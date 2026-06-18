Сушите белье в комнате с закрытыми окнами? Вот почему так делать нельзя

Рамис Ганиев

Постоянные читатели нашего сайта прекрасно знают, насколько часто нужно стирать футболки, джинсы и постельное белье. И многие люди после стирки развешивают белье прямо в комнате, потому что балкон либо занят, либо его вообще нет. Однако, это не лучший способ высушить белье, особенно если окно всегда закрыто. Чем же опасна сушка белья в комнате, и как правильно это делать?

Во время сушки белья лучше открывать окна, потому что это может навредить здоровью. Фото.

Во время сушки белья лучше открывать окна, потому что это может навредить здоровью

Почему нельзя сушить белье в комнате

Когда вещи сохнут, вода из ткани не растворяется в воздухе бесследно, она переходит в этот самый воздух в виде пара. По данным исследования, опубликованного в журнале Indoor and Built Environment, одна загрузка из 15 вещей может отдать в воздух около 2 литров воды за 7 часов, причем большая часть влаги выделяется уже в первые часы сушки. Авторы связывают пассивную сушку белья дома с ухудшением качества воздуха, ростом влажности и увеличением количества пылевых клещей и спор плесени.

Если окна закрыты, а вытяжки или осушителя нет, эти два литра воды остаются в комнате. Воздух становится влажным, и при контакте с холодными поверхностями вроде стекла, наружной стены или угла за шкафом, он охлаждается и отдает воду в виде капель. Дело в том, что конденсат появляется там, где теплый влажный воздух встречает более холодную поверхность, и со временем это приводит к сырости, плесени и порче материалов.

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Как в квартире появляется плесень

Зимой логика подсказывает закрыть окна поплотнее, чтобы не выпускать тепло. Но именно зимой риск выше всего, потому что наружные стены, стекла и оконные откосы становятся холодными, и влага оседает на них быстрее. Когда теплый влажный воздух остывает у окон, зеркал и холодных углов, относительная влажность прямо у этих поверхностей резко растет.

И коварной плесени даже не обязательно дожидаться видимых капель воды. Плесень может начать развиваться уже при 70–80% влажности у поверхности стены, даже если на вид стена сухая. Видимый конденсат появляется при 100%, но проблема стартует гораздо раньше.

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Где в квартире чаще всего образуется плесень

Важно отметить, что влажность в середине комнаты и влажность у стены это разные вещи. В центре гигрометр может показывать спокойные 50%, а за шкафом у холодной наружной стены условия будут куда более влажными. Поэтому плесень часто появляется не рядом с сушилкой, а в углах, за мебелью, на оконных откосах и возле плохо утепленных участков стены.

Нормальная влажность в центре комнаты вовсе не гарантирует, что у холодных поверхностей все в порядке. Так что датчику влажности воздуха не стоит верить сразу же, его показатель может наврать.

Чем сырость и плесень опасны для здоровья

Постоянная сырость создает идеальные условия для плесени, а это уже вопрос здоровья. Всемирная организация здравоохранения в руководстве по качеству воздуха в помещениях указывает, что сырость и микробное загрязнение связаны с ростом грибов и бактерий. Основные последствия это учащение кашля, аллергий и астмы. Главная профилактика это просто не допускать устойчивой сырости на стенах и в конструкциях здания.

Плесень чаще всего появляется в холодных углах и за мебелью, а не рядом с сушилкой

Плесень чаще всего появляется в холодных углах и за мебелью, а не рядом с сушилкой

Почему в сырой комнате заводятся пылевые клещи

Влажность нужна не только плесени. Она помогает размножаться пылевым клещам микроскопическим существам, чьи отходы и частицы вызывают насморк, зуд, кашель и приступы астмы. Известно, что им нужна относительная влажность выше примерно 65%, а при снижении ниже 50% их размножение и выживаемость падают.

Получается, что закрытая комната с мокрым бельем это почти идеальное место для размножения клещей. Примерно по той же логике стоит избегать некоторых привычных бытовых ошибок, например, почему помидоры нельзя хранить в холодильнике: то, что кажется удобным, на деле работает против нас.

Почему белье пахнет сыростью

Есть и чисто бытовой побочный эффект. Когда окна закрыты, белье сохнет медленнее, а чем дольше ткань остается влажной, тем выше шанс затхлого запаха. Влага задерживается в волокнах, воздух вокруг сушилки насыщается водой, испарение замедляется. Это не значит, что вещи плохо постирали, просто они слишком долго пробыли в сырости.

А еще стоит сказать, что влагу также впитывают мебель, матрасы, ковры, шторы, книги и одежда в шкафах. В итоге сырость становится обычным явлением для комнаты. Специалисты советуют держать влажность в воздухе в диапазоне 30–50% и быстро реагировать на конденсат на окнах, стенах или трубах, потому что это первый признак избытка влаги.

Что будет, если постоянно сушить белье в комнате

Один раз высушить белье в закрытой комнате это не катастрофа. Опасна именно привычка сушить без проветривания неделя за неделей в спальне или гостиной. Тогда влажность поднимается регулярно, стены и углы не успевают просыхать, а плесень может появиться даже там, где вы ее поначалу не замечаете.

По возможности белье вообще не стоит сушить в квартире, а лучше использовать отдельные сушильные помещения или балкон. Если же приходится сушить дома, нужно чаще проветривать, а относительную влажность желательно держать примерно в диапазоне 40–60%.

Как сушить белье дома безопаснее

Если совсем без домашней сушки не обойтись, есть простые правила, которые заметно снижают риск. Главное дать влаге выход и не запирать ее в комнате.

  • Лучший вариант это балкон, улица, отдельная сушильная комната или сушильная машина, которая правильно отводит влагу;
  • Не сушите белье в спальне и не ставьте сушилку там, где проводите много времени;
  • Ставьте сушилку в теплом, хорошо проветриваемом месте, оставляя зазор от стен и мебели;
  • Не вешайте вещи вплотную друг к другу, ведь чем хуже воздух гуляет между тканями, тем дольше они сохнут;
  • Не сушите белье постоянно на батарее, потому что влага резко выбрасывается в воздух, и комната становится теплой, но сырой.

Отдельно про проветривание. Во время сушки окна стоит открывать ненадолго и широко, а не на микропроветривание.Зимой обычно хватает нескольких минут, особенно если получается устроить сквозняк.

Короткое интенсивное проветривание выводит лишнюю влагу быстрее, чем приоткрытая форточка на весь день

Короткое интенсивное проветривание выводит лишнюю влагу быстрее, чем приоткрытая форточка на весь день

Полезно купить недорогой гигрометр. Если во время сушки влажность поднимается выше 60%, это сигнал проветрить, включить вытяжку или осушитель. Если квартира угловая, стены холодные, окна старые или плесень уже появлялась, держитесь ближе к 40–50%, потому что у холодных поверхностей влажность выше, чем показывает прибор в центре комнаты.

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Сушить белье в комнате с закрытыми окнами нельзя не потому, что воздух отравляется химикатами. Причина проще и честнее: вы добавляете в помещение литры воды и не даете им выйти наружу. Эта влага оседает на холодных поверхностях, кормит плесень и пылевых клещей, портит стены, мебель и воздух, а у людей с астмой и аллергией может заметно ухудшать самочувствие. Дальше стоит обращать внимание на простые признаки: запотевшие окна, сырость в углах, затхлый запах, и реагировать на них, не дожидаясь, когда появится черное пятно на стене.

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