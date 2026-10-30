Что мы делаем ночью во время сна, но не замечаем этого

Ночью мозг и тело продолжают работать, хотя утром нам кажется, что мы просто провалились в сон и ничего не происходило. Однако, за эти часы мы несколько раз ненадолго просыпаемся, наши глаза двигаются под веками, а почти все мышцы на время перестают слушаться. И это далеко не все, что наше тело естественным образом делает, но не записывает в нашу память.

Сон идёт циклами по 80–100 минут, и между ними мы просыпаемся

Кажется, что вечером мы засыпаем и спим без перерыва до утра. На самом деле сон устроен иначе. Мозг несколько раз за ночь проходит один и тот же путь: сначала лёгкий сон, потом глубокий, а затем быстрый сон, во время которого снятся самые яркие сны.

Один такой круг длится примерно 80–100 минут, а за ночь их набирается четыре-шесть. На стыке кругов человек может ненадолго проснуться: открыть глаза, пошевелиться, лечь на другой бок и тут же уснуть снова.

Такие пробуждения бывают настолько короткими, что мозг не успевает их запомнить. Поэтому человек может честно говорить, что спал всю ночь без перерыва, хотя просыпался несколько раз. Само по себе это нормально. Повод насторожиться появляется, если пробуждения слишком частые, сон надолго прерывается или вы каждое утро встаёте разбитым.

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В быстром сне глаза бегают под закрытыми веками

Со стороны спящий выглядит неподвижным, но в определённые моменты ночи у него заметно двигаются глаза под веками. Это стадия быстрого сна. Учёные называют её REM, от английского Rapid Eye Movement, то есть «быстрое движение глаз».

В это время мозг становится очень активным: по некоторым признакам его работа похожа на ту, что бывает днём, когда мы не спим. Именно в быстром сне чаще всего снятся яркие, эмоциональные и странные сюжеты: погоня, полёт над городом, разговор с родственником, которого давно нет в живых.

При этом нельзя сказать, что глаза просто «смотрят» сон, как кино. Как движения глаз связаны с тем, что нам снится, пока до конца не ясно: эта связь гораздо сложнее.

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Каждую ночь мозг на время выключает почти все мышцы

Когда начинается быстрый сон, мозг резко ослабляет большинство мышц, которыми мы управляем сами. Руки, ноги и многие другие мышцы становятся почти неподвижными. Врачи называют это мышечной атонией, то есть временным расслаблением мышц до полной неподвижности.

Смысл у этого простой. Если снится драка или погоня, человек во сне машет руками и бежит. Если бы тело повторяло эти движения на самом деле, можно было бы удариться о стену, упасть с кровати или задеть того, кто спит рядом. При этом мышцы, которые отвечают за дыхание, продолжают работать, и глаза тоже двигаются.

С этим же механизмом связан сонный паралич. Иногда человек уже проснулся и понимает, где находится, а мышцы ещё не «включились». Несколько секунд или минут он не может пошевелиться, хотя всё осознаёт. Такое бывает далеко не у всех, а само ночное расслабление мышц — нормальная часть сна.

Во сне мозг закрепляет то, что мы узнали за день

Пока мы спим, мозг продолжает разбирать дневные впечатления. Новое знакомство, интересный факт, первый аккорд на гитаре, незнакомая улица: за день набирается много всего, но запоминается это неодинаково хорошо.

Во сне идут процессы, которые помогают воспоминаниям закрепиться. Учёные называют это консолидацией памяти, то есть переводом свежих впечатлений в более прочные воспоминания. Работают над этим и глубокий сон, и быстрый, причём разные стадии отвечают за разные стороны запоминания. Так что мозг занимается памятью не только тогда, когда мы видим сны.

Польза заметна и на практике: если человек освоил новый навык и хорошо выспался, на следующий день у него может получаться лучше. Это касается и заучивания слов или фактов, и движений.

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Сердце и дыхание меняют ритм вместе со стадиями сна

Принято думать, что во сне сердце просто бьётся медленнее, а дыхание выравнивается. Это правда лишь отчасти: многое зависит от того, в какой стадии сна находится человек.

В глубоком сне сердце обычно замедляется, дыхание становится реже и спокойнее. Тело не двигается, и энергии ему нужно меньше. А в быстром сне всё меняется: сердце может забиться чаще, дыхание становится быстрее и неровнее, иногда почти как днём.

Выходит любопытная картина. Ещё несколько минут назад организм был глубоко расслаблен, а теперь мозг работает активно, сердце стучит быстрее, но тело почти не шевелится. Всё это нормально. Насторожить должны долгие остановки дыхания, особенно вместе с громким храпом и сонливостью днём. Это может быть апноэ сна, то есть повторяющиеся паузы в дыхании во сне, и с этим нужно идти к врачу.

Утром кажется, что ночь прошла незаметно

Сон отличается от обычного бодрствования. Мозг продолжает управлять дыханием, сердцем, движениями глаз и многим другим, но мир вокруг мы воспринимаем совсем иначе, и почти ничего из этого не попадает в память.

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Поэтому за одну ночь мы успеваем несколько раз проснуться, на время перестать двигаться, увидеть яркие сны и пережить смену ритма сердца и дыхания. А утром кажется, будто между тем, как мы закрыли глаза, и звонком будильника ничего не было.