Растут ли волосы после смерти или это миф?

Вера Макарова

Умерший человек через некоторое время действительно может выглядеть так, будто у него стала заметнее щетина, а ногти немного удлинились. Отсюда и появился один из самых живучих мифов о человеческом теле. Но чтобы понять, что происходит на самом деле, достаточно вспомнить, как на самом деле растут волосы. После смерти они не продолжают расти — меняется кожа вокруг них.

Щетина и ногти человека крупным планом

Щетина и ногти человека крупным планом

Волос растёт только пока работает фолликул

Видимая часть волоса состоит в основном из кератина и сама по себе уже не является живой тканью. Новый волос формируется глубже, внутри живого фолликула, где постоянно работают клетки. Они делятся, перемещаются и постепенно формируют стержень волоса.

После остановки кровообращения эта система перестаёт получать кислород и питательные вещества. Отдельные клетки организма погибают не в одну и ту же секунду, однако нормальная работа фолликула уже невозможна. Никаких нескольких дней настоящего посмертного роста волос не существует.

Ещё больше полезного и интересного в нашем канале в MAX. Обязательно подпишись!

Откуда тогда берётся заметная щетина

После смерти тело начинает терять влагу. Кожа постепенно усыхает и немного отступает вокруг волосяных фолликулов. В результате наружу выступает та часть волоса, которая раньше находилась почти на уровне кожи.

Особенно хорошо этот эффект заметен на подбородке и щеках. Короткие тёмные волоски резко выделяются на побледневшей и подсохшей коже, поэтому кажется, что человек успел отрастить бороду. На самом деле волос остался прежней длины — просто видимой стала большая его часть.

Щетина на подбородке и щеках умершего человека

Щетина на подбородке и щеках умершего человека

С ногтями работает тот же фокус

По той же причине возникло поверье, что после смерти продолжают расти ногти. Ногтевая пластина образуется живыми клетками в основании ногтя, поэтому без нормального обмена веществ настоящий рост прекращается.

Но кожа на пальцах теряет воду и отступает от ногтевой пластины. Из-за этого свободный край становится заметнее, словно ноготь немного вырос. И волосы, и ногти создают одну и ту же посмертную иллюзию.

Клиническая смерть не меняет правил

Здесь есть нюанс, из-за которого иногда возникает путаница. Клиническая смерть может быть обратимой: если кровообращение удалось восстановить и человек выжил, клетки снова начинают получать кислород и ткани возвращаются к нормальной работе.

В таком случае волосы со временем продолжат расти, как и прежде. Но это уже происходит у живого человека после успешной реанимации. К посмертному росту волос это отношения не имеет.

Дальше волосы скорее выпадают, чем растут

По мере разложения начинаются совсем другие процессы. Кожа теряет прочность, ткани разрушаются, а живущие в организме микробы после смерти получают возможность распространяться по телу гораздо свободнее.

Скорость этих изменений очень зависит от температуры, влажности, доступа воздуха и других условий. В судебной дерматологии описано, что на поздних стадиях разложения волосы и ногти могут вообще отделяться от тела. То есть со временем происходит процесс, прямо противоположный росту.

Выпавшие волосы на поверхности рядом с головой

Выпавшие волосы на поверхности рядом с головой

По длине волос нельзя узнать время смерти

Щетина иногда выглядит настолько убедительно, что возникает ещё один логичный вопрос: можно ли по ней понять, сколько времени прошло после смерти? Нет. Степень высыхания кожи слишком сильно зависит от окружающей среды и состояния тела.

Судебные медики смотрят на целый набор изменений: температуру тела, окоченение, трупные пятна, состояние тканей и многие другие признаки. Сейчас для этой задачи пытаются использовать даже анализ крови и искусственный интеллект, чтобы точнее определить время смерти.

У самих волос после смерти тоже появляются изменения. Например, возле корня может возникать характерная микроскопическая полоска, связанная с разложением тканей. Она интересна криминалистам, но не означает, что волос продолжал расти.

После смерти волосы могут меняться, разрушаться и выпадать, но становиться длиннее уже не могут.

Новости по теме: Клетки человека
Анализ крови может предсказать продолжительность жизни: новое открытие учёных. Фото.
Анализ крови может предсказать продолжительность жизни: новое открытие учёных
Из чего состоит человек: химия и элементы тела. Фото.
Из чего состоит человек: химия и элементы тела
Учёные объяснили, зачем организму нужна седина и при чём тут рак кожи. Фото.
Учёные объяснили, зачем организму нужна седина и при чём тут рак кожи