.

Военный дрон на солнечных батареях

В 2019 году фонд Solar Impulse продал самолет испано-американской компании Skydweller Aero. Сумма сделки не разглашалась, а вот планы нового владельца кардинально отличались от исходной миссии. Вместо продвижения чистых технологий Skydweller взялся за превращение солнечного самолета в автономный разведывательный дрон с радарами, оптическими камерами, системами перехвата связи и телекоммуникационным оборудованием.

Компания серьезно модифицировала аппарат. В 2023 году Solar Impulse 2 совершил первый автономный полет в Испании. В 2024-м — первый в мире полностью беспилотный автономный полет солнечного самолета на аэродроме Стеннис в Миссисипи. А осенью 2025 года Skydweller отчитался о 72-часовом полете на одной только солнечной энергии с передачей данных и изображений над открытым океаном. Военно-морские силы США и Южное командование рассматривали аппарат как дешевую альтернативу спутникам для слежения за наркотрафиком и контрабандой на море.

Конечная амбиция Skydweller — создать целый флот беспилотных солнечных самолетов, способных летать безостановочно в тропических широтах от Майами до Рио-де-Жанейро. Однако катастрофа прототипа 4 мая стала серьезным ударом по этим планам.

Почему обломки Solar Impulse 2 потеряны

Одно из самых обидных последствий аварии — срыв договоренности о будущем самолета. Согласно контракту о продаже Skydweller, после завершения испытаний Solar Impulse 2 должен был вернуться в Швейцарию и стать экспонатом Музея транспорта в Люцерне. Пиккар и Боршберг давно мечтали, что их машина будет вдохновлять инженеров и экологов еще десятилетиями. Теперь аппарат лежит на дне Мексиканского залива, и эти планы отменены навсегда.

Создатели самолета отреагировали сдержанно, но с явной горечью:

Мы узнали о крушении дрона Skydweller из социальных сетей. Команда Solar Impulse опечалена потерей важного технологического флагмана, — написали Пиккар и Боршберг в заявлении для Popular Science.

При этом они подчеркнули, что к моменту аварии Skydweller настолько переделал аппарат, что это был уже не совсем тот Solar Impulse, который облетел мир.

Развитие самолетов на солнечной энергии

Solar Impulse 2 больше не существует, он разбит и потерян. Однако, его вклад в историю технологий и экологического сознания никуда не делся. В 2013 году, еще до кругосветки, Бертран Пиккар говорил, что первый прототип использовал технологии 2007 года, а второй — технологии завтрашнего дня. Десять лет спустя это кажется еще более точным: солнечные элементы, аккумуляторы и системы автономного полета, обкатанные на Solar Impulse, легли в основу нового поколения беспилотников.

Solar Impulse 2 доказал, что длительный полет на солнечной энергии возможен, и это вполне выполнимая инженерная задача. Его крушение стало плохой новостью для всех, кто следил за проектом с самого начала. Но технологии, которые он помог создать, продолжают развиваться, теперь уже в новых машинах. Расследование причин аварии еще впереди, и его результаты покажут, чему можно научиться на этой потере.