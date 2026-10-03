Растут ли волосы после смерти или это миф?

Умерший человек через некоторое время действительно может выглядеть так, будто у него стала заметнее щетина, а ногти немного удлинились. Отсюда и появился один из самых живучих мифов о человеческом теле. Но чтобы понять, что происходит на самом деле, достаточно вспомнить, как на самом деле растут волосы. После смерти они не продолжают расти — меняется кожа вокруг них.

Волос растёт только пока работает фолликул

Видимая часть волоса состоит в основном из кератина и сама по себе уже не является живой тканью. Новый волос формируется глубже, внутри живого фолликула, где постоянно работают клетки. Они делятся, перемещаются и постепенно формируют стержень волоса.

После остановки кровообращения эта система перестаёт получать кислород и питательные вещества. Отдельные клетки организма погибают не в одну и ту же секунду, однако нормальная работа фолликула уже невозможна. Никаких нескольких дней настоящего посмертного роста волос не существует.

Ещё больше полезного и интересного в нашем канале в MAX. Обязательно подпишись!

Откуда тогда берётся заметная щетина

После смерти тело начинает терять влагу. Кожа постепенно усыхает и немного отступает вокруг волосяных фолликулов. В результате наружу выступает та часть волоса, которая раньше находилась почти на уровне кожи.

Особенно хорошо этот эффект заметен на подбородке и щеках. Короткие тёмные волоски резко выделяются на побледневшей и подсохшей коже, поэтому кажется, что человек успел отрастить бороду. На самом деле волос остался прежней длины — просто видимой стала большая его часть.

С ногтями работает тот же фокус

По той же причине возникло поверье, что после смерти продолжают расти ногти. Ногтевая пластина образуется живыми клетками в основании ногтя, поэтому без нормального обмена веществ настоящий рост прекращается.

Но кожа на пальцах теряет воду и отступает от ногтевой пластины. Из-за этого свободный край становится заметнее, словно ноготь немного вырос. И волосы, и ногти создают одну и ту же посмертную иллюзию.

Клиническая смерть не меняет правил

Здесь есть нюанс, из-за которого иногда возникает путаница. Клиническая смерть может быть обратимой: если кровообращение удалось восстановить и человек выжил, клетки снова начинают получать кислород и ткани возвращаются к нормальной работе.

В таком случае волосы со временем продолжат расти, как и прежде. Но это уже происходит у живого человека после успешной реанимации. К посмертному росту волос это отношения не имеет.

Дальше волосы скорее выпадают, чем растут

По мере разложения начинаются совсем другие процессы. Кожа теряет прочность, ткани разрушаются, а живущие в организме микробы после смерти получают возможность распространяться по телу гораздо свободнее.

Скорость этих изменений очень зависит от температуры, влажности, доступа воздуха и других условий. В судебной дерматологии описано, что на поздних стадиях разложения волосы и ногти могут вообще отделяться от тела. То есть со временем происходит процесс, прямо противоположный росту.

По длине волос нельзя узнать время смерти

Щетина иногда выглядит настолько убедительно, что возникает ещё один логичный вопрос: можно ли по ней понять, сколько времени прошло после смерти? Нет. Степень высыхания кожи слишком сильно зависит от окружающей среды и состояния тела.

Судебные медики смотрят на целый набор изменений: температуру тела, окоченение, трупные пятна, состояние тканей и многие другие признаки. Сейчас для этой задачи пытаются использовать даже анализ крови и искусственный интеллект, чтобы точнее определить время смерти.

У самих волос после смерти тоже появляются изменения. Например, возле корня может возникать характерная микроскопическая полоска, связанная с разложением тканей. Она интересна криминалистам, но не означает, что волос продолжал расти.