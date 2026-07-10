Студенты сложили бумажный самолет размером с дом — и он полетел

Студенты создали самый большой бумажный самолет, побив рекорд, который оставался непревзойденным больше десятилетия. Создание гигантского летательного аппарата вроде вертолета из LEGO требует сложных инженерных расчетов, ведь обычный лист при таких размерах моментально теряет жесткость и складывается под собственным весом.

Размер самого большого бумажного самолета

Команда энтузиастов сумела создать бумажную модель самолета впечатляющих размеров. Размах крыльев бумажного самолета составил невероятные 19,8 метра, и это сопоставимо с шириной небольшого многоквартирного дома.

До этого момента титул рекордсмена принадлежал немецкому Технологическому институту Брауншвейга. Их достижение оставалось лучшим в мире на протяжении целых 13 лет. Чтобы превзойти этот результат, новым рекордсменам пришлось тщательно продумать баланс конструкции.

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В чём сложность масштабирования обычного планера

Может показаться, что для создания огромного гигантского самолетика достаточно взять большой лист бумаги и сложить его как обычно. Однако законы аэродинамики работают иначе, и простое увеличение размеров ведет к разрушению модели.

Основные проблемы при создании гигантских бумажных самолетов:

Увеличение массы: чем больше площадь используемой бумаги, тем тяжелее становится вся конструкция;

чем больше площадь используемой бумаги, тем тяжелее становится вся конструкция; Потеря жесткости: без дополнительного укрепления огромные бумажные крылья провисают от малейшего изменения воздушных потоков;

без дополнительного укрепления огромные бумажные крылья провисают от малейшего изменения воздушных потоков; Смещение центра тяжести: масштабные модели ведут себя в воздухе совершенно иначе, требуя идеальной центровки для планирования.

Именно поэтому успешный полет двадцатиметрового бумажного самолета это серьезное достижение в области прикладного конструирования.

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Можно ли собрать гигантский бумажный самолет

Если у вас нет просторного ангара и команды помощников, приобщиться к этому необычному хобби можно и в обычных домашних условиях. Существуют проверенные схемы создания небольших планеров с отличными летными характеристиками, и некоторые из них официально одобрены инженерами NASA. Об этом рассказали авторы сайта Popular Science.

Конечно, обычные поделки сильно отличаются от настоящей авиации. Но базовые принципы полета, подъемной силы и сопротивления воздуха остаются одинаковыми как для пассажирского лайнера, так и для сложенного тетрадного листа. Посмотреть полет гигантского самолетика можно на YouTube.

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Рекорд студентов наглядно доказывает, что даже самые простые детские увлечения могут бросить вызов законам физики. И это прекрасный пример того, как смекалка помогает преодолевать ограничения привычных материалов.